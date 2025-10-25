Faits Divers

Vénissieux : un homme tué à l’arme blanche, le tram T4 interrompu une partie de la matinée

INFO LYONMAG.

Les secours n’ont rien pu faire. Un homme a perdu la vie tôt ce samedi 25 octobre, vers 5 heures du matin, à la suite d’une agression à l’arme blanche survenue sur les voies du tramway boulevard Joliot-Curie, à Vénissieux (Rhône). Malgré l’intervention rapide des secours et une tentative de réanimation, la victime n’a pas survécu.
 
Selon nos informations, l’homme décédé était connu défavorablement des services de police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette agression. Au moins un individu est actuellement activement recherché par les enquêteurs.

Ce drame a eu lieu au niveau d'un arrêt du tramway T4. La ligne de tramway a ainsi a été interrompue entre les stations États-Unis – Tony Garnier et La Borelle. Elle circulait ce samedi matin en deux parties : de La Doua – Gaston Berger à Lycée Lumière, puis de Gare de Vénissieux à Hôpital Feyzin Vénissieux.

Des bus relais ont été mis en place pour assurer la desserte des stations manquantes, le temps des investigations sur place. Le trafic reprend progressivement depuis 9h30. La reprise complète du trafic est estimée à 10 heures. 

Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur les faits.

avatar
Rlb le 25/10/2025 à 15:17

Venissieux, rilleux la pape, vaux en velin des villes où il fait bon vivre. Quant pense les élus, la faute à l'état sans doute.
Combien de cas sociaux, assistés ?

avatar
citoyens le 25/10/2025 à 14:46

on ne doit pas se réjouir de la mort d'une personne il y a peut-être une famille derrière qui souffre

avatar
Rectification le 25/10/2025 à 14:34
La canne a écrit le 25/10/2025 à 13h26

Vous semblez oublier toutes les lignes de tramway qu ils ont mis en place alors que personne n en voulait!
Résultat : expropriation, accès très difficiles à l hôpital, engorgement des rues, bruits et vibrations qui impactent les bâtiments existants…

Bref, les combats des écolos sont simples:
Lutter contre quel qui ne vivent pas comme eux (voiture notamment, commerce,…)
Engorger la ville
Obliger la population à se déplacer comme ils l ont décidé ou ils l ont décidé

C est bien ce que je dis les ecolos n acceptent le principe des transports en commun que si il peut être aussi une gêne pour les voitures , la preuve ils sont par principe toujours opposés à l idée de métro car souterrain donc non impactant en surface

avatar
Quartz le 25/10/2025 à 14:30

Merde, un citoyen tellement incroyable qui avait tant fait pour la communauté…

avatar
Chris696969 le 25/10/2025 à 14:24

l’homme décédé était connu défavorablement des services de police.

QUELLE CHANCE....

avatar
et le 25/10/2025 à 14:24
Viendez chez nous a écrit le 25/10/2025 à 13h28

Vénissieux :
Sa plage, son soleil, ses peuplades ô combien accueillantes qui déambulent dans ses rues animées avec leurs commerces typiques, sa mairie intègre.
Le Paradis sur Terre.

dépaysement garanti ; nul besoin de prendre l'avion pour des contées lointaines ; parfois certaines coutumes peuvent surprendre ; mais c'est ca l'enrichissement multiculturel ...

avatar
jhonvhon le 25/10/2025 à 14:11

allez une petite dernière fresque pour apaiser la situation les escrologistes.... et puis bon debaras ...

avatar
Ex Précisions le 25/10/2025 à 13:53
Constat en forme de conseil et inversement a écrit le 25/10/2025 à 13h24

Tu sais que RIEN ni PERSONNE ne t'oblige à commenter TOUS les articles, TOUS les jours ? Surtout pour écrire autant de stupidités.
On espère que tu es célibataire car sinon on imagine la vie enchanteresse au sein de ton couple avec un mec qui passe ses journées à délirer sur LM.
Achète-toi une vie, tu verras que malgré toutes les horreurs qui se déroulent tous les jours, il y a quand même des choses agréables à déguster dans cette vie.

