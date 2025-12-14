Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate, le gérant va porter plainte

Mise à jour le 14 décembre : Le gérant annonce qu'il va porter plainte contre le député Jérôme Buisson et se défend contre toute accusation de séparatisme. Selon lui, ces espaces réservés aux femmes se font également dans les salles de sport.
Article initial :
De plus en plus de fast-foods de l'agglomération lyonnaise proposent des salles réservées aux femmes, les séparant des clients hommes. La plupart en font d'ailleurs un argument dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux.
Le Rassemblement national a décidé de s'emparer du sujet avec le Seven Times, un food court certifié halal très populaire, faisant régulièrement appel à des influenceurs comme Cyclope L'Héritier ou Kamel le Viandard pour faire sa promotion.
Mais une récente vidéo publiée sur TikTok et Instagram dérange, puisqu'elle met en avant une salle réservée exclusivement aux femmes, interdite aux hommes.
Si les autres vidéos de fast-foods vantant cet aspect sont passées jusqu'à présent sous les radars, celle-ci a été dénoncée par le député RN de l'Ain Jérôme Buisson, évoquant "un séparatisme inadmissible et illégal".
Le restaurant Lyonseventimes à Vaulx-en-Velin semble pratiquer un séparatisme inadmissible et illégal en isolant dans une salle à part les femmes. Les clients sont donc triés par sexe. Trouvez-vous ceci normal @prefetrhone ? C’est de la discrimination inacceptable en France 🇫🇷 ! pic.twitter.com/t3BuUA1UaX— Jérôme Buisson (@jerome_buisson) December 11, 2025
L'établissement de la rue des 7 Chemins à Vaulx-en-Velin s'attire depuis les foudres des lepénistes. Et au niveau local, c'est Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de Décines et dans la circonscription Rhône Amont aux métropolitaines, qui s'est rendu sur place.
Il déclare avoir constaté la séparation entre les clients selon leur sexe, des repas "100% halal" et l'absence d'alcool. "Ces trois signes ensemble montrent clairement que ce restaurant est un restaurant communautaire et qui ne respecte évidemment pas les principes républicains de laïcité. Il ne respecte tout simplement pas les valeurs françaises", attaque Tim Bouzon, réclamant à la préfecture du Rhône de s'emparer du sujet et de fermer immédiatement le Seven Times de Vaulx-en-Velin.
Bientôt la vie des Français sera 100% hallal.Signaler Répondre
pour les féministes, courage fuyonsSignaler Répondre
Mais non allons , ça dépend à quelle heure tu postes ton commentaire c'est tout .Signaler Répondre
Le matin c'est l'heure du café
Milieu de matinée casse croûte
Fin de matinée apéro
Suivi du déjeuner
Après le déjeuner re café
Suivi d'une sieste
16h goûter
18h re apéro
Suivi du dîner
Tu pourras comprendre aisément que les pauvres modérateurs surmenés ne peuvent pas lire tous les commentaires qui finissent inexorablement à la corbeille même si pas lus .
Pas faux comme remarque.Signaler Répondre
Et que dites vous des traditions juives qui séparent les hommes des femmes ?Signaler Répondre
Il est temps que ceux qui n’aiment pas la France et ses valeurs rentrent chez eux…Signaler Répondre
Je pense qu'il manque une information cruciale :Signaler Répondre
Les femmes sont-elles obligées de manger dans une salle à part, ou bien disposent-elles d'une salle à part où elles peuvent manger et boire un verre sans se faire enquiquiner par tous les gros lourds morts de faim du quartier dès l'instant où elles sont seule ?
A mon sens, la distinction est de taille. N'y ayant jamais mis les pieds, je ne peux savoir, mais j'ai comme l'impression au vu d'autres commentaires, que ce serait plutôt la seconde option. Et en tant que survivante d'une agression sexuelle, j'applaudis des deux mains si c'est le cas.
J'ai pour ma part choisi de vivre dans un pays où ce genre de problème n'existe pas, mais le problème existe en France, et refuser aux femmes des espaces "safe" ne va pas faire disparaître les détraqués.
les féministes sont comme les politiques. ce n'est pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances surtout quand il y a des risquesSignaler Répondre
Pourquoi ma réponse à ce commentaire qui pourtant n enfreint aucune loi n est pas publiée ?Signaler Répondre
Parce que j ai osé exprimer un fait qui indispose celui ou celle qui valide ? C est quoi ce tri arbitraire des publications !
