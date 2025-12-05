Judiciaire

Le député LFI Raphaël Arnault définitivement condamné pour violences volontaires en réunion à Lyon

Le député LFI Raphaël Arnault définitivement condamné pour violences volontaires en réunion à Lyon
Le député LFI Raphaël Arnault définitivement condamné pour violences volontaires en réunion à Lyon - LyonMag

Avant de devenir député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnault était le leader lyonnais de la Jeune Garde.

Et en février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon l'avait condamné à 4 mois de prison avec sursis et 1600 euros de dommages et intérêts pour violences volontaires en réunion.

Une peine pour laquelle le militant antifa avait fait appel. Mais comme le révèle le Figaro, Raphaël Arnault, devenu entretemps parlementaire d'Avignon, a décidé de discrètement renoncer à son appel. Après deux renvois de l'audience à sa demande, la cour d'appel de Lyon a constaté son désistement et a entériné sa condamnation définitive le 10 mars 2025.

Les faits reprochés au député insoumis et pour lesquels il est donc coupable remontent au 24 avril 2021. Alors que se déroulait une manifestation d'identitaires dans le 1er arrondissement de Lyon, Raphaël Arnault et cinq autres individus avaient alpagué un jeune homme de 18 ans, le violentant et le projetant au sol alors qu'il refusait de se déshabiller pour montrer qu'il n'avait pas de tatouage nazi.

Raphaël Arnault avait longtemps nié les faits, malgré les images de vidéosurveillance et le témoignage de la victime. Avant de reconnaître lors du procès de 2022 qu'il s'en était pris à ce militant qu'il qualifiait "d'extrême-droite".

Si Raphaël Arnault est aujourd'hui officiellement un délinquant, sa peine n'a pas été inscrite sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Son avocat avait plaidé à l'époque le fait qu'il était surveillant dans un lycée de la Duchère et qu'il ne pourrait continuer à travailler pour l'Education nationale si la condamnation arrivait à leurs oreilles.

Tags :

Raphaël Arnault

25 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
cette femme a commis un détournement de fond le 05/12/2025 à 11:28
Cet homme a donc déjà commis un acte de ... violence a écrit le 05/12/2025 à 11h06

Que vaut donc son "mandat" de député, de personne censée être responsable et respectable...

Que vaut donc son "mandat" de député, de personne censée être responsable et respectable...

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 05/12/2025 à 11:21

LFI , un parti rempli de détritus....

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 05/12/2025 à 11:20
Tabareau69004 a écrit le 05/12/2025 à 10h49

Résumons-nous: LFI, parti politique anti-sémite, démontré par le fait qu'il a perdu son procès contre Raphaël Enthoven et qui n'ose même-pas faire appel. Parti politique qui a souillé et continue de souiller l'Assemblée nationale de par le comportement indigne de la plupart des ses élus. Parti politique qui fait élire des candidats violents, reconnus comme tels sous le "faux-nez" du sigle Antifa, groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent. Part politique qui, pour faire monter son audience, va chercher des voix d'obédience islamiste sous influence des Frères musulmans, organisation qui cherche à détruire les valeurs de l'Occident. Part politique mené de main de fer par des "gourous trotskistes" qui excluent celles et ceux qui osent lever le petit doigt. Parti politique qui, à Bruxelles, a refusé de voter une motion de soutien à Boualem Sansal. Parti politique qui déteste la France. Et vous voudriez que l'on vote pour ces gens-la?

Ouai c'est vrai, mais bon on a aussi autorisé Jean Marie Le Pen à se presenter aux élections présidentielles, multi récidiviste dans la violence verbale et physique, donc à partir de la faut il s'étonner que le camp d'en face se permettent aussi toutes les choses que vous énuméré ?

Et puis quand un Senateur de la majorité drogue une député dans le but de la violer c'est pas de la violence ?

Et puis quand on vend des armes au Qatar qui héberge tout les groupuscules terroristes islamiques ce n'est pas de la violence?

En fait si vous ouvrez un peu les yeux la violence est partout aussi bien dans la rue que chez les politiques, par contre ils s'offusque quand ça les touches et ils quémande tous nos votes..

Signaler Répondre
avatar
oups! le 05/12/2025 à 11:13
Lyon2026revient a écrit le 05/12/2025 à 10h34

LFI , que du beau monde : 2 condamnés, Arnault, Quatennens, tous deux pour des faits de violence. Un autre qui achète de la drogue a un mineur. Et on attend encore la justice pour Hassan, Portes, Guiraud, Melenchon......pour apologie du terrorisme.. Mais pour finir par une note d humour, j en ai entendu une bien bonne : il y a 3 choses que je préfère chez M.Panot, son menton.....😭😭😭

alors que les condamnations des candidats RN pour terrorisme on a pas à les attendre

Signaler Répondre
avatar
Cet homme a donc déjà commis un acte de ... violence le 05/12/2025 à 11:06

Que vaut donc son "mandat" de député, de personne censée être responsable et respectable...

