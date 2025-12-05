Lyon Politiques : l'héritage Collomb, LFI à la peine et raser le travail des écologistes - 05/12/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politologue Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :
- Bruno Bernard candidat revendique l'héritage de Gérard Collomb : une filiation imaginaire ?
- Début de campagne timide pour LFI dans l'agglomération : une fausse promesse ?
- Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli menacent de détricoter le travail des écologistes : une promesse dangereuse ?
00:00 Introduction/Sommaire
00:35 Héritage Collomb
12:13 Campagne timide de LFI
24:30 Demain on rase gratis ?
