"Marcel Mash (en face du rond-point)" : les dealers de Vénissieux encore plus précis que les TCL

Mais cette semaine, certains innovent puisque des affiches ont été placardées dans les stations de tramway de la ville.
Il s'agit du point de deal du 6 avenue Marcel Cachin, baptisé "Macel Mash".
Outre les tarifs (10 euros les 2g de weed et 20 euros les 0,5g de cocaïne), on découvre des informations très détaillées pour se rendre sur place, photo du point de deal à l'appui : "Tramway T4, arrêt de bus C12 (en face du rond-point)"...
Reste à savoir si la police vénissiane saura ou suivre ces indications.
Certains points de deal, il n'y a pas si longtemps, mettaient sur les pochons des autocollants, plutôt bien faits d'ailleurs, avec prix, poids, provenance, horaires d'ouverture.. et adresse, numéro, nom de rue, commune..
C'est ce qui s'appelle avoir pignon sur rue.
"Il n'y a pas si longtemps".. plusieurs années quand même, genre 5 ou 6 ans, les points de deal tournent toujours exactement au même endroit, ce qui au passage souligne que rien n'est fait depuis des années.
Et sans parler des cartes de fidélité ici ou là, de la boisson fraiche offerte dès XX€ d'achat l'été, du jeu à gratter officiel FDJ dans le pochon, ou du carnet de feuilles à rouler etc etc..
C'est sans doute parmi les meilleurs commerçants à l'heure actuelle.
