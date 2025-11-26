Union Aulas-Sarselli pour les métropolitaines : "La confirmation d'alliances contre nature" selon le RN

En cas de victoire totale, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon deviendrait présidente de la Métropole tandis que JMA maire de Lyon serait son vice-président.
Pour Tiffany Joncour, candidate RN aux élections métropolitaines, "c'est la confirmation d'alliances contre nature déjà visibles à l'Assemblée nationale et qui s'étendent maintenant à la Métropole de Lyon".
La députée lepéniste du Rhône voit également dans cet accord "une soumission politique désormais assumée" de Véronique Sarselli à Jean-Michel Aulas.
Et dénonce "une mascarade électorale menée par des responsables davantage préoccupés par la sauvegarde de leurs positions personnelles que par la défense des habitants".
Tiffany Joncour conclut son communiqué en appelant "les patriotes sincères, les familles, les travailleurs, tous ceux qui n’en peuvent plus de ce système verrouillé" à la rejoindre pour le scrutin métropolitain de 2026.
Le racisme et la xÃ©nophobie sont des arguments indignes et n'ont pas leur place dans une campagne. Les arguments des sans argument.Signaler RÃ©pondre
BravoSignaler RÃ©pondre
Vous ne semblez pas avoir tout compris : JM AULAS, candidat MACRONISTE, a annoncÃ© refusÃ© tout alliance directe ou indirecte avec le RN et la mise en place d'un cordon sanitaire avec ses Ã©lecteurs.Signaler RÃ©pondre
tiffany... c'est franÃ§ais Ã§a ?Signaler RÃ©pondre
Je comprend votre dÃ©ception politique , mais ce qui est fondamental c'est de virer de Lyon et MÃ©tropole la clique islamo-ecolo-gauchiste, et pour cela il faut une alliance majoritaire , pouvez vous y contribuer , cela Ã©largirait encore les chances de victoire Ã©lectorale et plus de lyonnais se sentiraient reprÃ©sentÃ©s.Signaler RÃ©pondre
Si on ne remet pas rapidement la notion de bien commun au coeur de la politique et que l'individualisme triomphe, c'est est fini de la France !!Signaler RÃ©pondre