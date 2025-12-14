Politique

Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate, le gérant va porter plainte

Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate, le gérant va porter plainte

Le Seven Times n'en finit pas de faire polémique avec sa salle réservée aux femmes.

Mise à jour le 14 décembre : Le gérant annonce qu'il va porter plainte contre le député Jérôme Buisson et se défend contre toute accusation de séparatisme. Selon lui, ces espaces réservés aux femmes se font également dans les salles de sport.

Article initial :

De plus en plus de fast-foods de l'agglomération lyonnaise proposent des salles réservées aux femmes, les séparant des clients hommes. La plupart en font d'ailleurs un argument dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

Le Rassemblement national a décidé de s'emparer du sujet avec le Seven Times, un food court certifié halal très populaire, faisant régulièrement appel à des influenceurs comme Cyclope L'Héritier ou Kamel le Viandard pour faire sa promotion.

Mais une récente vidéo publiée sur TikTok et Instagram dérange, puisqu'elle met en avant une salle réservée exclusivement aux femmes, interdite aux hommes.

Si les autres vidéos de fast-foods vantant cet aspect sont passées jusqu'à présent sous les radars, celle-ci a été dénoncée par le député RN de l'Ain Jérôme Buisson, évoquant "un séparatisme inadmissible et illégal".

L'établissement de la rue des 7 Chemins à Vaulx-en-Velin s'attire depuis les foudres des lepénistes. Et au niveau local, c'est Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de Décines et dans la circonscription Rhône Amont aux métropolitaines, qui s'est rendu sur place.

Il déclare avoir constaté la séparation entre les clients selon leur sexe, des repas "100% halal" et l'absence d'alcool. "Ces trois signes ensemble montrent clairement que ce restaurant est un restaurant communautaire et qui ne respecte évidemment pas les principes républicains de laïcité. Il ne respecte tout simplement pas les valeurs françaises", attaque Tim Bouzon, réclamant à la préfecture du Rhône de s'emparer du sujet et de fermer immédiatement le Seven Times de Vaulx-en-Velin.

Tags :

Vaulx-en-Velin

Seven Times

0-50 sur 69 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Roberto le 14/12/2025 à 12:56

Bientôt la vie des Français sera 100% hallal.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/12/2025 à 12:37

pour les féministes, courage fuyons

Signaler Répondre
avatar
Ça m'arrive aussi le 14/12/2025 à 12:20
Dites lyonmag a écrit le 14/12/2025 à 09h57

Pourquoi ma réponse à ce commentaire qui pourtant n enfreint aucune loi n est pas publiée ?
Parce que j ai osé exprimer un fait qui indispose celui ou celle qui valide ? C est quoi ce tri arbitraire des publications !

Mais non allons , ça dépend à quelle heure tu postes ton commentaire c'est tout .

Le matin c'est l'heure du café
Milieu de matinée casse croûte
Fin de matinée apéro
Suivi du déjeuner
Après le déjeuner re café
Suivi d'une sieste
16h goûter
18h re apéro
Suivi du dîner

Tu pourras comprendre aisément que les pauvres modérateurs surmenés ne peuvent pas lire tous les commentaires qui finissent inexorablement à la corbeille même si pas lus .

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 14/12/2025 à 11:52
Bincaf a écrit le 14/12/2025 à 06h41

Si c’est la seule condition pour certains parents de laisser sortir leurs filles, alors oui, c’est une mesure relativement emancipatrice.

Pas faux comme remarque.

Signaler Répondre
avatar
juden le 14/12/2025 à 11:49
123456 a écrit le 13/12/2025 à 15h39

Il faut absolument fermer cette salle réservée aux femmes. On ne peut pas prendre modèle sur l'Arabie Saoudite... C'est très choquant.

Et que dites vous des traditions juives qui séparent les hommes des femmes ?

