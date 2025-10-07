2026, un beau bordel pour des maires sur la sellette

Villeurbanne et Saint-Fons, deux villes, un même constat : le grand désordre municipal. Les élections de 2026 promettent d’être un feu d’artifice, avec des surprises à chaque moment de la campagne.
A Lyon, le maire sortant se retrouve en outsider. Un homme d’affaires, Jean-Michel Aulas, une star des gones novice en politique mais pas en coup d'éclat, s’impose désormais comme le grand favori. La perte de Lyon pour les écologistes entraînerait la défaite de Bruno Bernard à la Métropole.
Mais le cas le plus croustillant reste celui de Villeurbanne. Le maire sortant, Cédric Van Styvendel, devra affronter son prédécesseur… et la principale force de gauche locale. Un véritable supplice chinois pour l’actuel édile.
S’il se recentre, il roule pour Jean-Paul Bret. S’il vire à gauche, les électeurs préféreront toujours les mélenchonistes. Bref, il risque fort de finir troisième – une claque politique monumentale.
Du côté de la Métropole de Lyon, on voit poindre un scénario à la Collomb : les élus de gauche finiront dans l’escarcelle de Jean-Michel Aulas, via un accord discret avec Jean-Paul Bret. Même génération, même sens du compromis utile.
À Saint-Fons, le tableau est encore plus dramatique. Christian Duchêne, dit Moustache, maire terne et sans charisme aura passé son mandat comme une ombre, simplement réveillé par ses problèmes juridiques et sa gestion politique clivante, voit sa majorité lui tourner le dos. Quatre, peut-être cinq listes de gauche s’annoncent face à lui. Son plus proche allié reste son 1er adjoint qui n'est autre que son gendre, c'est peut dire qu'il est seul.
La France insoumise fera sans doute la course en tête au premier tour, mais sans espoir d’union : ils ne veulent connaître personne, et surtout, que personne ne les connaisse. Résultat : Nathalie Frier, l’ancienne maire, pourrait redevenir la favorite, malgré un socle électoral limité, dans la ville la plus pauvre du Rhône.
Aux métropolitaines, Saint-Fons ne pèsera guère plus qu’un appoint pour Vénissieux ou Corbas.
Bref, 2026 s’annonce comme une année noire pour les sortants : Doucet, Picard, Van Styvendel, Duchêne, Geoffroy… tous sur la sellette.
Farid Ben Moussa
Conseiller municipal de Vénissieux
Merci camarade pour vos articles patriotes.Signaler Répondre
Pourquoi St Fons est une ville pauvre ?Signaler Répondre
Parce qu'il n'y a que 20% des habitants qui travaillent et 80% qui sont assistés .
Pour que le maire ( Moustache , comme il dit !) puisse gérer confortablement sa commune , il faudrait que les 20% soient imposés à 50% et que leurs taxes foncières soient multipliées par 10 !
Comment peut on s'obstiner à se battre pour être maire d'une commune comme St Fons si ce n'est que pour son enrichissement personnel
quelle motivation et quel plaisir peut on avoir à gérer une telle ville ?
J'aurais très envie de prendre à la lettre l'oracle de Farid Ben Moussa, pour que la ville de Lyon et la Métropole retrouvent un gestion apaisée et soient gérées par et pour les Lyonnais. Mais six mois, c'est long et d'ici mars 2026, il peut s'en passer des évènements en tout genre. Mais gardons espoir. Surtout que nos deux collectivités soient hors des griffes des sinistres LFI, ce serait déjà bien.Signaler Répondre
Merci Farid pour cet article.Signaler Répondre
