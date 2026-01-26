Sondages municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas élu dans un fauteuil, même en cas de triangulaire au second tour

En duel ou en triangulaire, il n'y a guère de suspense quant aux chances de Jean-Michel Aulas de triompher au soir du second tour des municipales 2026. Le 22 mars, les voyants sont au vert pour garantir au candidat Cœur Lyonnais de remporter la mairie centrale et endosser l'écharpe tricolore. Testé à 60% en décembre dernier dans une configuration de duel avec Grégory Doucet (40%), il recule à 53% en janvier.

Une perte de 7 points logique, puisque Alexandre Dupalais a été invité dans la danse, fort de ses 10% d'opinions de vote confirmés.

Le maire écologiste sortant recule aussi. Testé à 40%, il n'est plus aujourd'hui qu'à 37%.

Enfin, le candidat ciottiste soutenu par le Rassemblement national ferait aussi bien au premier qu'au second tour : 10%. Alexandre Dupalais est vidé de sa substance par les deux candidats principaux. Le RN est d'ordinaire fort chez les jeunes, les seniors, les inactifs... À aucun moment, il ne peut prétendre faire mieux que ses adversaires dans n'importe quel domaine ou tranche d'âge. Il peut toutefois compter sur un électorat fidèle, puisque seulement 8% d'entre eux se détournerait le 22 mars pour apporter leur voix à Jean-Michel Aulas.

Retrouvez les résultats du sondage du premier tour des élections municipales ici

