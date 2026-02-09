Priorité locale, expulsions, fin de l’encadrement des loyers… le plan logement du RN pour la Métropole de Lyon

Tiffany Joncour, tête de liste du Rassemblement national pour la Métropole de Lyon, a présenté ce lundi 9 février un plan de réforme du logement qu’elle inscrit comme une réponse à la crise immobilière locale : raréfaction de l’offre, hausse des loyers et tensions persistantes dans le parc social.

Selon la députée, la politique actuelle ne permet plus de répondre aux besoins des habitants de la métropole. Son projet s’articule autour de six axes, avec une ligne directrice revendiquée : "remettre l’accès au logement au service des habitants".

Premier pilier de cette proposition : une redéfinition du rôle du logement social. Tiffany Joncour défend le principe de contrôles renforcés des ressources des locataires afin d’organiser la sortie progressive des ménages dont la situation financière s’est durablement améliorée. L’objectif affiché est de libérer des logements pour les foyers les plus modestes, dans un contexte de forte pression sur les listes d’attente.

La sécurité et la tranquillité dans les résidences HLM constituent un autre axe central du programme. La candidate propose d’engager des expulsions systématiques, "dans le strict respect de la loi", à l’encontre des locataires impliqués dans des troubles graves, des trafics ou des impayés répétés.

Le plan prévoit également de revoir les critères d’attribution des logements sociaux. Les ménages résidant et travaillant dans la Métropole de Lyon seraient prioritaires, avec une attention particulière portée aux professions jugées essentielles au fonctionnement du territoire, comme les soignants, les forces de l’ordre, les pompiers ou les personnels éducatifs.

Autre orientation mise en avant : l’accession sociale à la propriété. Les locataires du parc HLM dont les ressources le permettent pourraient se voir proposer l’achat de leur logement. Les ventes réalisées dans ce cadre seraient exonérées des droits de mutation métropolitains, afin de faciliter la constitution d’un patrimoine pour les classes moyennes et populaires.

Sur le marché locatif privé, la candidate RN assume une rupture avec la politique actuelle en appelant à la suppression de l’encadrement des loyers. Elle estime que ce dispositif freine la construction, raréfie l’offre et alimente la hausse des prix, là où sa disparition permettrait, selon elle, de relancer l’investissement immobilier.

Enfin, la rénovation énergétique figure parmi les priorités du projet, avec une refonte du dispositif ÉcoRénov’. La candidate propose la mise en place d’un guichet unique, des délais d’instruction garantis et une simplification administrative destinée à encourager davantage de propriétaires à engager des travaux.

"Notre objectif est clair : remettre la politique du logement au service des habitants de la Métropole, garantir la justice dans les attributions, restaurer la tranquillité dans les résidences et relancer l’offre immobilière pour faire enfin baisser la pression sur les prix", affirme Tiffany Joncour.