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais06 le 14/12/2025 à 11:37

Il est temps que ceux qui n’aiment pas la France et ses valeurs rentrent chez eux…

Signaler Répondre
avatar
MeloKat le 14/12/2025 à 11:27

Je pense qu'il manque une information cruciale :
Les femmes sont-elles obligées de manger dans une salle à part, ou bien disposent-elles d'une salle à part où elles peuvent manger et boire un verre sans se faire enquiquiner par tous les gros lourds morts de faim du quartier dès l'instant où elles sont seule ?
A mon sens, la distinction est de taille. N'y ayant jamais mis les pieds, je ne peux savoir, mais j'ai comme l'impression au vu d'autres commentaires, que ce serait plutôt la seconde option. Et en tant que survivante d'une agression sexuelle, j'applaudis des deux mains si c'est le cas.
J'ai pour ma part choisi de vivre dans un pays où ce genre de problème n'existe pas, mais le problème existe en France, et refuser aux femmes des espaces "safe" ne va pas faire disparaître les détraqués.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 14/12/2025 à 11:00

les féministes sont comme les politiques. ce n'est pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances surtout quand il y a des risques

Signaler Répondre
avatar
Dites lyonmag le 14/12/2025 à 09:57
La verité dérange!!! a écrit le 13/12/2025 à 18h49

Coucou la fachosphere....

Je tiens quand meme à rétablir quelques verités dans vos monologues
J'y ai déjà mangé et en famille, et ce n'est pas vrai, la salle est immense, il y a des hommes, des femmes, et des enfants, des couples, des jeunes, des vieux mangeant ensemble!!!!!
Il y a un exterieur avec une terrasse et un grand château gonflable pour les enfants

Il y a effectivement une salle "100% girl", une salle toute rose et du type instagram able avec de la vegetation sur le mur ect ect, plus pour voir un verre que pour manger d'ailleurs.
Rien a voir avec le séparatisme, la religion, les barbus ou autres
Svp, quand vous ne connaissez pas, arrêter de parler pour rien....

Par contre, c'est 100% hallah aussi, il y a quand meme des plats végétariens pour ceux qui ne mange pas de viande hallal ou les végétariens.

J'espère avoir éclairé votre ignorance a ce sujet, et vous rappel qu'il y a sur Lyon, il y a des salles de sport 100% girl, des piscines 100% femmes, des centre d'activité 100% girl et meme bientôt si la loi passe, des rames de métro 100% girl,

Bisou sucrée❤️❤️❤️

Pourquoi ma réponse à ce commentaire qui pourtant n enfreint aucune loi n est pas publiée ?
Parce que j ai osé exprimer un fait qui indispose celui ou celle qui valide ? C est quoi ce tri arbitraire des publications !

Signaler Répondre
avatar
Kris Pinsch le 14/12/2025 à 09:55

Elles sont où les féministes ??? Et la "1ère" dame si prompte à traiter de connes les françaises , elle en pense quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Satrack le 14/12/2025 à 09:48

dans certains pays comme le Mexique japon inde , des wagons de transport en commun sont exclusivement réservés aux femmes. J imagine que l idée du commerçant c est d attirer plus de femmes dans son établissement. Son ''tort'' c'est d être musulman. Une aubaine pour les fachos

Signaler Répondre
avatar
Non ça ne dérange pas le 14/12/2025 à 09:44
La verité dérange!!! a écrit le 13/12/2025 à 18h49

Coucou la fachosphere....

Je tiens quand meme à rétablir quelques verités dans vos monologues
J'y ai déjà mangé et en famille, et ce n'est pas vrai, la salle est immense, il y a des hommes, des femmes, et des enfants, des couples, des jeunes, des vieux mangeant ensemble!!!!!
Il y a un exterieur avec une terrasse et un grand château gonflable pour les enfants

Il y a effectivement une salle "100% girl", une salle toute rose et du type instagram able avec de la vegetation sur le mur ect ect, plus pour voir un verre que pour manger d'ailleurs.
Rien a voir avec le séparatisme, la religion, les barbus ou autres
Svp, quand vous ne connaissez pas, arrêter de parler pour rien....

Par contre, c'est 100% hallah aussi, il y a quand meme des plats végétariens pour ceux qui ne mange pas de viande hallal ou les végétariens.