Ne t'inquiètes pas pour moi, par contre vas prendre un xanax ou un médoc du même genre ça te soulagera..

avatar
corbeau blanc le 25/10/2025 à 13:31

C'était un couteau noir

avatar
Viendez chez nous le 25/10/2025 à 13:28

Vénissieux :
Sa plage, son soleil, ses peuplades ô combien accueillantes qui déambulent dans ses rues animées avec leurs commerces typiques, sa mairie intègre.
Le Paradis sur Terre.

avatar
Amen le 25/10/2025 à 13:27

Merci à Catalan pour l'info !

avatar
La canne le 25/10/2025 à 13:26
Rectification a écrit le 25/10/2025 à 12h10

Si vous permettez l ideologie écologique c’est le vélo , tout le vélo, rien que le vélo !

Vous semblez oublier toutes les lignes de tramway qu ils ont mis en place alors que personne n en voulait!
Résultat : expropriation, accès très difficiles à l hôpital, engorgement des rues, bruits et vibrations qui impactent les bâtiments existants…

Bref, les combats des écolos sont simples:
Lutter contre quel qui ne vivent pas comme eux (voiture notamment, commerce,…)
Engorger la ville
Obliger la population à se déplacer comme ils l ont décidé ou ils l ont décidé

avatar
Vert pur vert dur le 25/10/2025 à 13:25

Vite ! des pistes cyclables supplémentaires….

avatar
Constat en forme de conseil et inversement le 25/10/2025 à 13:24
Ex Précisions a écrit le 25/10/2025 à 11h51

Pas sur les voies, à la station d'arrêt d'après d'autres médias. D'où mon commentaire...

Tu sais que RIEN ni PERSONNE ne t'oblige à commenter TOUS les articles, TOUS les jours ? Surtout pour écrire autant de stupidités.
On espère que tu es célibataire car sinon on imagine la vie enchanteresse au sein de ton couple avec un mec qui passe ses journées à délirer sur LM.
Achète-toi une vie, tu verras que malgré toutes les horreurs qui se déroulent tous les jours, il y a quand même des choses agréables à déguster dans cette vie.

avatar
Pénibilité au travail le 25/10/2025 à 13:05

LFI demande la retraite à 60 ans pour ces travailleurs qui souffrent au travail.

avatar
Electeur EELV,., le 25/10/2025 à 12:35

Il n'y a pas de piste cyclable aux abords du T4 l'endroit n'est pas assez apaisé.
Le vrai danger, c'est Jean-Michel Aulas le nazi.

avatar
LFI 69 le 25/10/2025 à 12:21

5h du mat à l’arrêt de bus , peut-être que ce pauvre honnête homme partait au travail , ne soyez pas médisants .

avatar
Merci quand même mais le 25/10/2025 à 12:18
Catalan a écrit le 25/10/2025 à 11h21

Au fait pour l accident avec délits de fuite qui a fait 3 blessés graves a confluence le conducteur s appelle Nassim A ..info du parquet

On le savait tous

avatar
Rectification le 25/10/2025 à 12:12
En fait a écrit le 25/10/2025 à 11h17

c'est une tentive de suicide ,le mec ne voulait pas se louper il s'est jeté sous la rame de tramway.

Non il s est jeté sur le couteau donc le couteau est innocent :)

avatar
Rectification le 25/10/2025 à 12:10
On pense aux usagers des transports en commun a écrit le 25/10/2025 à 11h31

Obligés de se taper la promiscuité/proximité forcée avec des tas d'individus susceptibles de passer à l'aggression à tout moment.

Obligés de plus en plus de se taper ces transports en commun promus par l'idéologie écologiste.

Si vous permettez l ideologie écologique c’est le vélo , tout le vélo, rien que le vélo !

avatar
Jay le 25/10/2025 à 12:03

la métropole apaisée, un homme se fait poignarder a un arrêt de tram…

avatar
Une tentative d'homicide tous les deux ou trois jours le 25/10/2025 à 12:01

Notre métropole apaisée est une métropole de violence. Les escrolos, qui refusent de voir la réalité, vivent dans un monde parallèle.

avatar
Memphis le 25/10/2025 à 11:59

VENISSIEUX.... MERCI. MICHELE POUR CETTE VILLE APAISEE !

avatar
Ex Précisions le 25/10/2025 à 11:51
Hehe a écrit le 25/10/2025 à 11h35

S'agirait d'éviter d'être débile quand même.
Si ce drame à eu lieu sur les voies du tram comme l'indique l'article, il y a peut être des constatations de police à faire non ?
Donc couper la circulation du dit tram.

