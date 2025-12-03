Métropolitaines : le groupe Inventer la Métropole de Demain rejoint aussi Grand Coeur Lyonnais de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas

La candidate aux élections métropolitaines Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas depuis une semaine, peut désormais compter sur le soutien du groupe Inventer la Métropole de Demain.

Fondé par Gérard Collomb et présidé par Nicole Sibeud, le groupe tire à vue sur les écologistes et Bruno Bernard, qui "tentent aujourd'hui de s'approprier l'héritage" de l'ancien sénateur-maire de Lyon.

"Au fil de nos échanges, il est clairement apparu que notre vision et notre ambition pour les Grands Lyonnais rejoignent pleinement celles portées par le mouvement Grand Cœur Lyonnais. Dans un contexte où nos concitoyens aspirent à un renouveau de la pratique politique, Cœur Lyonnais procède d'une volonté d'unir les énergies, d'intégrer des profils issus de la société civile et d'insuffler un nouvel élan à notre territoire. Cette démarche correspond pleinement à celle que nous portons depuis plusieurs années", indiquent les élus du groupe, s'engageant aux côtés de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon pour les métropolitaines et de Jean-Michel Aulas pour les municipales, à l'instar des Républicains, des groupes macronistes ou de Synergies.