Enfants abandonnés à Vénissieux : les parents identifiés, le 1er adjoint au maire verse dans le complotisme

La soeur et son petit frère aux pieds nus avaient été d'abord récupérés par le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa, qui les avait déjà vus errer mais qui n'était pas parvenu à les approcher. Après les avoir rassurés et leur avoir donné de l'eau, il avait prévenu les forces de l'ordre.

Un geste héroïque de la part de l'éditorialiste de LyonMag, mais qui suscite une réaction étrange de la part de la majorité de la maire communiste Michèle Picard.

Sur Facebook, le 1er adjoint Nacer Khamla a choisi non pas de s'émouvoir du sort de ces enfants abandonnés, ou pire, de féliciter Farid Ben Moussa, mais plutôt d'accuser l'opposant de coup monté : "Bizarre comme par hasard c'est lui qui les trouve ? Je pense que quelqu'un l'a appelé pour lui dire que des enfants étaient seuls à la rue".

Une accusation que déplore Farid Ben Moussa, qui réagit auprès de LyonMag : "Je suis étonné de la réaction du 1er adjoint de la Ville de Vénissieux, qui, dans le drame de l'abandon de très jeunes enfants sur sa ville, ne prend que la plume pour faire de la politique. Mon rôle d'opposant politique à ses yeux m'empêche-t-il d'être un citoyen engagé ? Son complotisme m'inquiète pour les habitants, surtout qu'ils sont multirécidivistes avec un conseiller municipal communiste qui pense que les attentats du World Trade Center n'existent pas".

Le parquet de Lyon garde le silence sur l'affaire, tandis que la DIPN du Rhône a confirmé qu'une enquête avait été ouverte. Selon nos informations, les parents ont été identifiés. Les investigations se poursuivent également pour tenter de retrouver les adolescentes qui avaient agressé les enfants.