Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas trop médiatisé ? Francis Lalanne saisit l'Arcom

La campagne des élections municipales lyonnaises est-elle déséquilibrée ? Oui selon Francis Lalanne, qui prétend à pouvoir se présenter dans le 8e arrondissement avec l'étiquette Spartacus, le mouvement de Michel Dulac, malgré la peine d'inéligibilité dont il a écopé après les européennes.

Bien que le chanteur soit, de par sa stature, davantage médiatisé ces dernières semaines que d'autres candidats lyonnais comme Georges Képénékian ou Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI), il considère que Jean-Michel Aulas joue dans une autre cour. Et que le scrutin est dès lors pipé.

Au Progrès, Francis Lalanne annonce donc saisir l'Arcom pour faire respecter l'équité dans les médias.

"M. Aulas a commencé sa campagne il y a six mois, et que depuis six mois, il accumule des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers d’heures de présence sur tous les médias. On ne voit que lui, on n’entend que lui tous les jours, tous les jours depuis six mois", justifie-t-il, rappelant que le candidat Coeur Lyonnais a pu passer sur France 2, mais aussi RTL ou LCI, quand les autres candidats à la mairie de Lyon doivent "se contenter" des médias locaux.

Francis Lalanne réclame donc a minima que ces passages survenus avant le 2 février soient décomptés de son temps de parole officiel, et que les autres candidats puissent bénéficier du même traitement d'ici le premier tour des municipales le 15 mars.