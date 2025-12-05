Le député LFI Raphaël Arnault définitivement condamné pour violences volontaires en réunion à Lyon

Et en février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon l'avait condamné à 4 mois de prison avec sursis et 1600 euros de dommages et intérêts pour violences volontaires en réunion.
Une peine pour laquelle le militant antifa avait fait appel. Mais comme le révèle le Figaro, Raphaël Arnault, devenu entretemps parlementaire d'Avignon, a décidé de discrètement renoncer à son appel. Après deux renvois de l'audience à sa demande, la cour d'appel de Lyon a constaté son désistement et a entériné sa condamnation définitive le 10 mars 2025.
Les faits reprochés au député insoumis et pour lesquels il est donc coupable remontent au 24 avril 2021. Alors que se déroulait une manifestation d'identitaires dans le 1er arrondissement de Lyon, Raphaël Arnault et cinq autres individus avaient alpagué un jeune homme de 18 ans, le violentant et le projetant au sol alors qu'il refusait de se déshabiller pour montrer qu'il n'avait pas de tatouage nazi.
Raphaël Arnault avait longtemps nié les faits, malgré les images de vidéosurveillance et le témoignage de la victime. Avant de reconnaître lors du procès de 2022 qu'il s'en était pris à ce militant qu'il qualifiait "d'extrême-droite".
Si Raphaël Arnault est aujourd'hui officiellement un délinquant, sa peine n'a pas été inscrite sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Son avocat avait plaidé à l'époque le fait qu'il était surveillant dans un lycée de la Duchère et qu'il ne pourrait continuer à travailler pour l'Education nationale si la condamnation arrivait à leurs oreilles.
Contre la dissolution de la Jeune Garde, jusqu’à l’Assemblée Nationale, n’en déplaise aux fascistes ↙️↙️↙️ https://t.co/iXM1DXkwjf pic.twitter.com/vNNMiHxifZ— Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) December 3, 2025
Ouai c'est vrai, mais bon on a aussi autorisé Jean Marie Le Pen à se presenter aux élections présidentielles, multi récidiviste dans la violence verbale et physique, donc à partir de la faut il s'étonner que le camp d'en face se permettent aussi toutes les choses que vous énuméré ?
Et puis quand un Senateur de la majorité drogue une député dans le but de la violer c'est pas de la violence ?
Et puis quand on vend des armes au Qatar qui héberge tout les groupuscules terroristes islamiques ce n'est pas de la violence?
En fait si vous ouvrez un peu les yeux la violence est partout aussi bien dans la rue que chez les politiques, par contre ils s'offusque quand ça les touches et ils quémande tous nos votes..
Pour info : la loi prévoit déjà un moyen de faire perdre son mandat à un député condamné.
C'est l'article LO 136 du Code électoral, qui dit que « sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui qui, pendant son mandat, se trouve dans un cas d'inéligibilité ».
Et l'article L. 7 du Code électoral prévoit que certaines condamnations pénales peuvent entraîner une peine d'inéligibilité, décidée par le juge.
Si cette inéligibilité est prononcée, le Conseil constitutionnel constate alors la perte automatique du mandat.
