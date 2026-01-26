Sondages municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas élu dans un fauteuil, même en cas de triangulaire au second tour

En duel ou en triangulaire, il n'y a guère de suspense quant aux chances de Jean-Michel Aulas de triompher au soir du second tour des municipales 2026. Le 22 mars, les voyants sont au vert pour garantir au candidat Cœur Lyonnais de remporter la mairie centrale et endosser l'écharpe tricolore. Testé à 60% en décembre dernier dans une configuration de duel avec Grégory Doucet (40%), il recule à 53% en janvier.
Une perte de 7 points logique, puisque Alexandre Dupalais a été invité dans la danse, fort de ses 10% d'opinions de vote confirmés.
Le maire écologiste sortant recule aussi. Testé à 40%, il n'est plus aujourd'hui qu'à 37%.
Enfin, le candidat ciottiste soutenu par le Rassemblement national ferait aussi bien au premier qu'au second tour : 10%. Alexandre Dupalais est vidé de sa substance par les deux candidats principaux. Le RN est d'ordinaire fort chez les jeunes, les seniors, les inactifs... À aucun moment, il ne peut prétendre faire mieux que ses adversaires dans n'importe quel domaine ou tranche d'âge. Il peut toutefois compter sur un électorat fidèle, puisque seulement 8% d'entre eux se détournerait le 22 mars pour apporter leur voix à Jean-Michel Aulas.
Retrouvez les résultats du sondage du premier tour des élections municipales ici
Le sondage du premier tour des élections métropolitaines sera dévoilé sur notre site internet ce mardi à 6h.
Désenclaver la ville de travaux perpétuels et de la dette publique? Les 2 premières mesure proposées par Aulas sont :Signaler Répondre
- La création d'un tunnel gigantesque
- La création d'une ligne de métro, qui va provoquer des travaux jusqu'en 2035 dans le meilleur des cas
Si Lyon et la Métropole passent à droite, les rares villes restantes aux mains des écolosSignaler Répondre
Vont brouter de l herbe sèche. Qu'on se le dise !
On dirait bien qu'on va avoir une élection sans réel enjeu.Signaler Répondre
Tout ça à cause d'une équipe qui s'est mis tout le monde à dos pour des postures woke stupides.
Quelle connerie.
a part les bobos qui bossent à 5mn de leur domicile du centre et qui prennent l'avion pour aller en vacances ( la pollution ailleurs) ou les idéologues pastèques de façade (rouge intérieur et vert extérieur), il reste une grande majorité qui a besoin que la ville revive enfin pour désenclaver la ville de travau x perpétuels à l'image de la dette publiqueSignaler Répondre
Lyon compterait donc 60,% de septuagénaires, tous en trottinettes et vélos cargos🤣🤣🤣,,?Signaler Répondre
C'est que beaucoup, beaucoup de gens qui avaient voté pour Grégory Doucet (et il fallait être déjà "motivé" ou disons un minimum militant des projets qu'il défendait pour s'être dirigé vers cet homme), beaucoup de gens donc ont changé drastiquement d'avis sur son compte.Signaler Répondre
A la lumière de ses réalisations effectives.
Les autres n'ont peut-être pas autant mesuré encore combien ce G. Doucet emmène Lyon vers les profondeurs, sans doute du fait de la capacité de résilience de la ville, qui ne s'est pas faite en un jour, et qu'on ne peut donc démolir suffisamment vite pour que ce soit net et clair aux yeux de tous.
pas grave du moment que je puisse garder mon Crit'air 3Signaler Répondre
C 'est simple l 'équipe sortante fait un score à la lutte ouvrière chez les personnes âgées et reste majoritaire chez les jeunes jusqu à 35 ans.Signaler Répondre
Aulas fait un tabac dans les ephad !
ouaip, yachts dans des paradis fiscaux et champagne à flots !!Signaler Répondre
Les gueux seront contents ... pour lui et sa clique et continueront de rouler dans leur vielle diésel !
Les sectaires qui viennent soutenir leurs gourous de façon méprisante et arrogante ici notamment....Signaler Répondre
marge d'erreur : 4% c'est à la fois beaucoup sur le principe et assez peu vu les écarts....Signaler Répondre
https://www.vmaths.fr/apps/calculateur-taille-echantillon.html
L'écart est énorme à ce stade !Signaler Répondre
ils viennent de quelle planète les gens qui veulent voter pastèque ?Signaler Répondre
sûrement pas plutôt un os dans le nezSignaler Répondre
Surtout allez voter si vous voulez que Lyon redevienne notre belle ville lumière. ......Signaler Répondre
Tranquilles, déterminés, sans propos injurieux,
a la AULAS, avec classe.....
❤️❤️❤️❤️
Les islamo gauchiste et les écologistes bons enfin devoir travaillerSignaler Répondre
Bon d’accord tous dans une collectivité profs ou ong mais ils bons retourner dans leurs grottes
Enfin la lumière et l’optimisme
Merci wjMA
DOucer un peut de repos nous fera du bien ADIEU 😡🤮Signaler Répondre
Pour notre futur ancien maire, je propose une collecte pour lui offrir un peigne en cadeau de départ.Signaler Répondre
Mais c'est la poisse pour le maire actuel ?Signaler Répondre