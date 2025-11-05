Faits Divers

"Marcel Mash (en face du rond-point)" : les dealers de Vénissieux encore plus précis que les TCL

"Marcel Mash (en face du rond-point)" : les dealers de Vénissieux encore plus précis que les TCL
"Marcel Mash (en face du rond-point)" : les dealers de Vénissieux encore plus précis que les TCL - LyonMag

A Vénissieux, il n'est pas rare de découvrir des tags réalisés par des dealers pour informer les clients des tarifs en vigueur.

Mais cette semaine, certains innovent puisque des affiches ont été placardées dans les stations de tramway de la ville.

Il s'agit du point de deal du 6 avenue Marcel Cachin, baptisé "Macel Mash".

Outre les tarifs (10 euros les 2g de weed et 20 euros les 0,5g de cocaïne), on découvre des informations très détaillées pour se rendre sur place, photo du point de deal à l'appui : "Tramway T4, arrêt de bus C12 (en face du rond-point)"...

Reste à savoir si la police vénissiane saura ou suivre ces indications.

Tags :

vénissieux

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
faudra se réveiller un jour le 05/11/2025 à 12:05

Déployez l'armée! Faites des expéditions comme au Brésil! Vous allez voir si ça pas pas en calmer beaucoup!

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 05/11/2025 à 11:58

Bientôt sur Google Street ?

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 05/11/2025 à 11:19

Ont ils reçu le Label "Fabriqué à Lyon et ses alentours 2026" !

Signaler Répondre
avatar
Oh le 05/11/2025 à 11:16

LFI va approuver ce genre d'affiche puisque ces électeurs sont les plus grands consommateurs

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 05/11/2025 à 10:55

Certains points de deal, il n'y a pas si longtemps, mettaient sur les pochons des autocollants, plutôt bien faits d'ailleurs, avec prix, poids, provenance, horaires d'ouverture.. et adresse, numéro, nom de rue, commune..
C'est ce qui s'appelle avoir pignon sur rue.

"Il n'y a pas si longtemps".. plusieurs années quand même, genre 5 ou 6 ans, les points de deal tournent toujours exactement au même endroit, ce qui au passage souligne que rien n'est fait depuis des années.

Et sans parler des cartes de fidélité ici ou là, de la boisson fraiche offerte dès XX€ d'achat l'été, du jeu à gratter officiel FDJ dans le pochon, ou du carnet de feuilles à rouler etc etc..
C'est sans doute parmi les meilleurs commerçants à l'heure actuelle.

Signaler Répondre
avatar
Melhor le 05/11/2025 à 10:43
Mouaou a écrit le 05/11/2025 à 10h23

Surtout si ce sont des élus LFI, ils protégeront leurs électeurs!

Qui les financent d'ailleurs...? Question sur le tar.

Ça dois être fatiguant d’être con à ce point.

Signaler Répondre
avatar
Mouaou le 05/11/2025 à 10:23
arko a écrit le 05/11/2025 à 10h12

bientôt il y aura des affiches au dessus de l'hôtel de ville car les élus ne font rien pour arrêter ce système

Surtout si ce sont des élus LFI, ils protégeront leurs électeurs!

Qui les financent d'ailleurs...? Question sur le tar.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 05/11/2025 à 10:22

C'est probablement les colleurs d'affiche de la LFI qui collent les affiches des narco trafiquants...

Signaler Répondre
avatar
Couvert par la mairie le 05/11/2025 à 10:22

Les mairies communistes ont largement participé à l’implantation industrielle des deals de drogue depuis 1985 (sarcelle, vaulx etc)
Puis ensuite faciliter l’entrisme islamiste depuis 2000
Les élus ne feront rien
Seul moyen d’être réélus

Signaler Répondre
avatar
arko le 05/11/2025 à 10:12

bientôt il y aura des affiches au dessus de l'hôtel de ville car les élus ne font rien pour arrêter ce système

Signaler Répondre
avatar
Kris Pinsch le 05/11/2025 à 09:45

Bientôt sur les panneaux de JC Decaux...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 05/11/2025 à 09:37
Badabeu a écrit le 05/11/2025 à 09h10

Quand on constate ce genre de choses, c'est là où on s'aperçoit que ceux qui fraudent les lois ne craignent plus la justice pour s'afficher ainsi....

je suis d accord. on le savait déjà mais là on en a la preuve. Bientôt la pub sur les panneaux. En réalité plus ça va , plus on pousse le bouchon puisque il ne se passe pas grand chose a part des opérations de communications qui ne font que changer de rue ou se mettre sur le trottoir d en face.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/11/2025 à 09:31
Llll a écrit le 05/11/2025 à 09h16

peut être un habitant qui en a marre des points de deal et souhaite les dénoncer…

Je pense que ce sont bien les dealers ils mettent des mineurs remplaçables, qui ne risquent rien pénalement à part avoir un dossier mais comme tous ces mineurs...

Signaler Répondre
avatar
Llll le 05/11/2025 à 09:16
Badabeu a écrit le 05/11/2025 à 09h10

Quand on constate ce genre de choses, c'est là où on s'aperçoit que ceux qui fraudent les lois ne craignent plus la justice pour s'afficher ainsi....

peut être un habitant qui en a marre des points de deal et souhaite les dénoncer…

Signaler Répondre
avatar
Badabeu le 05/11/2025 à 09:10

Quand on constate ce genre de choses, c'est là où on s'aperçoit que ceux qui fraudent les lois ne craignent plus la justice pour s'afficher ainsi....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.