Véronique Sarselli : "Travailler un projet solide et utile aux Grands Lyonnais"

Cheffe de file de la droite pour les élections métropolitaines, la maire de Sainte-Foy-les-Lyon est déterminer à "travailler un projet solide et utile aux Grands Lyonnais". Des propositions fortes doivent arriver prochainement, notamment sur le thème des transports. Forte de la "première victoire historique contre les Verts" avec le téléphérique, Véronique Sarselli regrette que le plan métro a été mis à la poubelle : "Le financement ne doit plus être la raison du "non"".

Le cas lyonnais est également dans son viseur. Selon elle, "la rue Grenette est symbolique d'une volonté de fermer Lyon". Elle veut toutefois apaiser les relations entre usagers : "Il ne faut pas de guerre de tranchées entre ceux qui font du vélo et ceux qui font de la voiture".

00:00 Candidate en 2026 ?

02:50 Loi PLM

04:43 Propositions

08:50 Rouvrir des rues piétonnes aux voitures

10:03 Mineurs isolés

12:07 Présidence des Républicains