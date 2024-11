"Raphaël Arnault accusé de se rouler des cigarettes à l'Assemblée nationale : "Je fume même pas" répond le Lyonnais"

Oui si l'on en croit Vincent Jeanbrun (LR), interrogé par Le Point.

Le parlementaire attaque les jeunes insoumis comme Raphaël Arnault, le Lyonnais antifa devenu député d'Avignon : "Ils se roulaient des cigarettes dans l'enceinte de l'Assemblée puis crachaient par terre, jetant leurs mégots au sol ! J'ai halluciné".

Une révélation que Raphaël Arnault a démenti avec un argument implacable : "Mais... je fume même pas. On vous a connu plus convaincant dans vos mythos polémiques Le Point".

Début septembre, l'ancien porte-parole de la Jeune Garde s'était confié sur sa nouvelle vie d'élu auprès des streamers Dany et Raz. "C'était une avalanche de choses administratives à régler, pas spécialement ma tâche favorite. On me parle de comptes de je-ne-sais-pas-quoi, t'as ue enveloppe pour te couper les cheveux, tu peux prendre des taxis. Oula, moi je n'ai pas demandé tout ça, j'ai juste demandé à pouvoir encastrer le RN. Mais je vous avoue que c'est pas plus mal, comme ça l'argent personnel ira un peu plus dans la lutte", déclarait Raphaël Arnault.