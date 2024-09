Raphaël Arnault s'attaque à Dieudonné, ce dernier lui propose un débat

L'ancien animateur radio interviewe Dieudonné, dans ce qui est l'une des premières apparitions de l'humoriste controversé dans un média mainstream depuis des années.

De quoi irriter Raphaël Arnault. Le Lyonnais, passé cet été de la Jeune Garde à l'Assemblée nationale, avait réagi une première fois sur les réseaux sociaux : "Dieudonné est un antisémite notoire qui n’a pas hésité à composer avec des néo-nazis et autres identitaires. On les a combattus et on les combattra tant qu’il le faudra".

Raphaël Arnault venait alors d'entrer dans le viseur de Dieudonné, qui lui a répondu dans une vidéo acide. L'ancien compère d'Elie Semoun s'en prend ainsi à celui qu'il renomme "Nono" : "Je vous invite à un débat sur l'antisémitisme et le fascisme, des choses qui semblent vous concerner en premier lieu. Si vous êtes démocrate comme vous l'affirmez, si vous assumez vos propos, vos accusations, vos insultes même parce que traiter quelqu'un d'antisémite alors qu'on l'est soi-même, un peu de courage monsieur le député et présentez-vous face à moi".

"Si vous dites la vérité, les gens le verront. Ne restez pas caché derrière votre ordinateur comme un lâche", poursuit Dieudonné, qui estime que les extrêmes sont faits pour se rejoindre : "Vous êtes montré du doigt comme étant un extrême. Moi aussi. Mais peut-être qu'en discutant, on va s'apercevoir que nous avons un combat commun".

Et de conclure en l'invitant à se rencontrer à l'issue d'un spectacle en septembre.

Mais la proposition ne sera pas honorée puisque le député LFI du Vaucluse a repoussé l'offre, incitant Dieudonné à "rester avec ses potos Le Pen, Serge Ayoub ou Alain Soral". Raphaël Arnault en profite pour plutôt réclamer à Guillaume Pley d'être son prochain invité pour "parler lutte contre l'antisémitisme et antifascisme" et ainsi être le contrepoids de Dieudonné. Avec le même succès au niveau des vues ?