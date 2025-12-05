Lyon Politiques

Lyon Politiques : l'héritage Collomb, LFI à la peine et raser le travail des écologistes - 05/12/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Bruno Bernard candidat revendique l'héritage de Gérard Collomb : une filiation imaginaire ?
- Début de campagne timide pour LFI dans l'agglomération : une fausse promesse ?
- Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli menacent de détricoter le travail des écologistes : une promesse dangereuse ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:35 Héritage Collomb
12:13 Campagne timide de LFI
24:30 Demain on rase gratis ?

Tags :

Lyon Politiques

Bruno Bernard

Gérard Collomb

LFI

Véronique Sarselli

Jean-Michel Aulas

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Tout arrive! le 05/12/2025 à 18:28

RRF commence à faire profil bas….. et commence à entrevoir la catastrophe de ses poulains…

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 05/12/2025 à 18:04

"Bruno Bernard candidat revendique l'héritage de Gérard Collomb"... Il s'est déjà bien occupé de son tonton sans s'en inventer un autre.

Signaler Répondre
avatar
mdr les escrolos le 05/12/2025 à 17:53

Doucet en prison, Bernard au chômage, c'est tout ce qui compte !

Signaler Répondre
avatar
Wallah Farid mélange tout et ne maîtrise rien dans ses analyses le 05/12/2025 à 17:12

Risible

Signaler Répondre

