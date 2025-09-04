Geoffrey Mercier devient directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Belle promotion pour Geoffrey Mercier, qui prend la tête de l'agence ce jeudi.

L'ancien journalistique politique du Progrès, reconverti directeur de cabinet adjoint de Laurent Wauquiez en 2016, prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 15 septembre.

"Sa désignation à la direction générale d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’inscrit dans une trajectoire cohérente, fondée sur la valorisation des territoires, le pilotage de projets structurants et une vision ambitieuse du rayonnement régional. Impliqué dans la candidature Alpes Françaises 2030 pour l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en Région Auvergne-Rhône-Alpes, Geoffrey Mercier a participé à faire émerger un projet emblématique et fédérateur qui constitue un défi majeur pour les acteurs du tourisme du territoire. Il aura notamment à cœur, à la tête de l’agence, de les accompagner dans cette aventure olympique hors du commun", explique Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme dans un communiqué.

Et le président de la Région Fabrice Pannekoucke de renchérir : "Nous sommes convaincus qu'il saura fédérer l'ensemble des acteurs pour renforcer l'attractivité de notre territoire et en faire une destination leader, innovante et respectueuse de ses richesses".

Geoffrey Mercier sera à la tête d'une soixantaine de collaborateurs à Lyon et à Clermont-Ferrand. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme doit "promouvoir l’offre touristique régionale, en mobilisant territoires et professionnels".