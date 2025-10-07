2026, un beau bordel pour des maires sur la sellette

Villeurbanne et Saint-Fons, deux villes, un même constat : le grand désordre municipal. Les élections de 2026 promettent d’être un feu d’artifice, avec des surprises à chaque moment de la campagne.

A Lyon, le maire sortant se retrouve en outsider. Un homme d’affaires, Jean-Michel Aulas, une star des gones novice en politique mais pas en coup d'éclat, s’impose désormais comme le grand favori. La perte de Lyon pour les écologistes entraînerait la défaite de Bruno Bernard à la Métropole.

Mais le cas le plus croustillant reste celui de Villeurbanne. Le maire sortant, Cédric Van Styvendel, devra affronter son prédécesseur… et la principale force de gauche locale. Un véritable supplice chinois pour l’actuel édile.

S’il se recentre, il roule pour Jean-Paul Bret. S’il vire à gauche, les électeurs préféreront toujours les mélenchonistes. Bref, il risque fort de finir troisième – une claque politique monumentale.

Du côté de la Métropole de Lyon, on voit poindre un scénario à la Collomb : les élus de gauche finiront dans l’escarcelle de Jean-Michel Aulas, via un accord discret avec Jean-Paul Bret. Même génération, même sens du compromis utile.

À Saint-Fons, le tableau est encore plus dramatique. Christian Duchêne, dit Moustache, maire terne et sans charisme aura passé son mandat comme une ombre, simplement réveillé par ses problèmes juridiques et sa gestion politique clivante, voit sa majorité lui tourner le dos. Quatre, peut-être cinq listes de gauche s’annoncent face à lui. Son plus proche allié reste son 1er adjoint qui n'est autre que son gendre, c'est peut dire qu'il est seul.

La France insoumise fera sans doute la course en tête au premier tour, mais sans espoir d’union : ils ne veulent connaître personne, et surtout, que personne ne les connaisse. Résultat : Nathalie Frier, l’ancienne maire, pourrait redevenir la favorite, malgré un socle électoral limité, dans la ville la plus pauvre du Rhône.

Aux métropolitaines, Saint-Fons ne pèsera guère plus qu’un appoint pour Vénissieux ou Corbas.

Bref, 2026 s’annonce comme une année noire pour les sortants : Doucet, Picard, Van Styvendel, Duchêne, Geoffroy… tous sur la sellette.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux