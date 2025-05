Vaulx-en-Velin : une ville étouffée

Et à ce jeu, Hélène Geoffroy, maire cumularde et vice-présidente métropolitaine, excelle dans l’art de régner sans partage. Autoritarisme, clientélisme, et petits arrangements entre amis : bienvenue dans la monarchie socialiste locale.

Tout pour le peuple du moment que le peuple lui donne tout.

Vaulx-en-Velin, se retrouve régulièrement dans les journaux pour ses problèmes avec ses élus : Morad aggoun condamné pour viol. Ahmed Chekhab, pour des propos antisémites mais maintenu en poste.

Cette mairie a remplacé l’éthique par le calcul électoral, et la morale par le mutisme complice.

Mais derrière la vitrine républicaine, c’est l’asphyxie sociale. On continue de bétonner du logement social pour faire plaisir à son complice de la Métropole Renaud Payre, comme on remplirait des cases : plus d’HLM, moins de mixité, plus de misère concentrée. C’est la recette Geoffroy : créer des ghettos, tout en parlant du vivre-ensemble. Paupériser pour mieux régner.

Côté santé publique ? Rien. On fait passer les chaufferies à bois pour des miracles écologiques alors qu’elles empestent les quartiers populaires et aggravent la pollution. On asphyxie les gosses captifs des ghettos au nom du “développement durable”. Hypocrisie jusqu’au bout de la fumée.

Et pendant que la ville étouffe, Hélène Geoffroy se gave à la Métropole. Vice-présidente, rien de concret, aucun bilan marquant. Juste un titre en plus pour gonfler les indemnités. Elle n’a pas besoin d’agir, seulement de durer.

À ses côtés, le bras droit omniprésent : Stéphane Gomez. L’homme des basses œuvres. Celui qui organise, qui verrouille, qui bloque. Un tandem qui transforme la mairie en machine à broyer l’opposition.

Procès, intimidations, pressions diverses : c’est la démocratie version Geoffroy. Parle, et tu seras sanctionné. Dénonce, et tu passeras au tribunal.

Et sur le plan de la mortalité ? La maire, ex-secrétaire d’État de Manuel Valls, reste elle aussi étrangement silencieuse sur Gaza. Elle qui prêche la République, ne dit mot sur un génocide diffusé en direct. Mais qu’un élu local s’émeuve publiquement de la situation, et la répression tombe.

Deux poids, deux mesures : comme toujours.

Vaulx-en-Velin devient le laboratoire d’un pouvoir local où tout est verrouillé, muselé, et contrôlé. Une démocratie d’apparence, vidée de sa substance, où la répression prend le pas sur le débat, et où l'intérêt des habitants est relégué au rang de variable d’ajustement.

La ville mérite mieux que ce duo Geoffroy-Gomez. Mais pour cela, encore faudrait-il que la parole libre ne soit pas systématiquement étouffée sous une chape de béton… social.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux