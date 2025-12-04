Métropolitaines : l'ancien président d'Inventer la Métropole de Demain fustige le ralliement à Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli

Mais dans le cadre de la campagne des élections métropolitaines, le jeu de celui qui sera le meilleur héritier de l'ancien sénateur-maire de Lyon a quelque chose de gênant. A tel point que Louis Pelaez, retiré de la vie publique, est sorti de sa réserve pour dénoncer le ralliement du groupe Inventer la Métropole de Demain qu'il présidait.

Pour lui, le choix de se rallier à Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas en vue du scrutin de mars prochain appartient aux élus. "Toutefois, ce groupe résiduel ne dispose pas davantage que quiconque de la légitimité nécessaire pour mobiliser le nom ou l’image de Gérard Collomb à des fins strictement politiques, personnelles ou partisanes. L’usage insistant du nom de Gérard Collomb dans leur communiqué de presse m’apparaît, à cet égard, inopportun et malvenu", critique celui qui fut notamment président de LPA.

Louis Pelaez en profite également pour critiquer le duo Sarselli-Aulas, "qui réunit principalement des forces situées de la droite, du centre droit à la droite plus radicale, ainsi que quelques personnalités dont la motivation semble être tournée vers une revanche sur 2020 et une volonté de réélection".