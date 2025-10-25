Vénissieux : un homme tué à l’arme blanche, le tram T4 interrompu une partie de la matinée

Les secours n’ont rien pu faire. Un homme a perdu la vie tôt ce samedi 25 octobre, vers 5 heures du matin, à la suite d’une agression à l’arme blanche survenue sur les voies du tramway boulevard Joliot-Curie, à Vénissieux (Rhône). Malgré l’intervention rapide des secours et une tentative de réanimation, la victime n’a pas survécu.
Selon nos informations, l’homme décédé était connu défavorablement des services de police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette agression. Au moins un individu est actuellement activement recherché par les enquêteurs.
Ce drame a eu lieu au niveau d'un arrêt du tramway T4. La ligne de tramway a ainsi a été interrompue entre les stations États-Unis – Tony Garnier et La Borelle. Elle circulait ce samedi matin en deux parties : de La Doua – Gaston Berger à Lycée Lumière, puis de Gare de Vénissieux à Hôpital Feyzin Vénissieux.
Des bus relais ont été mis en place pour assurer la desserte des stations manquantes, le temps des investigations sur place. Le trafic reprend progressivement depuis 9h30. La reprise complète du trafic est estimée à 10 heures.
Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les faits.
