Vif dialogue de sourds entre Gabriel Attal et le lyonnais Raphaël Arnault (NFP)

Le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu en Avignon pour soutenir la candidate Renaissance. Et il a croisé le chemin de Raphaël Arnault, le leader lyonnais de la Jeune Garde, parachuté comme candidat aux élections législatives par le Nouveau Front Populaire.

Il en résulte un échange inaudible de près de deux minutes entre les deux, durant lequel ils ne se répondent pratiquement jamais.

"Je carbure tous ceux qui carburent à la division et à la haine, qui stigmatisent une partie de nos concitoyens en raison de leur origine, de leur religion. Vous en faites partie", lance Gabriel Attal au candidat fiché S.

Puis de lâcher plusieurs punchlines pendant que Raphaël Arnault tentait de lui faire condamner l'extrême-droite : "Avec les discours que vous tenez, vous ne valez pas mieux que l'extrême-droite", "vous ne m'impressionnez pas, vous n'impressionnez pas les Français" ou encore "on va vous battre et battre l'extrême-droite au second tour".

On plaindrait presque les Avignonnais.