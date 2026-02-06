Une enquête du conseil national d'éthique de la FFF ouverte contre Jean-Michel Aulas : le candidat a-t-il fauté en proposant un stade à la Duchère à Lyon ?

Jean-Michel Aulas avait-il oublié la seule règle qui lui avait été donnée par la FFF dans le cadre de la campagne des élections municipales de Lyon ? Selon Challenges, une enquête a été ouverte par le conseil national d'éthique de la fédé suite à sa promesse de faire bâtir un nouveau stade de près de 15 000 places à la Duchère, en plus d'un tramway pour desservir le quartier du 9e arrondissement.
Or, puisque JMA est vice-président de la FFF, il lui était recommandé de ne pas faire de promesses liées au sport, pour éviter tout conflit d'intérêt et de mettre la fédération dans l'embarras.
L'instance présidée par Frédéric Thiriez s'est auto-saisie suite à cette sortie médiatique de l'ancien président de l'OL lors de sa visite de terrain en comité journalistique très restreint.
D'autant que Jean-Michel Aulas avait pris soin, en septembre dernier, de saisir lui même le CNED pour savoir ce qu'il pourrait faire et ne pas faire durant la campagne.
Outre le fait de s'abstenir de faire des propositions liées au football, le candidat devait "ne pas utiliser ses fonctions à la FFF à des fins électorales".
Or, lors de la séquence à la Duchère, il a déclaré : "Vous savez que je suis par ailleurs vice-président de la fédération. Cette 3e division professionnelle, qui sera gérée par la Fédération, aura besoin d’un certain nombre d’équipements sportifs intermédiaires".
Que risque concrètement Jean-Michel Aulas si le CNED estimait devoir sévir ? La sanction peut aller de la simple suspension de ses fonctions à la radiation. Les membres de la commission peuvent aussi procéder à un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40, mais cela ne s'applique qu'à des cas très graves, loin des déclarations de projet de stade à la Duchère.
En ce moment c'est tous les jours 😱— Benjamin Badouard (@BBadouard) February 6, 2026
Le Conseil national d'éthique de la FFF s'autosaisie car son Vice-président #Aulas contrevient à plusieurs règles de conduite.
La mairie et l'argent public ne sont pas des jouets pour hommes d'affaires. Pas à Lyon ❌https://t.co/cH8AZT2tb3
Ah Aulas et les conflits d'intérêts, une longue histoire d'amour.Signaler Répondre
Il vient solliciter les lyonnais pour qu'il puisse continuer cette fidèle histoire.
Les lyonnais ne sont pas dupes, ils ne lui permettront pas.
la FFF touche 3.5 euros par licence.Signaler Répondre
le reste va à la ligue (ca dépend de la catégorie et de la ligue mais entre 15 et 20e) et au club.
ça commence.. quand on dit que le monde du foot et la politique c'est pas la même chanson. A vouloir créer un tunnel à 8 milliard €, faire les transport en commun gratuit mais qui va régler la facture ? beaucoup de promesse peu réalisable. Aulas devrait juste prendre sa retraite à 80 ans et millionnaire pas sur qu'il comprenne nos soucis de vie au quotidien en plus dans son équipe des gens comme wauquiez qui a fait un repas pour 90 personnes pour 100 000 € d'argent public croyez moi, cela ne va pas être bien nouveau la politique proposé.Signaler Répondre
juste parce qu'il est candidat à la mairie, il faudrait qu'il ait une éthique et qu'il respecte la loi !Signaler Répondre
c'est de l'acharnement !
Alors qu'il n'était pas en politique les conflits d'intérpet étaient légion entre Cegid et l'OL, comme les voyages des commissaires aux comptes et des experts comptables en avion sans bourses déliées pour aller voir jouer l'OL.Signaler Répondre
C'est la marque de JMA.
Avec Doucet, il y aura encore plus de conseillers àla mairie.Signaler Répondre
Pour le futur bilan dans 6 ans, on sait déjà à quoi s'attendre. Ce sera celui du 1er mandat en pire.
Plus de gauchisme, plus d'insécurité, plus d'idéologie, plus de commerce qui ferment ...
il y a des fois ou ...sans sortir de polytechnique il faudrait avoir un niveau bac.Signaler Répondre
ça éviterait d'énoncer des contes vérités plus grosses que soit
Les Licences de Football sont toutes inferieures a 200 euros par an ( et plus proche de 150 euros pour les "jeunes")Signaler Répondre
La FFF tout ce qui l'intéresse c'est le pognon comme Aulas.Signaler Répondre
J'ai lu ce matin qu'une gamine qui s'inscrit dans un club doit payer à la FFF 200€/an...
Ce n'est qu'une promesse démagogique de plus, qu'il ne tiendra jamais car en réalité il se contrefiche de ce qui se passe dans ce quartier périphérique. Il a juste besoin de bulletins de votes et le foot est un argument massue pour les habitants de la Duchère, à la fois fiers de leur club local et nostalgiques de l'époque JMA à l'OL.Signaler Répondre
Ce n'est pas un stade de 10000 places dont les habitants de ce quartier ont besoin, mais plutôt de services publics, d'un vrai désenclavement et d'un accompagnement social et éducatif des familles, pour éviter que leurs jeunes finissent comme trop souvent livrés à eux-mêmes et aux trafics. Voilà où devraient plutôt être investis les dizaines de millions d'Euros promis à tous vents !!
Aulas est un businessman, ne l'oubliez pas! Il se fiche de l'intérêt public, tout ce qu'il veut c'est se remplir les poches et celles de sa famille, en se faisant payer 6 ans de retraite dorée à l'hôtel de ville par les lyonnais et les lyonnaises, après quoi il se retirera totalement...
Il n'y a vraiment rien de sérieux dans les propositions du tandem Aulas/Sarselli, pas besoin de sortir de Polytechnique pour s'en rendre compte.
Avec Aulas, les conflits d’intérêts seront inépuisables !Signaler Répondre
C'est comme aux USA, à cet âge là ils se croient au dessus de tout... la vieillesse est un naufrage, dit-on ???Signaler Répondre
Ca suffit un peu. L'autre rigolo qui vient de Paris qui nous a imposé ses vélos, lui qui voudrait en faire autant avec un stade. Il y a d'autres problèmes prioritaires à régler, comme la sécurité publique.Signaler Répondre
Attention lyonmag il va porter plainte contre vous !Signaler Répondre
Et ça continue, encore et encoreSignaler Répondre
C'est que le début, d'accord, d'accord
Ca va certainement changerSignaler Répondre
Un stade de 15000 places dédié à la pratique du football féminin, car la marmite est pleine du côté de certaines jeunes adolescentes youtubeuses à en croire les derniers faits-divers.Signaler Répondre
FFF....LFP...ETHIQUE...sont des mots qui vont très bien ensemble.... cela c'est dans la chanson... dans la réalité à chacun son avisSignaler Répondre
Le conseil national d'éthique de la FFF .Signaler Répondre
...Dire pourquoi c est drôle ?
D'après quelle source ? Avec des recherches rapides, on tombe sur :Signaler Répondre
"Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, également vice-président délégué de la fédération française de football, a décidé de ne pas quitter l'instance, même en cas de victoire en mars prochain aux élections municipales."
Si Aulas est élu Maire de Lyon il démissionnera de La FFF et sera donc autorisé à proposé un nouveau stadeSignaler Répondre