Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : frappé par son père au Réveillon de la Saint-Sylvestre, il écope de prison ferme

Villefranche-sur-Saône : frappé par son père au Réveillon de la Saint-Sylvestre, il écope de prison ferme
Villefranche-sur-Saône : frappé par son père au Réveillon de la Saint-Sylvestre, il écope de prison ferme - LyonMag

La justice a attendu près d'un an pour juger un père et son fils.

Ces derniers en étaient venus aux mains lors du dernier Réveillon de la Saint-Sylvestre à leur domicile de Belleville-en-Beaujolais.

Lors d'un repas bien arrosé, le quinquagénaire avait donné le premier coup pour un motif futile, comme il l'a reconnu au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône cette semaine.

Il a écopé de 1000 euros d'amende, dont 500 euros avec sursis. Quant au fils, non présent à l'audience et déjà connu de la justice pour des faits de violences sur son père et conduite sous l'empire de l'alcool, c'est une peine de 3 mois de prison ferme qui a été prononcée, la faute à son état de récidive.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.