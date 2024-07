Raphaël Arnault et Auguste Blanqui : les parias du jour sont-ils les figures de demain ?

Pourtant, Auguste Blanqui était fiché par la police, voulait renverser l'Etat et ferait passer le député Raphaël Arnault pour un calme bourgeois en robe de chambre. Blanqui a été emprisonné à de multiples reprises : pour complot en 1831 ou en 1836, pour activités subversives en 1841, pour insurrection en 1871. Certes, presque toujours contre des régimes dictatoriaux, Blanqui a passé plus de la moitié de sa vie en prison. On surnommait cet homme, socialiste révolutionnaire, patriote, internationaliste et insurrectionnel révolté, "l'Enfermé" tellement il a connu les froids barreaux des prisons.

Auguste Blanqui : le paria des gouvernements et des monarchistes

Auguste Blanqui, ce lion en cage, ce titan enchaîné, n’était pas un homme mais une tempête en perpétuelle ébullition. Ses multiples incarcérations, son inébranlable foi en la révolution par la violence : tout cela fit de lui une figure redouté. En 1871, lorsqu'il fut élu député de Bordeaux pendant la Commune de Paris, il était alors derrière les barreaux.

Son esprit libre agitant les cœurs et les consciences des opprimés lui permit d’être élu dans la circonscription où il était présenté. Dans la même assemblée où Raphaël Arnault vient d’être lui aussi élu et dont l’élection est contestée par une partie de ses pairs pour cause de fichage S.

Le nom de Blanqui donna lieu au blanquisme, un courant socialiste révolutionnaire non marxiste, souvent utilisé comme épouvantail par les députés de la droite monarchiste et bonapartiste, et mauvaise conscience de ceux des républicains qui ne croyaient pas aux droits sociaux comme Jules Méline.

Mais s'il y eut des députés blanquistes comme Ernest Granger et Édouard Vaillant (dont la ligne auraient là aussi fait passer Raphaël Arnault pour un pâle centriste), Blanqui lui-même ne pu jamais exercer son mandat. Malgré une défense effrénée de Georges Clémenceau, qui siégeait à l’extrême-gauche de ces temps-là, l’élection de Blanqui fut annulée par l’assemblée, au motif de l’emprisonnement de l’élu au moment de son élection. On est loin d’un simple fichage S.

Quel est le problème du fichage de Raphael Arnault ?

Raphaël Arnault est le cofondateur de la Jeune Garde antifasciste, récent député apparenté à la France Insoumise. Comparé à Blanqui, Arnault apparaît presque modéré.

On lui reproche d’être fiché S. Le fichage S n’est qu’un outil de surveillance parmi d’autres, utilisé par les services de renseignement pour identifier ceux qui, selon eux, pourraient se retrouver dans des situations pouvant troubler l’ordre public. Cependant, être fiché S n’est pas une condamnation, ce n’est pas une preuve de culpabilité. Plus de 30 000 personnes sont fichées S, et ce document n’a aucune valeur juridique, comme l'explique l'enseignant-chercheur Yoann Nabat. Le Conseil constitutionnel lui-même a affirmé que la fiche S n’a pas de valeur juridique et ne doit pas servir de prétexte à l’exclusion.

La fiche S ne témoigne en rien de la dangerosité immédiate de la personne, mais elle est fréquemment instrumentalisée par certains politiques comme la députée macroniste Blandine Brocard pour semer la confusion entre les moyens de surveillance de la police assurant l’ordre public.

Certes, Raphaël Arnault n’est pas un enfant de chœur, certes je suis loin de tout partager avec lui et lui avec moi, certes on peut contester ses méthodes et actions, certes on peut ne pas tout partager avec lui, mais vouloir lui interdire d’être élu sous le seul motif de ce fichage est abusif.

La France moderne contre le fascisme

Après 1945 et avant, avec le premier Front populaire de 1936, la France s’est dressée fermement contre le fascisme. L’élection d’un antifasciste comme Arnault est en parfaite cohérence avec cette tradition glorieuse. Aujourd’hui, il est inconcevable que quelqu’un se revendique officiellement du fascisme à l’Assemblée nationale sans se cacher, bien que nombre de députés du Rassemblement National (RN) fricotent avec ces idéologies nauséabondes. En témoigne l’aide donnée aux campagnes du parti de Jordan Bardella par les groupuscules les plus radicaux de l’extrême-droite fasciste.

Y aura-t-il un jour un collège Raphaël Arnault ?

L’élection de Raphaël Arnault, tout comme les actions d’Auguste Blanqui, soulève des questions essentielles sur la liberté, la justice et la démocratie. En défendant Arnault, sans forcément partager tout ce qu’il dit ou fait (trouvez-nous deux Françaises et Français, vous trouverez deux opinions divergentes, voire même davantage), nous défendons les principes fondamentaux de la République française contre les dérives autoritaires et les jugements infondés.

L’histoire nous enseigne que les parias d’hier sont souvent les héros de demain. Y aura-t-il demain, à Vaise, à la Guillotière ou à Avignon un collège Raphaël Arnault ?

