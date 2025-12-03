Métropolitaines : le groupe Inventer la Métropole de Demain rejoint aussi Grand Coeur Lyonnais de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas

La candidate aux élections métropolitaines Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas depuis une semaine, peut désormais compter sur le soutien du groupe Inventer la Métropole de Demain.
Fondé par Gérard Collomb et présidé par Nicole Sibeud, le groupe tire à vue sur les écologistes et Bruno Bernard, qui "tentent aujourd'hui de s'approprier l'héritage" de l'ancien sénateur-maire de Lyon.
"Au fil de nos échanges, il est clairement apparu que notre vision et notre ambition pour les Grands Lyonnais rejoignent pleinement celles portées par le mouvement Grand Cœur Lyonnais. Dans un contexte où nos concitoyens aspirent à un renouveau de la pratique politique, Cœur Lyonnais procède d'une volonté d'unir les énergies, d'intégrer des profils issus de la société civile et d'insuffler un nouvel élan à notre territoire. Cette démarche correspond pleinement à celle que nous portons depuis plusieurs années", indiquent les élus du groupe, s'engageant aux côtés de la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon pour les métropolitaines et de Jean-Michel Aulas pour les municipales, à l'instar des Républicains, des groupes macronistes ou de Synergies.
Les écolos n'ont plus aucun argument sérieux à opposer, alors ils sont dans la caricature et l'insulte permanente. Un peu à l'image de leur mandat finalement...Signaler Répondre
Quant on constate que les élus actuels se représentent sans leur équipe actuelle.... en matière d'opinions divergentes et de manque de fédération, ils ne sont pas mal non plus.Signaler Répondre
Comme aux USA, un homme d'affaire à la politique, homme d'affaire qui a déjà bien profité de l'argent public, sans lequel son stade n'existerait pas. Les politicards sentant le vent venir se rallient à celui qui est auréolé par le foot business et son temple le stade des lulus. On vous a plumés et vous en redemandé, c'est ainsi que les dictateurs sont élus.Signaler Répondre
Certes cela peut apparaitre comme bien parti mais ne pas vendre la peau de l'ours avant...Signaler Répondre
On ne sait pas ce qui peut se passer en 3 mois ,notamment au plan de la politique nationale et de la collusion vraisemblable entre parties de gauche.Tout ceci peut engendrer des dynamiques insoupçonnées à ce jour, donc soyons confiants mais sans excès et ne baissons pas la garde en croyant que ce sera facile.!!!
Aulas, de par da notoriété, réussi à fédérer autour de lui tellement de gens aux opinions divergentes à par leur opposition aux écolos, que si ils prennent le pouvoir ils n'auront plus rien pour les fédérer.Signaler Répondre
Et Aulas découvrira à ses dépends, et peut-être celui des lyonnais et grands lyonnais, qu'une assemblée d'élus ne se gère pas comme une entreprise dans laquelle la possession du capital détermine le pouvoir...
A suivre, préparer le popcorn pour la suite des élections...
ça donne pas du tout envie. Une ville géré par un millionnaire et dérangeant ayant dans son équipe wauqiuez qui invite 90 personnes pour 100 000€ d'argent publics c'est aussi dérangeant. L'ancienne politique de papa on en veut pas ou plu. Regarder la ministre de la culture qui représente très mal la fonction avec des bijoux 450 000€ de bijoux non déclaré, 900 000€ de renault qu'on se demande comment elle a obtenu etc.. il nous faut des gens proche du peuple qui comprenne le prix d'une baguette de pain.Signaler Répondre
Ben c'est plié pour la mairie de Lyon et la Métropole.Signaler Répondre
Les 2 concernés par leur éviction vont passer de mauvaises fêtes de fin d'année, quinoa pas frais pour toute la famille ;-)
Il faut juste espérer que les gens aillent voter et ne restent pas chez eux en disant que ça ne sert à rien...
L'union contre le sectarisme et le dogmatisme du clan sectaire est nécessaire pour que la Métropole retrouve son dynamisme avec une équipe qui apporte des perspectives pour tourner la page d'un régime dogmatique qui les bloquait.Signaler Répondre
Aulas rassemble désormais les élus et partis politiques du centre gauche jusqu'au LR.Signaler Répondre
Cette union du centre et de la droite est la meilleure réponse à la violence et l'absurdité de la politique exercée par les écologistes depuis 6 années.
#EnMarsÇaDegage !!