Enfants abandonnés à Vénissieux : les parents identifiés, le 1er adjoint au maire verse dans le complotisme

La soeur et son petit frère aux pieds nus avaient été d'abord récupérés par le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa, qui les avait déjà vus errer mais qui n'était pas parvenu à les approcher. Après les avoir rassurés et leur avoir donné de l'eau, il avait prévenu les forces de l'ordre.
Un geste héroïque de la part de l'éditorialiste de LyonMag, mais qui suscite une réaction étrange de la part de la majorité de la maire communiste Michèle Picard.
Sur Facebook, le 1er adjoint Nacer Khamla a choisi non pas de s'émouvoir du sort de ces enfants abandonnés, ou pire, de féliciter Farid Ben Moussa, mais plutôt d'accuser l'opposant de coup monté : "Bizarre comme par hasard c'est lui qui les trouve ? Je pense que quelqu'un l'a appelé pour lui dire que des enfants étaient seuls à la rue".
Une accusation que déplore Farid Ben Moussa, qui réagit auprès de LyonMag : "Je suis étonné de la réaction du 1er adjoint de la Ville de Vénissieux, qui, dans le drame de l'abandon de très jeunes enfants sur sa ville, ne prend que la plume pour faire de la politique. Mon rôle d'opposant politique à ses yeux m'empêche-t-il d'être un citoyen engagé ? Son complotisme m'inquiète pour les habitants, surtout qu'ils sont multirécidivistes avec un conseiller municipal communiste qui pense que les attentats du World Trade Center n'existent pas".
Le parquet de Lyon garde le silence sur l'affaire, tandis que la DIPN du Rhône a confirmé qu'une enquête avait été ouverte. Selon nos informations, les parents ont été identifiés. Les investigations se poursuivent également pour tenter de retrouver les adolescentes qui avaient agressé les enfants.
2 gamins abandonnés, et les seuls trucs que trouve a dire nos élus : "c'est eux les méchants". En gros on s'en fout, tout ce qui compte c'est les élections.Signaler Répondre
Le maire était vexé comme un pou qu'on ne l'ait pas alerté LUI. Aucune compassion pour les gamins, son ego passe avant tout.Signaler Répondre
Début du 2ème paragraphe : "un geste héroïque de la part de l'éditorialiste "...Signaler Répondre
Demain, Lyon Mag va lancer une pétition pour qu'on lui remette la Légion d'honneur ! (ou alors, vérifier la définition du mot héros) 😀
le 1er adjoint Nacer Khamla, on ne sais pas d'où il vient .
il a du surfer une vague d'opportuniste pour venir la et joue les avocats.
vivement la retraite ,elle en sera plus belle...mr Nk
C'est reparti contre LFI !
Je n'en suis pas, mais je trouve cet acharnement complètement délirant. Et injustifié.
Si l'on suit le raisonnement de M. Nacer Khamla :Signaler Répondre
Kalashnikov est le nom d'un poète russe
La savonnette de shit est destinée à l'hygiène corporelle
Les feuilles de cannabis sont réservées aux infusions laxatives
Les halls d'immeubles sont réservés au seul passage des résidents
Les boites aux lettres sont inviolables
Les mortiers ne sont utilisés que dans une optique de spectacle pyrotechnique
Les voitures incendiées le sont dans le cadre de la participation à la lutte contre le réchauffement climatique
Les marmottes ont manifesté leur intérêt d'implanter une usine d'emballage de chocolat
Vous êtes sûrement un opposant à F. Ben Moussa (communiste ou radicalement à l’opposé). Toujours est-il que ces enfants étaient manifestement effrayés, ce qui se comprend d’autant plus qu’ils avaient été agressés. Il a finalement réussi à les rassurer. Il fait très chaud donc l’eau, c’est la première chose qu’on propose. C’est juste un comportement normal, du bon sens. Le reste est dans votre tête. Contient-elle autre chose que de la bile ?Signaler Répondre
Une première fois , il les a approché doucement , doucement sans parvenir à les attraper , et ils se sont enfuis !!!!Signaler Répondre
La deuxième tentative à réussi en approchant doucement , tout doucement , mais cette fois ci , avec de l'eau !!!!
C'est le livre de la jungle façon Farid Ben Moussa .
Quant aux parents qui laissent leurs enfants plusieurs jours dehors sans s'en préoccuper, pieds nus , j'espère que pour eux , les allocations familiales sont terminées.
