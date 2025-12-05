Villefranche-sur-Saône : frappé par son père au Réveillon de la Saint-Sylvestre, il écope de prison ferme

Ces derniers en étaient venus aux mains lors du dernier Réveillon de la Saint-Sylvestre à leur domicile de Belleville-en-Beaujolais.

Lors d'un repas bien arrosé, le quinquagénaire avait donné le premier coup pour un motif futile, comme il l'a reconnu au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône cette semaine.

Il a écopé de 1000 euros d'amende, dont 500 euros avec sursis. Quant au fils, non présent à l'audience et déjà connu de la justice pour des faits de violences sur son père et conduite sous l'empire de l'alcool, c'est une peine de 3 mois de prison ferme qui a été prononcée, la faute à son état de récidive.