Elles sont où les féministes ??? Et la "1ère" dame si prompte à traiter de connes les françaises , elle en pense quoi ?Signaler Répondre
dans certains pays comme le Mexique japon inde , des wagons de transport en commun sont exclusivement réservés aux femmes. J imagine que l idée du commerçant c est d attirer plus de femmes dans son établissement. Son ''tort'' c'est d être musulman. Une aubaine pour les fachosSignaler Répondre
Merci pour ces précisions qui effectivement apportent un éclairage nécessaire nous permettant de mieux se faire une idée.Signaler Répondre
Libre à chacun.e d y aller ...ou pas.
c est là que tout a commencé ! A l époque on ne voyait pas de burka dans les rues …pas de prière dans les rues et après ….tout a été permis !!! mais les français oublient vite. la chance pour la France est de voter contre tout ça en 2027 ….Signaler Répondre
Vous avez voté depuis 15 ans pour ça, ne vous plaignez pas.Signaler Répondre
Comme toute la gauche, elles ont sombré dans l'obscurantisme.Signaler Répondre
L'absurdité absolue de l'idéologie moderne qui ne veut surtout pas voir la régression de la condition féminine car il ne faut surtout pas froisser certaines "cultures" .....Signaler Répondre
Puis je lis des commentaires qui renforce encore plus cette totale absurdité. Les pseudo "progressistes" qui d'un côté imposent en effet la "théorie du genre" dans les écoles mais en même temps valident l'implantation "forcée" de certaines "pratiques obscurantistes".
Qui aurait dit il y a 20/30 ans qu'il faudrait dans les transports les parkings etc etc prévoir des "espaces réservés aux femmes" en particulier pour les protéger des violences sexuelles par exemple .... le plus beau c'est qu'ils nous font passer cela comme une "avancée" alors que c'est une totale régression de la culture occidentale.
Puis nos LFI et certaines "féministes" qui défendent ses derniers mois le port du voile des fillettes pré-pubères .. et pas que car écoutez bien certaines personnes du MoDem qui valident aussi.
Faut être clair, les gens dans le monde que beaucoup de médias définissent comme les "Progressistes" (Macron, Trudeau etc etc) sont dans les faits clairement des "Régressistes" il ne faut surtout pas se tromper sur leurs intérêts qui n'a rien à voir avec un intérêt public "commun" mais qui n'est uniquement que "personnel" pour bénéficier à leur "caste".
Si c’est la seule condition pour certains parents de laisser sortir leurs filles, alors oui, c’est une mesure relativement emancipatrice.Signaler Répondre
trump aurait il raison?Signaler Répondre
Ou ça des piscines réservées aux femmes svp ?Signaler Répondre
Vous avez fait du droit ? Mes articles, au contraire, sont très pertinents, ils ne parlent pas de refus de servir mais de séparer hommes et femmes. Apprenez donc à lire, ils sont on ne peut plus clairs.Signaler Répondre
Inadmissible !Signaler Répondre
Jusqu'où irons- nous dans la soumission ?
Est il précisé qu'une femme n'a pas le droit de manger dans la salle commune, avec un ou des hommes de sa connaissance, ou seule ?Signaler Répondre
Je n'ai vu cette interdiction indiquée nulle part.
D'ailleurs la photo, prise dans ce resto, montre une femme attablée à côté d'un homme, peut être son mari.
Si tu veux manger à la même table que ta femme, ben tu t'habilles comme elleSignaler Répondre
On ne les entends pas ! Mesdames choisissez bien votre vote en 2027, vous n’aurez pas une deuxième chance...Signaler Répondre
Et les féministes où sont elles ???Signaler Répondre
Elles ne défendent rien et surtout pas les femmes, e ncore une fois, leur bêtise est sans limite,
les articles que vous citez ne me semblent pas pertinent puisque le restaurant ne refuse pas de servir hommes ou femmes...Signaler Répondre
C’est un vrai problème et s’il ferme pas ce restaurant ce sera terrible…… c’est ça vos problèmes, trouver des solutions plutôt. Des millions de français n’ont pas de quoi manger et encore moins les moyens pour manger au restaurant à part aux restos du cœur et le seul problème du RN and co c’est une salle réservée aux femmes. Si ces dames se sentent plus à l’aise comme ça entre amies ou copines c’est quoi le problème. C’est vraiment aberrant vos problèmes, c’est juste un coup de com quand on a rien à faire et surtout à proposer. Quelle bassesse !!!Signaler Répondre
Dans votre vision assez naïve des choses, vous pensez qu’une femme peut arriver dans ce restaurant et s’installer librement avec les hommes ? Comme ces nombreuses terrasses de bar où il n’y a que des hommes attablés. Demandez à une copine de faire le testSignaler Répondre
Et les gauchistes et écologistes?Signaler Répondre
Ah, non, ils ne peuvent pas, ils sont en campagne...