J'espère avoir éclairé votre ignorance a ce sujet, et vous rappel qu'il y a sur Lyon, il y a des salles de sport 100% girl, des piscines 100% femmes, des centre d'activité 100% girl et meme bientôt si la loi passe, des rames de métro 100% girl,

Bisou sucrée❤️❤️❤️

Merci pour ces précisions qui effectivement apportent un éclairage nécessaire nous permettant de mieux se faire une idée.
Libre à chacun.e d y aller ...ou pas.

Signaler Répondre
avatar
depuis 1981 le 14/12/2025 à 09:30
Une chance pour la France a écrit le 14/12/2025 à 07h38

Vous avez voté depuis 15 ans pour ça, ne vous plaignez pas.

c est là que tout a commencé ! A l époque on ne voyait pas de burka dans les rues …pas de prière dans les rues et après ….tout a été permis !!! mais les français oublient vite. la chance pour la France est de voter contre tout ça en 2027 ….

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 14/12/2025 à 07:38

Vous avez voté depuis 15 ans pour ça, ne vous plaignez pas.

Signaler Répondre
avatar
Les Lumières s'éteignent. le 14/12/2025 à 07:16
Beurk! a écrit le 13/12/2025 à 18h05

Le silence assourdissant des féministes est à vomir!

Comme toute la gauche, elles ont sombré dans l'obscurantisme.

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 14/12/2025 à 07:09

L'absurdité absolue de l'idéologie moderne qui ne veut surtout pas voir la régression de la condition féminine car il ne faut surtout pas froisser certaines "cultures" .....
Puis je lis des commentaires qui renforce encore plus cette totale absurdité. Les pseudo "progressistes" qui d'un côté imposent en effet la "théorie du genre" dans les écoles mais en même temps valident l'implantation "forcée" de certaines "pratiques obscurantistes".

Qui aurait dit il y a 20/30 ans qu'il faudrait dans les transports les parkings etc etc prévoir des "espaces réservés aux femmes" en particulier pour les protéger des violences sexuelles par exemple .... le plus beau c'est qu'ils nous font passer cela comme une "avancée" alors que c'est une totale régression de la culture occidentale.

Puis nos LFI et certaines "féministes" qui défendent ses derniers mois le port du voile des fillettes pré-pubères .. et pas que car écoutez bien certaines personnes du MoDem qui valident aussi.

Faut être clair, les gens dans le monde que beaucoup de médias définissent comme les "Progressistes" (Macron, Trudeau etc etc) sont dans les faits clairement des "Régressistes" il ne faut surtout pas se tromper sur leurs intérêts qui n'a rien à voir avec un intérêt public "commun" mais qui n'est uniquement que "personnel" pour bénéficier à leur "caste".

Signaler Répondre
avatar
Bincaf le 14/12/2025 à 06:41

Si c’est la seule condition pour certains parents de laisser sortir leurs filles, alors oui, c’est une mesure relativement emancipatrice.

Signaler Répondre
avatar
alors..alors le 14/12/2025 à 06:24
Jacques1 a écrit le 13/12/2025 à 18h02

Même plusieurs :
- Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement du sexe (…) »
- Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l’article 225-1, lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
- Code de la consommation, article L121-11 : « Est interdite toute discrimination dans l’accès à un bien ou à un service. »
Par contre le 10% halal et l'absence d'alcool ne sont pas des infractions.
Ceux qui sont pour, vous ne pensez pas que l'on revient en arrière en utilisant des pratiques d'un autre temps et utlisées dans certains pays de Moyen-Orient. Maintenant, il est vrai que l'on est envahis par eux mais les lois républicaines doivent être respectées.

trump aurait il raison?

Signaler Répondre
avatar
? le 14/12/2025 à 02:23
La verité dérange!!! a écrit le 13/12/2025 à 18h49

Coucou la fachosphere....

