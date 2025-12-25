Faits Divers

Près de Lyon : ils dévalisent des magasins pour faire leurs cadeaux de Noël

Pourquoi payer ses cadeaux de Noël quand on peut les voler ?

C'est ce que se sont dit ces deux hommes mercredi à la mi-journée.

A quelques heures du réveillon, leurs emplettes de dernière minute à Villefranche-sur-Saône se sont transformées en larcins. Trois enseignes de la rue Nationale ont ainsi été dévalisées. Et lorsqu'un gérant s'est rendu compte du vol de plusieurs articles, il a prévenu les autorités.

Un équipage de police municipale a repéré le duo, interpellé en flagrant délit avec son butin estimé à 350 euros. Il s'agissait essentiellement de parfums et de cosmétiques.

Puisqu'ils ont immédiatement reconnu les faits, les voleurs ont été relâchés pour qu'ils puissent passer Noël en famille plutôt qu'en garde à vue. Ils seront jugés en mai prochain à l'occasion d'une CRPC.

