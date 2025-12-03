Contributions

Parigot, tête de veau

À Lyon, on a une longue tradition culinaire : et il faut l’avouer, le quinoa se marie mal avec les quenelles.

En politique, c’est pareil. Le Lyonnais préférera toujours le parler vrai aux discours aseptisés de multi-conseillers coupés de la vie réelle.

Grégory Doucet, lui, est arrivé persuadé qu’être Parisien, c’était une carte de visite. Qu’à Lyon, il suffisait d’enfourcher un vélo, de dire “mobilité douce” et d’installer un étendage à Bellecour pour conquérir le cœur des habitants.

Mais ça ne marche pas comme ça. Le gone, ça ne s’achète pas, ça ne se séduit pas avec des slogans. Et surtout : ça ne se prend pas de haut.

Car voilà le vrai problème : ces politiques importés de Paris n’ont jamais vu les drames locaux.

L’insécurité ? “Normal”, ils l’ont avalée quotidiennement entre deux métros bondés. Les bouchons ? Pour eux, c’est une récréation : à Paris, un embouteillage, c’est en continu.

Alors ils regardent Lyon et se disent : “Mais enfin, de quoi vous vous plaignez ? Nous, on a vécu pire.” Vos problèmes ne sont pas des problèmes : vous avez juste dix ans de retard sur leur vision du monde.

Résultat : ils débarquent avec leur morgue, leur ton professoral et la certitude de devoir “éduquer les gones”. Comme si Lyon était une école primaire et eux les maîtres venus distribuer la lumière du prophétique.

On parle sécurité ? Ils répondent urbanisme apaisé.

On parle trafic ? Ils vous sermonnent sur l’urgence climatique.

On parle vécu ? Ils ne répondent plus : ils sont déjà repartis.

Et s’il fallait une seule image pour résumer ce gouffre culturel, elle est gravée dans les mémoires : Grégory Doucet arrivant… habillé en vert. Oui, vert. La couleur de Saint-Étienne. À une cérémonie de l’Olympique Lyonnais. Il faut le faire. Il faut même le vouloir.

À Lyon, se pointer en vert pour honorer l’OL, c’est une faute professionnelle.

Je ne comprends toujours pas que l’équipe n’ait pas fait demi-tour dans la minute.

Ici, le vert, on l’accepte uniquement sur la pelouse — et on marche dessus.

Pendant que les Parisiens s’emmêlent les couleurs, les symboles et le bon sens, un autre avance tranquillement, sûr de ses appuis : Jean-Michel Aulas.

Lui parle la langue locale.

Lui connaît la ville.

Lui sait ce que signifie être lyonnais — pas juste l’écrire dans un paragraphe de programme.

Aulas n’a même pas eu besoin de forcer. Les Parigots lui ont déroulé le tapis rouge en accumulant maladresses, sermons et erreurs culturelles. Résultat : il caracole en tête des sondages comme un attaquant seul face au but. Un penalty sans gardien.

Alors oui, on aime bien les Parisiens à Lyon… à condition qu’ils deviennent vraiment Lyonnais  Et pour ceux qui rêvent encore de s’installer ici sans comprendre la ville, ses codes et ses habitants, on a une expression vieille comme les pierres de Fourvière : Parigots, têtes de veau.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux

si çà te plait pas le 03/12/2025 à 15:01
Parigotte a écrit le 03/12/2025 à 11h17

Quelle ineptie vous voulez dire !

c est qu il a raison!

mat le 03/12/2025 à 14:36

Bravo, bon résumé de sextennat interminable !
On aura goûté au vert mais le lyonnais digère mal cette couleur.
Toutefois ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir....... sauvé (ne pas parler de crime animal car une assoc' peut vous tomber dessus).
Bref, les gones saluent cette belle chronique.

ecolopipo le 03/12/2025 à 14:27

MAGNIFIQUE !!

Parisiens, tête de chiens,
Parigots, tête de veaux,
Retourne à Paris,
À Lyon on décide d’en bas, pas d’en haut.

Bellota le 03/12/2025 à 12:58

Et aussi….
Parisien
Tête de chien !
On connaît ses classiques mes Belins Belines…..

Il faut le reconnaitre le 03/12/2025 à 12:33

A n'enfoncer que des portes ouvertes on ne risque pas de se déboiter une épaule.
Alimentaire mon cher Watson.

Audacieux le 03/12/2025 à 12:30

« Farid Ben Moussa », habitant de Venissieux, issu d’une lignée lyonnaise bien connue, décide qui est Lyonnais et qui ne l’est pas. Audacieux 😂 tout ça pour faire la lèche à papy Aulas…

Ex Précisions le 03/12/2025 à 12:07

Oui mais Vénissieux ?
;-)

Bravo le 03/12/2025 à 11:48

J'ai bien ri !!! Tout est tellement vrai ! Je ne suis pas toujours d'accord avec ce monsieur mais là, c'est magnifique !!!

C'est bien vrai le 03/12/2025 à 11:25

que la quenelle et le quinoa ne vont pas bien ensemble. Mais le pire que j'ai eu à supporter : des quenelles au soja ! Une horreur, une hérésie gélatineuse, sans consistance, seule la sauce pour lui donner du goût...
Très en forme, ce matin, notre chroniqueur avec une petite pointe d'humour bienvenue.

Parigotte le 03/12/2025 à 11:17
Sitting Bull a écrit le 03/12/2025 à 11h11

Bravo Farid ! Quel style !

Quelle ineptie vous voulez dire !

chris 69 le 03/12/2025 à 11:15

Bravo , en quelque phrases tout est dit.

Lyon2026revient le 03/12/2025 à 11:15

Toujours aussi talentueux.... Et pertinent...👏👏

Sitting Bull le 03/12/2025 à 11:11

Bravo Farid ! Quel style !

