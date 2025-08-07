Faits Divers

Près de Lyon : deux enfants abandonnés passent plusieurs jours dehors à Vénissieux

INFO LYONMAG.

Cruel destin que celui de ses deux enfants âgés de 6 et 2 ans.

Cette grande soeur et son petit frère auraient passé plusieurs jours dans les rues des Minguettes à Vénissieux après avoir été abandonnés par leur mère dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Déshydratés, pieds nus et très affaiblis, notamment à cause d'agressions physiques de la part d'adolescents du quartier, ils ont été recueillis par des habitants ce jeudi après-midi puis confiés à la police municipale.

Une enquête devra être ouverte afin d'identifier les enfants et retrouver leurs parents.

Contacté, le parquet de Lyon n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Racailles de m... le 07/08/2025 à 21:56

Les racailles n'ont aucune limite dans l'abject.
La gauche doit être fière du résultat de son travail.

Où, avez-vous dit ? le 07/08/2025 à 21:24

Vénissieux ? Quelle surprise, je n'ose le croire ! Et dire que selon certains Farid exagère dans son dernier billet...

Un avis de LFI QI moins 69 ?

pasquoil le 07/08/2025 à 21:15

LA FRANCE A MACRON DEVIENT DINGUE IL VA FALLOIR SE RÉVEILLER CELA DEVIENT URGENT !😡

tic121 le 07/08/2025 à 21:02

quelle honte!!!!!!!

Amen le 07/08/2025 à 20:44

C'est malheureux , mais il faudra s'y faire , c'est la France de demain !

Trop triste le 07/08/2025 à 20:38

Pourquoi avoir fait des enfants dans ce cas ??
Si c'est pour les abandonner soit il fallait les placés à la naissance soit faire le nécessaire pour ne pas en avoir. Encore une qui aura un très bon prétexte.

Nailo le 07/08/2025 à 20:33

J ai un gros doute,sur l’agression par des ados …un très gros doute.

Abominable !!! le 07/08/2025 à 20:19

Mais c'est abominable, d'abandonner ainsi des boutchoux !!!!!!!!!!!!

En plus, des étrons de wc public ont commis des agressions physiques, sur ces deux pauvres gosses !!!

Merci aux habitants, qui ont pris en charge ces deux pauvres gosses.

Quand au silence du parquet, je relève que dans un autre faits-divers, ils est là-aussi aux abonnés absent...

Wallah',. le 07/08/2025 à 20:11

Par contre j'imagine que la mère n'a pas abandonné ses allocations familiales.

Animaux le 07/08/2025 à 20:11

Des gosses abandonnés et aggressés par la racaille. Quand on entend que la France prend la direction du tiers monde, on en a la preuve tous les jours.

Rutila le 07/08/2025 à 20:08

Comment ces ados peuvent ils être c..s au point de s’en prendre à des enfants abandonnés. On touche le fond de l’inhumanité là.