Je tiens quand meme à rétablir quelques verités dans vos monologues
J'y ai déjà mangé et en famille, et ce n'est pas vrai, la salle est immense, il y a des hommes, des femmes, et des enfants, des couples, des jeunes, des vieux mangeant ensemble!!!!!
Il y a un exterieur avec une terrasse et un grand château gonflable pour les enfants

Il y a effectivement une salle "100% girl", une salle toute rose et du type instagram able avec de la vegetation sur le mur ect ect, plus pour voir un verre que pour manger d'ailleurs.
Rien a voir avec le séparatisme, la religion, les barbus ou autres
Svp, quand vous ne connaissez pas, arrêter de parler pour rien....

Par contre, c'est 100% hallah aussi, il y a quand meme des plats végétariens pour ceux qui ne mange pas de viande hallal ou les végétariens.

J'espère avoir éclairé votre ignorance a ce sujet, et vous rappel qu'il y a sur Lyon, il y a des salles de sport 100% girl, des piscines 100% femmes, des centre d'activité 100% girl et meme bientôt si la loi passe, des rames de métro 100% girl,

Bisou sucrée❤️❤️❤️

Ou ça des piscines réservées aux femmes svp ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 14/12/2025 à 00:46
pode a écrit le 13/12/2025 à 21h00

les articles que vous citez ne me semblent pas pertinent puisque le restaurant ne refuse pas de servir hommes ou femmes...

Vous avez fait du droit ? Mes articles, au contraire, sont très pertinents, ils ne parlent pas de refus de servir mais de séparer hommes et femmes. Apprenez donc à lire, ils sont on ne peut plus clairs.

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 13/12/2025 à 23:42

Inadmissible !
Jusqu'où irons- nous dans la soumission ?

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 13/12/2025 à 22:28
familial ! a écrit le 13/12/2025 à 17h51

chacun dans une salle ! belle esprit de famille

Est il précisé qu'une femme n'a pas le droit de manger dans la salle commune, avec un ou des hommes de sa connaissance, ou seule ?
Je n'ai vu cette interdiction indiquée nulle part.
D'ailleurs la photo, prise dans ce resto, montre une femme attablée à côté d'un homme, peut être son mari.

Signaler Répondre
avatar
C'est simple le 13/12/2025 à 22:14
GAD a écrit le 13/12/2025 à 15h25

Et les transgenres sont placés où ?

Si tu veux manger à la même table que ta femme, ben tu t'habilles comme elle

Signaler Répondre
avatar
Et les feministes ? le 13/12/2025 à 21:24

On ne les entends pas ! Mesdames choisissez bien votre vote en 2027, vous n’aurez pas une deuxième chance...

Signaler Répondre
avatar
1957 le 13/12/2025 à 21:07

Et les féministes où sont elles ???
Elles ne défendent rien et surtout pas les femmes, e ncore une fois, leur bêtise est sans limite,

Signaler Répondre
avatar
pode le 13/12/2025 à 21:00
Jacques1 a écrit le 13/12/2025 à 18h02

Même plusieurs :
- Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement du sexe (…) »
- Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l’article 225-1, lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
- Code de la consommation, article L121-11 : « Est interdite toute discrimination dans l’accès à un bien ou à un service. »
Par contre le 10% halal et l'absence d'alcool ne sont pas des infractions.
Ceux qui sont pour, vous ne pensez pas que l'on revient en arrière en utilisant des pratiques d'un autre temps et utlisées dans certains pays de Moyen-Orient. Maintenant, il est vrai que l'on est envahis par eux mais les lois républicaines doivent être respectées.

les articles que vous citez ne me semblent pas pertinent puisque le restaurant ne refuse pas de servir hommes ou femmes...

Signaler Répondre
avatar
Tikkko le 13/12/2025 à 20:46

C’est un vrai problème et s’il ferme pas ce restaurant ce sera terrible…… c’est ça vos problèmes, trouver des solutions plutôt. Des millions de français n’ont pas de quoi manger et encore moins les moyens pour manger au restaurant à part aux restos du cœur et le seul problème du RN and co c’est une salle réservée aux femmes. Si ces dames se sentent plus à l’aise comme ça entre amies ou copines c’est quoi le problème. C’est vraiment aberrant vos problèmes, c’est juste un coup de com quand on a rien à faire et surtout à proposer. Quelle bassesse !!!

