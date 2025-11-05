"Marcel Mash (en face du rond-point)" : les dealers de Vénissieux encore plus précis que les TCL

Mais cette semaine, certains innovent puisque des affiches ont été placardées dans les stations de tramway de la ville.

Il s'agit du point de deal du 6 avenue Marcel Cachin, baptisé "Macel Mash".

Outre les tarifs (10 euros les 2g de weed et 20 euros les 0,5g de cocaïne), on découvre des informations très détaillées pour se rendre sur place, photo du point de deal à l'appui : "Tramway T4, arrêt de bus C12 (en face du rond-point)"...

Reste à savoir si la police vénissiane saura ou suivre ces indications.