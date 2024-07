Législatives : Raphaël Arnault (Jeune garde) élu député dans le Vaucluse

Le leader lyonnais de la Jeune Garde, fiché S, a été élu ce dimanche soir député de la 1ère circonscription du Vaucluse.

Raphaël Arnault, dont l'investiture a beaucoup fait parler, a obtenu 54,98% des voix contre 45,02% pour son adversaire du Rassemblement National, Catherine Jaouen.

"Les amis... On l'a fait. On a dégagé la député sortante du RN. On lui a mis 55%-45%", a-t-il réagi sur son compte X.