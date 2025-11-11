Contributions

Vénissieux : front contre front

Le bastion rouge tremble sur ses fondations.

À Vénissieux, la légende du bastion ouvrier vire à la chronique d’un crépuscule annoncé.

Déjà 95 ans de communisme municipal, et bientôt la fin d’un règne qui a plus de moisi que de mémoire.

La ville "belle et rebelle" ? Elle fut surtout docile et clientélisée, soumise aux diktats d’un politburo municipal où les indemnités coulaient plus abondamment que les idées.

En 2020, le couperet était passé à un cheveu. Yves Blein, député macroniste du cru, avait failli renverser la table. Le Covid, les chèques associatifs et quelques contorsions électorales ont sauvé Michèle Picard d’une courte tête — 150 voix, autant dire un soupir d’histoire.

Mais 2026 s’annonce autrement.

Après six ans de règne et de règlements de comptes, la maire communiste se retrouve seule dans sa forteresse. Les écolos et les socialistes, lassés d’être maltraités, refusent de reprendre du service, malgré les consignes des chapeaux à plume de la Métropole.

Rien de dramatique, si les Insoumis restaient soumis…

Sauf que cette fois, les bons petits soldats de Mélenchon ont décidé de lever la tête. L’humiliation des sénatoriales et les vexations répétées venues du PCF ont déclenché la foudre : le mouvement a ordonné des listes autonomes partout où c’est possible.

Idir Boumertit, l’enfant du pays et fidèle de Picard, a d’abord résisté. Il lui vouait une loyauté quasi filiale. Mais le national a envoyé Taha Bouhafs pour remettre un peu d’ordre dans la maison insoumise. Résultat : rupture consommée.

Et comme souvent, les histoires d’amour finissent mal en général.

Aujourd’hui, entre Picard et Boumertit, on s’échange plus de crochets que de courtoisies.

Pendant que la gauche se déchire, le Rassemblement national avance. Vénissieux et la 14e circonscription ont été classées gagnables par le QG de Marine Le Pen, qui a dépêché un visage neuf : Quentin Taïeb. Ancien patron des Jeunes LR, cadre de l'UDR d'Eric Ciotti, stratège appliqué, le voilà qui sillonne la ville, rue par rue, marché par marché, flanqué d’une équipe de militants "bien propres sur eux".

Son pari ? Profiter de la querelle conjugale à gauche pour s’emparer du fief rouge. Et si ça passe, ce serait un séisme.

Car la chute de Vénissieux entraînerait celle de la circonscription métropolitaine, et par ricochet, un grand frisson sur la Métropole de Bruno Bernard — déjà fragilisé à Lyon par les offensives du clan Aulas.

Le RN veut faire de Vénissieux son laboratoire. Reste à savoir si les souris, cette fois, accepteront l’expérience.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux

nuance le 11/11/2025 à 11:36
RN et LFI , même combat a écrit le 11/11/2025 à 10h27

Le combat est le même , avec des buts différents
LFI entretenir un bordel et créé un climat de peur, et de misère
RN combattre ce climat , sans l'atténuer et l'utilisant pour progresser
Résultat malheureusement néant

avec une nuance importante . d'un côté proteger les parasites et demander toujours plus aux mêmes et de l'autre s'attaquer aux avantages des parasites

Autodestruction le 11/11/2025 à 10:43

Les pauvres… Passer du PC de Picard (aïe !) au RN (ouille !).
Parfois les électeurs sont masochistes, contrairement aux souris de labo qui, elles, ne choisissent pas. Enfin, les antisociaux qui détruisent tout ce qu’ils approchent l’auront bien cherché !

lissi le 11/11/2025 à 10:30

C'est surtout les résultats du 1er tour qui seront déterminants pour les "alliances" ou les "désistements" au 2nd tour

RN et LFI , même combat le 11/11/2025 à 10:27

Le combat est le même , avec des buts différents
LFI entretenir un bordel et créé un climat de peur, et de misère
RN combattre ce climat , sans l'atténuer et l'utilisant pour progresser
Résultat malheureusement néant

Pourquoi Vénissieux ? le 11/11/2025 à 10:06

N'a pratique pas ou peu de tags , par rapport à Lyon 8 ?
Pourquoi les jardins publics et cimetières sont bien entretenus et fleuris par rapport à Lyon ?
Je ne suis pas de Vénissieux , mais force est de constaté que leur ville, soit disant défavorisée est mieux entretenue que Lyon , le personnel municipal travaillerait il mieux ?
C'est un constat , et je je suis pas un communiste

Lucik le 11/11/2025 à 09:57

Vénissieux qui passe au RN, ce serait la classe!

Rien que pour emmerder la bien-pensance je suis pour!

"Quelques contorsions électorales" ... expliquez vous ! le 11/11/2025 à 09:49

Vos accusations sont graves ; de quels éléments disposez vous ?
Heureux de vous savoir dans notre camp (RN) et vous pourrez nous aider à gagner avec ces preuves.
Raz le bol de toute cette délinquance à Venissieux, bientôt le changement grâce à vous.

