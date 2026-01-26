Politique

Sondages municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas élu dans un fauteuil, même en cas de triangulaire au second tour

En cas de triangulaire, quels scores obtiendraient Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas et Alexandre Dupalais ? - Montage LyonMag

EXCLUSIF LYONMAG. Comment les Lyonnais voteraient au second tour des élections municipales de Lyon ?

En duel ou en triangulaire, il n'y a guère de suspense quant aux chances de Jean-Michel Aulas de triompher au soir du second tour des municipales 2026. Le 22 mars, les voyants sont au vert pour garantir au candidat Cœur Lyonnais de remporter la mairie centrale et endosser l'écharpe tricolore. Testé à 60% en décembre dernier dans une configuration de duel avec Grégory Doucet (40%), il recule à 53% en janvier.

Une perte de 7 points logique, puisque Alexandre Dupalais a été invité dans la danse, fort de ses 10% d'opinions de vote confirmés.

Le maire écologiste sortant recule aussi. Testé à 40%, il n'est plus aujourd'hui qu'à 37%.

Enfin, le candidat ciottiste soutenu par le Rassemblement national ferait aussi bien au premier qu'au second tour : 10%. Alexandre Dupalais est vidé de sa substance par les deux candidats principaux. Le RN est d'ordinaire fort chez les jeunes, les seniors, les inactifs... À aucun moment, il ne peut prétendre faire mieux que ses adversaires dans n'importe quel domaine ou tranche d'âge. Il peut toutefois compter sur un électorat fidèle, puisque seulement 8% d'entre eux se détournerait le 22 mars pour apporter leur voix à Jean-Michel Aulas.

Retrouvez les résultats du sondage du premier tour des élections municipales ici

Le sondage du premier tour des élections métropolitaines sera dévoilé sur notre site internet ce mardi à 6h.

avatar
Nodevmomo le 26/01/2026 à 18:17
ouf!! a écrit le 26/01/2026 à 17h53

a part les bobos qui bossent à 5mn de leur domicile du centre et qui prennent l'avion pour aller en vacances ( la pollution ailleurs) ou les idéologues pastèques de façade (rouge intérieur et vert extérieur), il reste une grande majorité qui a besoin que la ville revive enfin pour désenclaver la ville de travau x perpétuels à l'image de la dette publique

Désenclaver la ville de travaux perpétuels et de la dette publique? Les 2 premières mesure proposées par Aulas sont :
- La création d'un tunnel gigantesque
- La création d'une ligne de métro, qui va provoquer des travaux jusqu'en 2035 dans le meilleur des cas

avatar
J'peux pas l'escalator est en panne le 26/01/2026 à 18:14

Si Lyon et la Métropole passent à droite, les rares villes restantes aux mains des écolos
Vont brouter de l herbe sèche. Qu'on se le dise !

avatar
Retour sur Terre le 26/01/2026 à 17:55

On dirait bien qu'on va avoir une élection sans réel enjeu.
Tout ça à cause d'une équipe qui s'est mis tout le monde à dos pour des postures woke stupides.
Quelle connerie.

avatar
ouf!! le 26/01/2026 à 17:53

a part les bobos qui bossent à 5mn de leur domicile du centre et qui prennent l'avion pour aller en vacances ( la pollution ailleurs) ou les idéologues pastèques de façade (rouge intérieur et vert extérieur), il reste une grande majorité qui a besoin que la ville revive enfin pour désenclaver la ville de travau x perpétuels à l'image de la dette publique

avatar
Vertsdepeuroudeterre le 26/01/2026 à 17:47
Ce sont les jeunes a écrit le 26/01/2026 à 17h32

C 'est simple l 'équipe sortante fait un score à la lutte ouvrière chez les personnes âgées et reste majoritaire chez les jeunes jusqu à 35 ans.
Aulas fait un tabac dans les ephad !