Pas sur les voies, à la station d'arrêt d'après d'autres médias. D'où mon commentaire...

avatar
Hehe le 25/10/2025 à 11:35
Ex Précisions a écrit le 25/10/2025 à 10h53

Les TCL du Bernard toujours à trouver une excuse pour ne pas faire le job, ça me rappelle de plus en plus La Poste...
Le tram n'avait qu'à sauter cet arrêt, mais il aurait fallu modifier les affichages pour l'annoncer, quel dur labeur pour les employés ;-)

S'agirait d'éviter d'être débile quand même.
Si ce drame à eu lieu sur les voies du tram comme l'indique l'article, il y a peut être des constatations de police à faire non ?
Donc couper la circulation du dit tram.

avatar
On pense aux usagers des transports en commun le 25/10/2025 à 11:31

Obligés de se taper la promiscuité/proximité forcée avec des tas d'individus susceptibles de passer à l'aggression à tout moment.

Obligés de plus en plus de se taper ces transports en commun promus par l'idéologie écologiste.

avatar
mode doux le 25/10/2025 à 11:27
MOT DE PASSE a écrit le 25/10/2025 à 10h27

Juste la question qui tue ,ça vient d’ou ?

Le tramway tue !

avatar
GAD le 25/10/2025 à 11:26

Bof ... journée ordinaire dans une métropole de plus en plus apaisée .

avatar
Catalan le 25/10/2025 à 11:21

Au fait pour l accident avec délits de fuite qui a fait 3 blessés graves a confluence le conducteur s appelle Nassim A ..info du parquet

avatar
En fait le 25/10/2025 à 11:17

c'est une tentive de suicide ,le mec ne voulait pas se louper il s'est jeté sous la rame de tramway.

avatar
Loool le 25/10/2025 à 11:15

Comme dise les progressistes, l insécurité n est qu un fantasme d extrême droite

avatar
moi le 25/10/2025 à 11:10

ce drame????non un fais divers plutôt...

avatar
J6 le 25/10/2025 à 10:56

Mince alors...Kevin et Mateo ont encore frappé

avatar
Amen le 25/10/2025 à 10:56

À tout les coups c'est Jean Louis , il n'est pas encore rentré !

avatar
Ex Précisions le 25/10/2025 à 10:53

Les TCL du Bernard toujours à trouver une excuse pour ne pas faire le job, ça me rappelle de plus en plus La Poste...
Le tram n'avait qu'à sauter cet arrêt, mais il aurait fallu modifier les affichages pour l'annoncer, quel dur labeur pour les employés ;-)

avatar
attention le 25/10/2025 à 10:36
Mais je me marre a écrit le 25/10/2025 à 10h00

Les TCL officiellement parle d un "accident" pour justifier l interruption du trafic !
Surtout ne jamais nommer réellement les événements

Pas de vagues surtout pas de vagues !

avatar
oui... le 25/10/2025 à 10:35
Mais je me marre a écrit le 25/10/2025 à 10h00

Les TCL officiellement parle d un "accident" pour justifier l interruption du trafic !
Surtout ne jamais nommer réellement les événements

C'est la novlangue des islamo-gauchiste. Ne surtout jamais rien nommer, ne pas stigmatiser, ne pas dire la vérité pour ne pas effrayer le gentil peuple de gauche.

avatar
Venividivinci le 25/10/2025 à 10:34

Et si venissieux avait sa prison ...
Défavorablement connu en liberté ...

avatar
MOT DE PASSE le 25/10/2025 à 10:27

Juste la question qui tue ,ça vient d’ou ?

avatar
Les Indiens ! le 25/10/2025 à 10:16

Vue le bordel au sein de la mairie, la commune va bientôt faire sécession !

avatar
le Zorze le 25/10/2025 à 10:15

entre New York et Amsterdam la vie la mort en continue , ni mélodie ni mélodrame !!!! un fait et rien de plus !!!!!

avatar
Footkill le 25/10/2025 à 10:08

Bon le trafic reprend…, oui mais lequel??
Nous sommes rassurés !!

avatar
et pourtant le 25/10/2025 à 10:08

un adepte du tram apaisé .... un électeur de perdu pour lfieelv

avatar
Mais je me marre le 25/10/2025 à 10:00

Les TCL officiellement parle d un "accident" pour justifier l interruption du trafic !
Surtout ne jamais nommer réellement les événements

avatar
et bien sur le 25/10/2025 à 09:55

Scénario habituel de règlement de compte ,pratiquement quotidien !

avatar
Catalan le 25/10/2025 à 09:47

défavorablement connu donc tu assumes. Si tu veux jouer au toréador, il faut accepter le taureau.

