L'Ã‰co de Lyon

Geoffrey Mercier : "Auvergne-RhÃ´ne-Alpes est la premiÃ¨re destination mondiale de sports d'hiver"

L'émission L'Eco de Lyon revient chaque semaine sur l'actualité économique de l'agglomération lyonnaise avec la présentation d'un métier, d'une entreprise avec l'invité d'Alexis Alouache.

Geoffrey Mercier : "Auvergne-Rhône-Alpes est la première destination mondiale de sports d'hiver"
Geoffrey Mercier : "Auvergne-RhÃ´ne-Alpes est la premiÃ¨re destination mondiale de sports d'hiver" - LyonMag

Ce mercredi, Geoffrey Mercier, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/), est interrogé sur les forces du territoire en matière de tourisme, entre Lyon et les Alpes, mais aussi la préparation des Jeux Olympiques d'hiver 2030.

Tags :

geoffrey mercier

Auvergne-RhÃ´ne-Alpes Tourisme

L'Eco de Lyon

