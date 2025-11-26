Politique

Union Aulas-Sarselli pour les métropolitaines : "La confirmation d'alliances contre nature" selon le RN
Ce mardi soir, Jean-Michel Aulas profitait de l'inauguration de son local de campagne cours Albert Thomas pour officialiser son alliance avec Véronique Sarselli (LR) pour les élections métropolitaines.

En cas de victoire totale, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon deviendrait présidente de la Métropole tandis que JMA maire de Lyon serait son vice-président.

Pour Tiffany Joncour, candidate RN aux élections métropolitaines, "c'est la confirmation d'alliances contre nature déjà visibles à l'Assemblée nationale et qui s'étendent maintenant à la Métropole de Lyon".

La députée lepéniste du Rhône voit également dans cet accord "une soumission politique désormais assumée" de Véronique Sarselli à Jean-Michel Aulas.

Et dénonce "une mascarade électorale menée par des responsables davantage préoccupés par la sauvegarde de leurs positions personnelles que par la défense des habitants".

Tiffany Joncour conclut son communiqué en appelant "les patriotes sincères, les familles, les travailleurs, tous ceux qui n’en peuvent plus de ce système verrouillé" à la rejoindre pour le scrutin métropolitain de 2026.

Greg007 le 26/11/2025 Ã  10:49
oksour a Ã©crit le 26/11/2025 Ã  10h21

tiffany... c'est franÃ§ais Ã§a ?

Le racisme et la xÃ©nophobie sont des arguments indignes et n'ont pas leur place dans une campagne. Les arguments des sans argument.

Turk le 26/11/2025 Ã  10:36

Bravo

Nemrod le 26/11/2025 Ã  10:34
Monpays a Ã©crit le 26/11/2025 Ã  10h11

Je comprend votre dÃ©ception politique , mais ce qui est fondamental c'est de virer de Lyon et MÃ©tropole la clique islamo-ecolo-gauchiste, et pour cela il faut une alliance majoritaire , pouvez vous y contribuer , cela Ã©largirait encore les chances de victoire Ã©lectorale et plus de lyonnais se sentiraient reprÃ©sentÃ©s.

Vous ne semblez pas avoir tout compris : JM AULAS, candidat MACRONISTE, a annoncÃ© refusÃ© tout alliance directe ou indirecte avec le RN et la mise en place d'un cordon sanitaire avec ses Ã©lecteurs.

oksour le 26/11/2025 Ã  10:21

tiffany... c'est franÃ§ais Ã§a ?

Monpays le 26/11/2025 Ã  10:11

Je comprend votre dÃ©ception politique , mais ce qui est fondamental c'est de virer de Lyon et MÃ©tropole la clique islamo-ecolo-gauchiste, et pour cela il faut une alliance majoritaire , pouvez vous y contribuer , cela Ã©largirait encore les chances de victoire Ã©lectorale et plus de lyonnais se sentiraient reprÃ©sentÃ©s.

La France est Ã  vendre le 26/11/2025 Ã  10:05

Si on ne remet pas rapidement la notion de bien commun au coeur de la politique et que l'individualisme triomphe, c'est est fini de la France !!