Signaler Répondre
avatar
Ségrégation le 13/12/2025 à 20:46
1789 a écrit le 13/12/2025 à 15h30

Il me semble pourtant que chaque restaurant peut proposer ses spécificités, et que personne n'est obligé d'y aller.

Dans votre vision assez naïve des choses, vous pensez qu’une femme peut arriver dans ce restaurant et s’installer librement avec les hommes ? Comme ces nombreuses terrasses de bar où il n’y a que des hommes attablés. Demandez à une copine de faire le test

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 13/12/2025 à 20:43
Beurk! a écrit le 13/12/2025 à 18h05

Le silence assourdissant des féministes est à vomir!

Et les gauchistes et écologistes?
Ah, non, ils ne peuvent pas, ils sont en campagne...

Signaler Répondre
avatar
mais oui mais oui le 13/12/2025 à 20:38

C'est un peu ça l'islamisation de la France non ? ?

Signaler Répondre
avatar
Jzy le 13/12/2025 à 20:21

La préfète n’intervient pas pour fermer cet établissement ?

Signaler Répondre
avatar
Bon le 13/12/2025 à 20:20

On attend que les escrologistes et la gauche s’offusquent…

Signaler Répondre
avatar
Amen le 13/12/2025 à 19:38

N'importe comment , bientôt , ils seront plus nombreux que nous et ils pourront faire ce qu'ils voudront !
D'ailleurs le nombre de bars où il n'y a que des hommes est impressionnant , quelle ambiance !
Le remplacement à commencé depuis belle lurette et ce ne sont pas nos politiques qui vont inverser la tendance , ils sont trop "chieurs ".
J'ai hâte de voir appliquer cette loi " femmes d'un côté , hommes de l'autre " en boîte de nuit , il va falloir embaucher deux DJ !
Quelle vie triste et monotone qui nous attend !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/12/2025 à 19:19

De toute façon dans ces sandwicheries peu de femmes qui s'y rendent, et jamais sans un homme avec elles même si la salle est mixte...
Et les féministes elles en disent quoi ? On le les entend -jamais- sur le sujet !
Elles ne font que du buzz sur des cibles faciles alors que c'est une régression phénoménale pour les femmes musulmanes en France.
On n'entend aussi que très peu de politiques sur le sujet, à part LFI qui ne voit rien de mal...

Signaler Répondre
avatar
La verité dérange!!! le 13/12/2025 à 18:49

Coucou la fachosphere....

Je tiens quand meme à rétablir quelques verités dans vos monologues
J'y ai déjà mangé et en famille, et ce n'est pas vrai, la salle est immense, il y a des hommes, des femmes, et des enfants, des couples, des jeunes, des vieux mangeant ensemble!!!!!
Il y a un exterieur avec une terrasse et un grand château gonflable pour les enfants

Il y a effectivement une salle "100% girl", une salle toute rose et du type instagram able avec de la vegetation sur le mur ect ect, plus pour voir un verre que pour manger d'ailleurs.
Rien a voir avec le séparatisme, la religion, les barbus ou autres
Svp, quand vous ne connaissez pas, arrêter de parler pour rien....

Par contre, c'est 100% hallah aussi, il y a quand meme des plats végétariens pour ceux qui ne mange pas de viande hallal ou les végétariens.

J'espère avoir éclairé votre ignorance a ce sujet, et vous rappel qu'il y a sur Lyon, il y a des salles de sport 100% girl, des piscines 100% femmes, des centre d'activité 100% girl et meme bientôt si la loi passe, des rames de métro 100% girl,

Bisou sucrée❤️❤️❤️

Signaler Répondre
avatar
Protéger son électorat le 13/12/2025 à 18:42
Beurk! a écrit le 13/12/2025 à 18h05

Le silence assourdissant des féministes est à vomir!

tout simple

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 13/12/2025 à 18:08
Mdr ! a écrit le 13/12/2025 à 16h38

C'est un établissement privé.
S'il trouve sa clientèle.. bah voilà.

