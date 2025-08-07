Près de Lyon : deux enfants abandonnés passent plusieurs jours dehors à Vénissieux

Cruel destin que celui de ses deux enfants âgés de 6 et 2 ans.
Cette grande soeur et son petit frère auraient passé plusieurs jours dans les rues des Minguettes à Vénissieux après avoir été abandonnés par leur mère dans des circonstances qui restent à éclaircir.
Déshydratés, pieds nus et très affaiblis, notamment à cause d'agressions physiques de la part d'adolescents du quartier, ils ont été recueillis par des habitants ce jeudi après-midi puis confiés à la police municipale.
Une enquête devra être ouverte afin d'identifier les enfants et retrouver leurs parents.
Contacté, le parquet de Lyon n'a pas encore répondu à nos sollicitations.