Signaler Répondre
avatar
BoB le 05/12/2025 à 10:58

Les délinquants comme lui en prison !

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 05/12/2025 à 10:50

Des gens ont voté pour lui…

Signaler Répondre
avatar
Tabareau69004 le 05/12/2025 à 10:49

Résumons-nous: LFI, parti politique anti-sémite, démontré par le fait qu'il a perdu son procès contre Raphaël Enthoven et qui n'ose même-pas faire appel. Parti politique qui a souillé et continue de souiller l'Assemblée nationale de par le comportement indigne de la plupart des ses élus. Parti politique qui fait élire des candidats violents, reconnus comme tels sous le "faux-nez" du sigle Antifa, groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent. Part politique qui, pour faire monter son audience, va chercher des voix d'obédience islamiste sous influence des Frères musulmans, organisation qui cherche à détruire les valeurs de l'Occident. Part politique mené de main de fer par des "gourous trotskistes" qui excluent celles et ceux qui osent lever le petit doigt. Parti politique qui, à Bruxelles, a refusé de voter une motion de soutien à Boualem Sansal. Parti politique qui déteste la France. Et vous voudriez que l'on vote pour ces gens-la?

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 05/12/2025 à 10:48
mdr 69 a écrit le 05/12/2025 à 09h09

et hop !
un petit procès en diffamation et injure publique vite fait....
Même sous couvert d'anonymat de LM ça va te coûter ta Dacia camarade.
En attendant ton jugement et en faisant les 100 pas devant, tu auras le temps de vérifier si le nombre de colonnes est exact

Je suis sûr qu'il est mort de peur.

Signaler Répondre
avatar
ECOLO 2026 le 05/12/2025 à 10:35

Toujours les mêmes à pleurnicher sur un "antifa" qui défend la rue contre les identitaires.
Lui au moins il agit, pas comme les vendus qui protègent les fachos en manif.
Justice de classe, point barre.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 05/12/2025 à 10:34

LFI , que du beau monde : 2 condamnés, Arnault, Quatennens, tous deux pour des faits de violence. Un autre qui achète de la drogue a un mineur. Et on attend encore la justice pour Hassan, Portes, Guiraud, Melenchon......pour apologie du terrorisme.. Mais pour finir par une note d humour, j en ai entendu une bien bonne : il y a 3 choses que je préfère chez M.Panot, son menton.....😭😭😭

Signaler Répondre
avatar
la meute ! le 05/12/2025 à 10:20
kool a écrit le 05/12/2025 à 09h31

LFI ,parti dirigé par des fous ,anti français,anti flics,mais pro islamiste et voyous

Pire la Rance Infecte pourrit l'assemblé nationale et les gauches démocrates ou Le fascisme résiduelle de gauche !

Signaler Répondre
avatar
Violence volontaire LFI le 05/12/2025 à 10:07
tout n’est pas BLANC a écrit le 05/12/2025 à 09h15

le nombre de politiciens de droite et d’extrême droite condamné par la justice et continuons à exercer des postes politiques
C’est quand qu’on demande un casier vierge pour les politiciens.

Il y a peu de politiques condamnés pour des faits de violences, la violence et la haine n'ont pas leur place dans le débat démocratique, la haine et la violence sont une manière de faire chez LFI.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 05/12/2025 à 09:56

On a vraiment une assemblée composée de voleurs, violeurs, drogués, agresseurs et incompétents. Quelle légitimité ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 05/12/2025 à 09:51

Le descriptif des faits correspond bien au titre "LA MEUTE"...

Signaler Répondre
avatar
Ouf ! le 05/12/2025 à 09:47
Chris696969 a écrit le 05/12/2025 à 08h10

Tiens, tiens.... Ce n'étaient pas des violences policières ou d'extrême droite ce jour-là ?

Petit à petit, le lumière se fait sur les méthodes de l'extrème gauche : la meute et les complices du mal !

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 05/12/2025 à 09:43
phil 60 a écrit le 05/12/2025 à 08h40

LFI de mieux en mieux
j espère qu il va démissionner

Tu parles, c'est ge genre d'abrutis que recherche LFI et après ils vont crier que les violences viennent de droite.

Signaler Répondre
avatar
kool le 05/12/2025 à 09:31

LFI ,parti dirigé par des fous ,anti français,anti flics,mais pro islamiste et voyous

Signaler Répondre
avatar
Lili de Lyon le 05/12/2025 à 09:27

Sinon, il va s'exprimer au festival des nouveaux monstres à la rayonne le 12 décembre ou c'est annulé ? Ils ont invité qui cette année comme terro pour donner des conseils de baillonnage de la population par la terreur ?