Lyon compterait donc 60,% de septuagénaires, tous en trottinettes et vélos cargos🤣🤣🤣,,?

avatar
Ces sondages signifient une chose le 26/01/2026 à 17:43

C'est que beaucoup, beaucoup de gens qui avaient voté pour Grégory Doucet (et il fallait être déjà "motivé" ou disons un minimum militant des projets qu'il défendait pour s'être dirigé vers cet homme), beaucoup de gens donc ont changé drastiquement d'avis sur son compte.

A la lumière de ses réalisations effectives.

Les autres n'ont peut-être pas autant mesuré encore combien ce G. Doucet emmène Lyon vers les profondeurs, sans doute du fait de la capacité de résilience de la ville, qui ne s'est pas faite en un jour, et qu'on ne peut donc démolir suffisamment vite pour que ce soit net et clair aux yeux de tous.

avatar
Général Salan le 26/01/2026 à 17:36
Lyonnaise de Naissance a écrit le 26/01/2026 à 17h24

ouaip, yachts dans des paradis fiscaux et champagne à flots !!
Les gueux seront contents ... pour lui et sa clique et continueront de rouler dans leur vielle diésel !

pas grave du moment que je puisse garder mon Crit'air 3

avatar
Ce sont les jeunes le 26/01/2026 à 17:32
bizarre a écrit le 26/01/2026 à 16h35

ils viennent de quelle planète les gens qui veulent voter pastèque ?

C 'est simple l 'équipe sortante fait un score à la lutte ouvrière chez les personnes âgées et reste majoritaire chez les jeunes jusqu à 35 ans.
Aulas fait un tabac dans les ephad !

avatar
Lyonnaise de Naissance le 26/01/2026 à 17:24
Vivrelyon a écrit le 26/01/2026 à 16h28

Surtout allez voter si vous voulez que Lyon redevienne notre belle ville lumière. ......
Tranquilles, déterminés, sans propos injurieux,
a la AULAS, avec classe.....
❤️❤️❤️❤️

ouaip, yachts dans des paradis fiscaux et champagne à flots !!
Les gueux seront contents ... pour lui et sa clique et continueront de rouler dans leur vielle diésel !

avatar
Jean Phil' le 26/01/2026 à 16:57
bizarre a écrit le 26/01/2026 à 16h35

ils viennent de quelle planète les gens qui veulent voter pastèque ?

Les sectaires qui viennent soutenir leurs gourous de façon méprisante et arrogante ici notamment....

avatar
bob le 26/01/2026 à 16:55

marge d'erreur : 4% c'est à la fois beaucoup sur le principe et assez peu vu les écarts....

https://www.vmaths.fr/apps/calculateur-taille-echantillon.html

avatar
Con _ verse le 26/01/2026 à 16:50

L'écart est énorme à ce stade !

avatar
bizarre le 26/01/2026 à 16:35

ils viennent de quelle planète les gens qui veulent voter pastèque ?

avatar
Et bien le 26/01/2026 à 16:34
Jacques3 a écrit le 26/01/2026 à 16h04

Pour notre futur ancien maire, je propose une collecte pour lui offrir un peigne en cadeau de départ.

sûrement pas plutôt un os dans le nez

avatar
Vivrelyon le 26/01/2026 à 16:28

Surtout allez voter si vous voulez que Lyon redevienne notre belle ville lumière. ......
Tranquilles, déterminés, sans propos injurieux,
a la AULAS, avec classe.....
❤️❤️❤️❤️

avatar
Youpiiii le 26/01/2026 à 16:05

Les islamo gauchiste et les écologistes bons enfin devoir travailler
Bon d’accord tous dans une collectivité profs ou ong mais ils bons retourner dans leurs grottes
Enfin la lumière et l’optimisme
Merci wjMA

avatar
pasquoil le 26/01/2026 à 16:05

DOucer un peut de repos nous fera du bien ADIEU 😡🤮

avatar
Jacques3 le 26/01/2026 à 16:04

Pour notre futur ancien maire, je propose une collecte pour lui offrir un peigne en cadeau de départ.

avatar
oh là là le 26/01/2026 à 16:01

Mais c'est la poisse pour le maire actuel ?

