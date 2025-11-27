Vénissieux : le RN et l’UDR dénoncent une “opacité” autour d'un projet de collège et lycée gérés par Milli Görüs

Dans un communiqué de presse, le candidat UDR soutenu par le RN Quentin Taïeb et la députée du Rhône Tiffany Joncour (RN) dénoncent ce qu’ils estiment être des “incohérences” et des “complaisances” de la municipalité communiste concernant la mosquée de Parilly affiliée à l’organisation Milli Görüs.

Selon eux, cette structure, "placée sous surveillance dans plusieurs pays européens et citée dans des alertes institutionnelles en France", suscite depuis longtemps des inquiétudes locales. Les deux élus rappellent qu’à l’origine, le permis de construire avait été refusé en raison d’un stationnement jugé très insuffisant avant que le projet ne soit finalement soutenu par les municipalités d’André Gerin puis de Michèle Picard.

Le RN et l’UDR affirment aujourd’hui qu’une évolution majeure serait en cours : ce qui avait été présenté comme un projet exclusivement cultuel pourrait désormais inclure "un collège, puis un lycée privés, portés par la même mouvance", et implantés "de nouveau sur des terrains publics".

"Comment un projet annoncé comme exclusivement cultuel peut-il changer de nature sans consultation, sans transparence et sans garanties sur les contenus pédagogiques, l’encadrement ou la conformité républicaine ?", s'interrogent Quentin Taïeb et Tiffany Joncour, fustigeant "l'opacité" du dossier.

Le duo réclame "des explications sur l’usage des terrains publics attribués autour du projet", "une clarification sur la transformation progressive du site cultuel initial vers un projet éducatif" et "des garanties écrites quant au respect strict des valeurs, programmes et exigences de l’Éducation nationale".

Pour Quentin Taïeb et Tiffany Joncour, "Vénissieux mérite la transparence, la cohérence publique et une gestion rigoureuse de l’intérêt général".