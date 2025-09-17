L'Éco de Lyon

Kathie Werquin-Wattebled (Banque de France) : "Dans le contexte actuel, l'entreprise reste un maillon résilient et stable"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Kathie Werquin-Wattebled (Banque de France) : "Dans le contexte actuel, l'entreprise reste un maillon résilient et stable"
Kathie Werquin-Wattebled (Banque de France) : "Dans le contexte actuel, l'entreprise reste un maillon résilient et stable" - LyonMag

Ce mercredi, Kathie Werquin-Wattebled, directrice régionale de la Banque de France (https://www.banque-france.fr/fr/nous-trouver/region-auvergne-rhone-alpes), est interrogée sur la santé économique des particuliers et des entreprises face au contexte national et local.

Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez faire connaître votre activité innovante ou une actualité marquante, vous pouvez contacter Alexis Alouache sur a.alouache@lyonmag.com.

L'Eco de Lyon est à retrouver tous les mercredis à 8h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

L'Eco de Lyon

banque de france

Kathie Werquin-Wattebled

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.