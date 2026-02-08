Faits Divers

Lyon : une marche blanche pour Théo, l'étudiant victime de la bande de voleurs ultra-violents du 7e arrondissement

Une marche blanche sera organisée par les proches de Théo, cet étudiant de 20 ans violemment agressé par une bande qui a sévi tout l'automne et cet hiver. Elle aura lieu ce mardi 10 février dans le 7e arrondissement de Lyon.

Il a été l'une des victimes de la bande de cinq mineurs interpellés et placés sous contrôle judiciaire. Théo, 20 ans, avait été attaqué dans le hall d'un immeuble le 31 janvier au soir. Alors qu'il rentrait du travail, les adolescents le rouaient de coups avant de le dévaliser.

Les mêmes suspects l'avaient déjà agressé à deux reprises depuis l'été dernier.

Pour soutenir la victime, dont l'histoire a fait le tour des médias nationaux, une marche blanche sera organisée par ses proches. Le rendez-vous est fixé mardi 10 février à 15h devant la station de métro Debourg à Gerland.

Les participants dénonceront également la décision de ne pas avoir placé les suspects âgés de 14 à 17 ans en détention provisoire, compte-tenu de leur minorité.

