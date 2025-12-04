Métropolitaines : l'ancien président d'Inventer la Métropole de Demain fustige le ralliement à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

Politique

Gérard Collomb aurait peut-être été flatté que les écologistes comme la droite se revendiquent aujourd'hui de son héritage.

Mais dans le cadre de la campagne des élections métropolitaines, le jeu de celui qui sera le meilleur héritier de l'ancien sénateur-maire de Lyon a quelque chose de gênant. A tel point que Louis Pelaez, retiré de la vie publique, est sorti de sa réserve pour dénoncer le ralliement du groupe Inventer la Métropole de Demain qu'il présidait.

Pour lui, le choix de se rallier à Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas en vue du scrutin de mars prochain appartient aux élus. "Toutefois, ce groupe résiduel ne dispose pas davantage que quiconque de la légitimité nécessaire pour mobiliser le nom ou l’image de Gérard Collomb à des fins strictement politiques, personnelles ou partisanes. L’usage insistant du nom de Gérard Collomb dans leur communiqué de presse m’apparaît, à cet égard, inopportun et malvenu", critique celui qui fut notamment président de LPA.

Louis Pelaez en profite également pour critiquer le duo Sarselli-Aulas, "qui réunit principalement des forces situées de la droite, du centre droit à la droite plus radicale, ainsi que quelques personnalités dont la motivation semble être tournée vers une revanche sur 2020 et une volonté de réélection".

non mais attendez le 04/12/2025 à 18:36

Mais c'est qui ça ? hein ?

Non non! le 04/12/2025 à 18:18
Hey Monsieur ? a écrit le 04/12/2025 à 18h01

Hey Monsieur ? Monsieur ? on s en fout de votre avis .

On ne se fout pas de ce qui est dit, il a toute sa légitimité à s'exprimer et en plus il n'a pas tort.

Hey Monsieur ? le 04/12/2025 à 18:01

Hey Monsieur ? Monsieur ? on s en fout de votre avis .

Coeur de Lyon le 04/12/2025 à 16:38

Le but du ralliement c'est de créer une force pour dégager la Métropole de l'emprise du péril vert et ses orientations nuisibles pour la vitalité et les perspectives de l'agglo.

antoine69 le 04/12/2025 à 15:47

et donc on continue d'avoir des répliques idiotes

encore heureux le 04/12/2025 à 14:41

que les ralliement à droite se font. Tout sauf les verts et leur potes LFI, et leur subordonnés le PS. tout sauf la gauche elle a mis le pays dans un merdier monumental. tout va à vau-l eau. y compris quelques LR qui devront choisir leur camp rester à droiche, ou rejoindre la droite.
Bon Dieu regardez dans quel état est le pays. tout est à reconstruire. AFuera

Alcofribas le 04/12/2025 à 14:39

C'est incroyable ! Comment la force de proposition de cet immense ténor de la politique avait-elle pu m'échapper jusqu'à présent ?
Rappelez-moi son nom, déjà…

Pedaleduschnok le 04/12/2025 à 14:35

si t'es retiré de la vie publique et à ce titre vous la fermer. si c,'est à titre privé. vous pouvez vous exprimer comme tout citoyen sans vous revendiquer de vos anciennes fonctions ou le faire dire par d'autres!! en tant que simple citoyen je vous dit le tandem Aulas Sarcelli est le meilleur pour Lyon et la métropole.toutes ces gauches ecoloislamoantisemites ont détruit notre environnement.Un Parigot déconnecté dominé par un élu villeurbannais qui a bousillé avec un fou furieux de la pedale notre ville de Lyon c'est fini.Collomb socialiste a aimé sa ville et respecté tous les lyonnais et métropolitains.les crétins actuels nous méprisent.Seul la soupe les guide.alors dehors!

Rien à foutre le 04/12/2025 à 14:26

De ces has been