C'est un peu ça l'islamisation de la France non ? ?Signaler Répondre
La préfète n’intervient pas pour fermer cet établissement ?Signaler Répondre
On attend que les escrologistes et la gauche s’offusquent…Signaler Répondre
N'importe comment , bientôt , ils seront plus nombreux que nous et ils pourront faire ce qu'ils voudront !Signaler Répondre
D'ailleurs le nombre de bars où il n'y a que des hommes est impressionnant , quelle ambiance !
Le remplacement à commencé depuis belle lurette et ce ne sont pas nos politiques qui vont inverser la tendance , ils sont trop "chieurs ".
J'ai hâte de voir appliquer cette loi " femmes d'un côté , hommes de l'autre " en boîte de nuit , il va falloir embaucher deux DJ !
Quelle vie triste et monotone qui nous attend !
De toute façon dans ces sandwicheries peu de femmes qui s'y rendent, et jamais sans un homme avec elles même si la salle est mixte...Signaler Répondre
Et les féministes elles en disent quoi ? On le les entend -jamais- sur le sujet !
Elles ne font que du buzz sur des cibles faciles alors que c'est une régression phénoménale pour les femmes musulmanes en France.
On n'entend aussi que très peu de politiques sur le sujet, à part LFI qui ne voit rien de mal...
Coucou la fachosphere....Signaler Répondre
Je tiens quand meme à rétablir quelques verités dans vos monologues
J'y ai déjà mangé et en famille, et ce n'est pas vrai, la salle est immense, il y a des hommes, des femmes, et des enfants, des couples, des jeunes, des vieux mangeant ensemble!!!!!
Il y a un exterieur avec une terrasse et un grand château gonflable pour les enfants
Il y a effectivement une salle "100% girl", une salle toute rose et du type instagram able avec de la vegetation sur le mur ect ect, plus pour voir un verre que pour manger d'ailleurs.
Rien a voir avec le séparatisme, la religion, les barbus ou autres
Svp, quand vous ne connaissez pas, arrêter de parler pour rien....
Par contre, c'est 100% hallah aussi, il y a quand meme des plats végétariens pour ceux qui ne mange pas de viande hallal ou les végétariens.
J'espère avoir éclairé votre ignorance a ce sujet, et vous rappel qu'il y a sur Lyon, il y a des salles de sport 100% girl, des piscines 100% femmes, des centre d'activité 100% girl et meme bientôt si la loi passe, des rames de métro 100% girl,
Bisou sucrée❤️❤️❤️
tout simpleSignaler Répondre
Restaurant privé RECEVANT DU PUBLIC, c'est différent.Signaler Répondre
Pourquoi seul le RN proteste ?Signaler Répondre
Je.ne suis pas dans leurs idées mais je trouve les autres politicards lâches (pléonasme)
Le silence assourdissant des féministes est à vomir!Signaler Répondre
Même plusieurs :Signaler Répondre
- Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement du sexe (…) »
- Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l’article 225-1, lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
- Code de la consommation, article L121-11 : « Est interdite toute discrimination dans l’accès à un bien ou à un service. »
Par contre le 10% halal et l'absence d'alcool ne sont pas des infractions.
Ceux qui sont pour, vous ne pensez pas que l'on revient en arrière en utilisant des pratiques d'un autre temps et utlisées dans certains pays de Moyen-Orient. Maintenant, il est vrai que l'on est envahis par eux mais les lois républicaines doivent être respectées.
Pourquoi seul le RN réagit? Tous les partis politiques de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs devraient être vent debout.Signaler Répondre
Et pourquoi pas des trottoirs pour les femmes? On a déjà parlé de rames de métro spécifiques, d'horaires de piscine... et puis quoi? Le régime d'apartheid?
J'attends les réactions de l'ensemble de la classe politique. On va bientôt nous dire que c'est être facho de défendre la mixité et l'égalité.
C'est la HONTE absolue!
Je ne savais pas que les femmes avaient le droit de sortir seules à Vaulx en Velin ? Manquerait plus qu'elles conduisent !Signaler Répondre
Et les turbines à chocolat ?...Signaler Répondre
Super! et les femmes voilées?????Signaler Répondre
Comment peut-on faire pire en matière de droit humain, de la simple possibilité pour les femmes et les hommes d'être ensemble...Signaler Répondre
Pire que des animaux...
curieusement pour la danse du ventre pas de problèmeSignaler Répondre
L'obscurantisme se propage, il est temps d'y mettre un terme. La France n'est pas la fille des Lumières et de la Révolution pour rien.Signaler Répondre
chacun dans une salle ! belle esprit de familleSignaler Répondre
Encore un concept pour arriérés, même pas foutus de manger ensemble. Ça fait pitié c'est n'importe quoiSignaler Répondre
A mon avis, dans ce genre d'établissement, ils ne rentrent pas...Signaler Répondre