Attendez quand les Gazaouis vont arriver à lyon grâce à Macron ça va être la joieSignaler Répondre
Oui, deux enfants ont été abandonnés, molestés par des adolescentes, non secourus pendant des jours mais le problème c’est la personne qui a alerté ! C’est vrai, quoi, il y a urgence à la faire taire !!Signaler Répondre
Déliquescence morale totale, désocialisation complète…
Ce qui est très étonnant c'est que personne ne se soit soucié de ces enfants à la rue ?Signaler Répondre
car avant l'adjoint de Vénissieux opposant ou pas ...il n'a tenu que son devoir de citoyen
Merci Monsieur Farid Ben Moussa d avoir pris en charge les enfants. Merci pour eux. J espère que les parents seront sanctionnés et déchus de leur droits parentaux. Nous sommes dans un pays où certains enfants n ont pas de chance avec la Vie et les parents qu ils ont. N oublions pas que ce sont les adultes de demain et qu ils pourraient demander des comptes à la société dans quelques années. Mais en ce moment ce qu on peut dire ou faire ....Élections élections certains ne pensent qu à ça.Signaler Répondre
De faire le barraaagggee qu'on vous ditSignaler Répondre
Oui car ils voteront LFISignaler Répondre
Complot... les attentats du World Trade Center... Le niveau de Farid est affligeant. Si les communistes sont au pouvoir, c'est que leurs opposants sont encore plus nuls, assurément !!Signaler Répondre
Naissance d'une favela dans le Grand Lyon ?Signaler Répondre
que ce soir n’importe lequel qui les ai remarqué et mis en sécurité ou est le problème à part que la Mairie devrait être plus vigilante 2 bébés livrés à eux même jour et nuit ça se remarqueSignaler Répondre
Mdr ! Je comprends mieux les commentaires de jeudi qui disaient « non LyonMag ment, je ne crois pas qu’il y a eu d’agressions de la part de jeunes ! ». En fait, vous êtes les parents des gamins qui ont fracassé ces pauvres petits et vous avez peur qu’on vous retrouve. En laissant un commentaire, vous laissez votre IP et facilitez le travail des flics, merci pour eux !Signaler Répondre
Farid le goat. Le gars ne fait pas seulement des masterclass sur lyonmag mais agit également dans la vraie vieSignaler Répondre
Il palpe combien tous les mois ce Nacer Khamla ?Signaler Répondre
Bon il est temps que je te remette les idées en place…ce ne sont pas des ados qui ont agresses Charlotte et son petit frère..ce sont des enfants de leur âge,qui faisaient un goûter..ces enfants ne savaient pas qu’ils étaient à la rue..et charlotte et le petit ont voulus goûter avec eux…détend toi un peu !!Signaler Répondre
Je croyais que les Communistes étaient un peu plus raisonnables que leurs amis de LFI, mais certains sont juste aussi dingues.Signaler Répondre
Communistes EELV, LFI même combat, des nuisibles pour la France, la démocratie et notre sécurité, leurs électeurs sont complices.Signaler Répondre
A priori le même profil d, enfants qui sont avec des adultes faisant la mendicité dans la rue , ou des campements sur les berges ou bords des routes ,,,,,,gens exploités par des mafias, sans aucun scrupules , pour obtenir de l argent, des logements en foyers ou autres .ces adultes dirigeants de mafias se servent des enfants uniquement comme marchandises pour obtenir quelque choses. j en ai déjà vu un devant ma boulangerie arriver dans une tres grosse Mercedes récupérer une femme âgée qui faisait la manche .Je n'ai plus revu cette femme qui a été remplacée par une jeune avec enfant puis un homme âgé. A Venissieux c est peut être la même mafia ou une autre .Signaler Répondre
Je ne savais pas que les cocos de Vénissieux étaient des platistes ;-)Signaler Répondre
Je comprend mieux pourquoi poutine arrive à faire croire n'importe quoi à sa population...
Le complotisme, tout comme les conspirations, sont des théories dont il est interdit de débattre, c'est l'état qui décide. Pourtant cela a toujours existé et ce serait intéressant d'en discuter. Quand on voit le niveau de nos politiques, avouez qu'une émission sur le complotisme avec de vrais et sérieux intervenants, ça aurait de la gueule.Signaler Répondre
Comme ça on connaît les priorités de l’équipe au pouvoir à Vénissieux : plus prompte à réagir par la politicaillerie qu’à s’émouvoir du sort des enfants.Signaler Répondre
Même si quelqu’un avait prévenu ce conseiller municipal, qu’est-ce que ça changerait ? Ça voudrait juste dire qu’apparemment on lui fait plus confiance qu’à la mère ou ses adjoints. Demandez-vous pourquoi !
Demandez-vous aussi dans quel état d’errance psychiatrique sont des adolescents qui agressent des enfants de 2 et 6 ans !! Mettez les familles sous suivi psycho-social, voire judiciaire… Bref agissez au lieu de noyer le poisson et de diluer le poison !
J’espère qu’il ne se trouvera pas un juge complètement taré pour remettre ces deux gosses aux « « « « parents » » » » 🤯