Apres, je ne me vois pas aller au resto pour manger à une autre table que ma femme.
Drôle d'idée quand même.. mais une mine d'info, regardez qui vient, et vous saurez quels barbares vous devez combattre.

Restaurant privé RECEVANT DU PUBLIC, c'est différent.

Signaler Répondre
avatar
Ho vive les traitres le 13/12/2025 à 18:07

Pourquoi seul le RN proteste ?
Je.ne suis pas dans leurs idées mais je trouve les autres politicards lâches (pléonasme)

Signaler Répondre
avatar
Beurk! le 13/12/2025 à 18:05

Le silence assourdissant des féministes est à vomir!

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 13/12/2025 à 18:02
Existe t il une loi contre ça ? a écrit le 13/12/2025 à 16h02

Je serai curieux de le savoir

Même plusieurs :
- Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement du sexe (…) »
- Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l’article 225-1, lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
- Code de la consommation, article L121-11 : « Est interdite toute discrimination dans l’accès à un bien ou à un service. »
Par contre le 10% halal et l'absence d'alcool ne sont pas des infractions.
Ceux qui sont pour, vous ne pensez pas que l'on revient en arrière en utilisant des pratiques d'un autre temps et utlisées dans certains pays de Moyen-Orient. Maintenant, il est vrai que l'on est envahis par eux mais les lois républicaines doivent être respectées.

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 13/12/2025 à 18:01

Pourquoi seul le RN réagit? Tous les partis politiques de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs devraient être vent debout.
Et pourquoi pas des trottoirs pour les femmes? On a déjà parlé de rames de métro spécifiques, d'horaires de piscine... et puis quoi? Le régime d'apartheid?
J'attends les réactions de l'ensemble de la classe politique. On va bientôt nous dire que c'est être facho de défendre la mixité et l'égalité.
C'est la HONTE absolue!

Signaler Répondre
avatar
Aicha le 13/12/2025 à 18:01

Je ne savais pas que les femmes avaient le droit de sortir seules à Vaulx en Velin ? Manquerait plus qu'elles conduisent !

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 13/12/2025 à 17:59
GAD a écrit le 13/12/2025 à 15h25

Et les transgenres sont placés où ?

Et les turbines à chocolat ?...

Signaler Répondre
avatar
decadens le 13/12/2025 à 17:57
familial ! a écrit le 13/12/2025 à 17h51

chacun dans une salle ! belle esprit de famille

Super! et les femmes voilées?????

Signaler Répondre
avatar
Cette régression... le 13/12/2025 à 17:57

Comment peut-on faire pire en matière de droit humain, de la simple possibilité pour les femmes et les hommes d'être ensemble...

Pire que des animaux...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/12/2025 à 17:55

curieusement pour la danse du ventre pas de problème

Signaler Répondre
avatar
La religion abrutit! le 13/12/2025 à 17:54

L'obscurantisme se propage, il est temps d'y mettre un terme. La France n'est pas la fille des Lumières et de la Révolution pour rien.

Signaler Répondre
avatar
familial ! le 13/12/2025 à 17:51
martin mystère a écrit le 13/12/2025 à 15h35

en quoi cela peut vous déranger que certaines femmes soient entre elles pour se restaurer.
En étant fachos pourquoi vouloir se restaurer au seven times… J y ai mangé récemment c était excellent, famililal et pas du tout inclusif. L ignorance fait des ravages.

chacun dans une salle ! belle esprit de famille

Signaler Répondre
avatar
Bidon le 13/12/2025 à 17:33

Encore un concept pour arriérés, même pas foutus de manger ensemble. Ça fait pitié c'est n'importe quoi

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 13/12/2025 à 17:30
GAD a écrit le 13/12/2025 à 15h25

Et les transgenres sont placés où ?

A mon avis, dans ce genre d'établissement, ils ne rentrent pas...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.