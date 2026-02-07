Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas trop médiatisé ? Francis Lalanne saisit l'Arcom

La campagne des élections municipales lyonnaises est-elle déséquilibrée ? Oui selon Francis Lalanne, qui prétend à pouvoir se présenter dans le 8e arrondissement avec l'étiquette Spartacus, le mouvement de Michel Dulac, malgré la peine d'inéligibilité dont il a écopé après les européennes.
Bien que le chanteur soit, de par sa stature, davantage médiatisé ces dernières semaines que d'autres candidats lyonnais comme Georges Képénékian ou Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), il considère que Jean-Michel Aulas joue dans une autre cour. Et que le scrutin est dès lors pipé.
Au Progrès, Francis Lalanne annonce donc saisir l'Arcom pour faire respecter l'équité dans les médias.
"M. Aulas a commencé sa campagne il y a six mois, et que depuis six mois, il accumule des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers d’heures de présence sur tous les médias. On ne voit que lui, on n’entend que lui tous les jours, tous les jours depuis six mois", justifie-t-il, rappelant que le candidat Coeur Lyonnais a pu passer sur France 2, mais aussi RTL ou LCI, quand les autres candidats à la mairie de Lyon doivent "se contenter" des médias locaux.
Francis Lalanne réclame donc a minima que ces passages survenus avant le 2 février soient décomptés de son temps de parole officiel, et que les autres candidats puissent bénéficier du même traitement d'ici le premier tour des municipales le 15 mars.
Il est complétement à l'ouest ce type. On parle d'Aulas car c'est un personnage pertinent qui incarne la défense du peuple lyonnais face aux agressions écologistes, wokistes et perfides que représentent les dangereux acteurs illégitimes actuelsSignaler Répondre
Aulas n'est pas "trop exposé".. il l'est normalement pour un slogan, un prête-nom, un épouvantail.Signaler Répondre
C'est normal pour un homme sandwich, d'être visible. A regarder de près c'est son seul "argument".
C'est ça la publicité.
A voir si ça fonctionne, ça peut vu le niveau intellectuel de l'électeur moyen.. mais Lyonnais moi-même je ne connais personne prêt à voter pour lui.
Tout dépend de quelle côté de la barrière, on se trouve.Signaler Répondre
Pour une grande majorité de Lyonnais, le fasciste comme vous dîtes a débuté le 04 juillet 2020.
Les élections, ça ressemble un peu au sport, la vérité sortira du pré !!!
Bientôt, très bientôt !!!
Entre les sondages commandés et financés par des sociétés de la famille Aulas et les temps de parole et d'articles presse à la gloire du Macron lyonnais, ce n'est plus une élection démocratique mais une élection fasciste.Signaler Répondre
Mais qu'est ce qu'il vient faire là ? ? ? on se demande ?????Signaler Répondre
Lyon 8 n'est pas un arrondissement pour les bobos parachutés, si tu viens c'est pour bosser, autrement reste chez toiSignaler Répondre
Wikipédia du comiqueSignaler Répondre
""""Après son baccalauréat, il s'installe à Paris pour s'inscrire en lettres modernes à la Sorbonne, et chante dans les asiles et les prisons """-
""" En février 2023, à la suite de sa séparation , il est condamné à 800 euros d'amende pour harcèlement moral, il lui est également interdit de se présenter au domicile de son ex compagne Le 6 mars 2025, il est déclaré coupable de vol et de dégradation à l'encontre de son ex compagne par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence
"""Suite à la dissolution, il est suppléant de Dieudonné pour les législatives de juin 2024 dans la 1ère circonscription de la Guadeloupe avec le même label « France Libre ». Le duo obtient 1,03 % des exprimés.
Il est déclaré inéligible pour 18 mois en avril 2025 pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne
celui la ?Signaler Répondre
La loi c’est la loi, le temps de parole est décompté depuis le 2 février n’en déplaise à ce chanteur ringard et surtout inéligibleSignaler Répondre