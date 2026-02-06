Une enquête du conseil national d'éthique de la FFF ouverte contre Jean-Michel Aulas : le candidat a-t-il fauté en proposant un stade à la Duchère à Lyon ?

Jean-Michel Aulas avait-il oublié la seule règle qui lui avait été donnée par la FFF dans le cadre de la campagne des élections municipales de Lyon ? Selon Challenges, une enquête a été ouverte par le conseil national d'éthique de la fédé suite à sa promesse de faire bâtir un nouveau stade de près de 15 000 places à la Duchère, en plus d'un tramway pour desservir le quartier du 9e arrondissement.

Or, puisque JMA est vice-président de la FFF, il lui était recommandé de ne pas faire de promesses liées au sport, pour éviter tout conflit d'intérêt et de mettre la fédération dans l'embarras.

L'instance présidée par Frédéric Thiriez s'est auto-saisie suite à cette sortie médiatique de l'ancien président de l'OL lors de sa visite de terrain en comité journalistique très restreint.

D'autant que Jean-Michel Aulas avait pris soin, en septembre dernier, de saisir lui même le CNED pour savoir ce qu'il pourrait faire et ne pas faire durant la campagne.

Outre le fait de s'abstenir de faire des propositions liées au football, le candidat devait "ne pas utiliser ses fonctions à la FFF à des fins électorales".

Or, lors de la séquence à la Duchère, il a déclaré : "Vous savez que je suis par ailleurs vice-président de la fédération. Cette 3e division professionnelle, qui sera gérée par la Fédération, aura besoin d’un certain nombre d’équipements sportifs intermédiaires".

Que risque concrètement Jean-Michel Aulas si le CNED estimait devoir sévir ? La sanction peut aller de la simple suspension de ses fonctions à la radiation. Les membres de la commission peuvent aussi procéder à un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40, mais cela ne s'applique qu'à des cas très graves, loin des déclarations de projet de stade à la Duchère.