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 05/12/2025 à 09:23

Au trou le voyou !!!

Signaler Répondre
avatar
Les copains des écolos le 05/12/2025 à 09:19

Et pourtant, ils feront l'union de la gauche et de l'extrême gauche au second tour des municipales.

Un front républicain anti-LFI s'impose !

Signaler Répondre
avatar
tout n’est pas BLANC le 05/12/2025 à 09:15

le nombre de politiciens de droite et d’extrême droite condamné par la justice et continuons à exercer des postes politiques
C’est quand qu’on demande un casier vierge pour les politiciens.

Signaler Répondre
avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 05/12/2025 à 09:12

Pour info : la loi prévoit déjà un moyen de faire perdre son mandat à un député condamné.
C’est l’article LO 136 du Code électoral, qui dit que « sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui qui, pendant son mandat, se trouve dans un cas d’inéligibilité ».

Et l’article L. 7 du Code électoral prévoit que certaines condamnations pénales peuvent entraîner une peine d’inéligibilité, décidée par le juge.
Si cette inéligibilité est prononcée, le Conseil constitutionnel constate alors la perte automatique du mandat.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 05/12/2025 à 09:09
C'est moi a écrit le 05/12/2025 à 08h45

C'est fou, par exemple pour des agents de sécurité si ils commettent le moindre délit routier on leur supprime leur carte pro et ils ne peuvent plus exercer et lui il commet des violences et il peut continuer d'être surveillant dans un lycée.
C'est un bel exemple!

Bon tu me dira nous sommes dans le pays où Zemmour a été condamné plusieurs fois pour racisme.
Dupont Moretti et Darmanin ont été mis en examen en étant ministre.
Un senateur est toujours senateur alors qu'il a voulu violé une député en la droguant..
Sarko il a fait pété tout les records, en attendant les histoires qui sortiront sûrement sur notre nouveau champion hors catégorie, notre président actuel!

Vive les politiques et vive la France.

et hop !
un petit procès en diffamation et injure publique vite fait....
Même sous couvert d'anonymat de LM ça va te coûter ta Dacia camarade.
En attendant ton jugement et en faisant les 100 pas devant, tu auras le temps de vérifier si le nombre de colonnes est exact

Signaler Répondre
avatar
Action Réaction le 05/12/2025 à 09:09

Pas étonnant que les militants LFI sont contre la vidéosurveillance pour filmer leurs exploits

Signaler Répondre
avatar
Pires heures le 05/12/2025 à 08:57

La gestapo avait les mêmes pratiques envers la population..... Lyon, capitale des communistes/socialistes fascistes !

Signaler Répondre
avatar
La bête immonde le 05/12/2025 à 08:53

Rien de surprenant ni de neuf : ces militants d'extrême gauche sont malveillants et violents, la haine est leur mode d'expression.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 05/12/2025 à 08:51

Un échantillon de spécimen qui oeuvre pour la France sur les bancs de l'Assemblée nationale !
Si on y ajoute Delogu , Boyard et Portes ,

Signaler Répondre
avatar
titeuf69 le 05/12/2025 à 08:48

Pendant des années on a fait croire à Lyon que le problème était les groupuscules d'extrême droite (à Lyon 5 par exemple).
Personne ne parlait des groupuscules d'extrême gauche qui sont probablement plus violents.

Il est condamné mais cela changera quoi? la présidente de l'Assemblée Nationale Mme Braun Pivet est faible et en place que par certaines "alliances" politicardes. De toute façon chez LFI parmi les Députés vous avez pire dont celui qui est drogué et achète sa drogue auprès d'un mineur.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 05/12/2025 à 08:45

C'est fou, par exemple pour des agents de sécurité si ils commettent le moindre délit routier on leur supprime leur carte pro et ils ne peuvent plus exercer et lui il commet des violences et il peut continuer d'être surveillant dans un lycée.
C'est un bel exemple!

Bon tu me dira nous sommes dans le pays où Zemmour a été condamné plusieurs fois pour racisme.
Dupont Moretti et Darmanin ont été mis en examen en étant ministre.
Un senateur est toujours senateur alors qu'il a voulu violé une député en la droguant..
Sarko il a fait pété tout les records, en attendant les histoires qui sortiront sûrement sur notre nouveau champion hors catégorie, notre président actuel!

Vive les politiques et vive la France.

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 05/12/2025 à 08:40

LFI de mieux en mieux
j espère qu il va démissionner

Signaler Répondre
avatar
Encore un courageux le 05/12/2025 à 08:28

À 5 sur un gamin de 18 ans, vraiment rien dans le froc

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 05/12/2025 à 08:10

Tiens, tiens.... Ce n'étaient pas des violences policières ou d'extrême droite ce jour-là ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.