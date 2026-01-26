Politique

Sondages municipales à Lyon : Grégory Doucet ne décolle toujours pas, Jean-Michel Aulas intouchable

Sondages municipales à Lyon : Grégory Doucet ne décolle toujours pas, Jean-Michel Aulas intouchable
Grégory Doucet ne parvient pas à gagner le moindre point malgré l'accélération de sa campagne selon un sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace - Montage LyonMag

EXCLUSIF LYONMAG. Nouvelle vague de sondages cette semaine pour les élections municipales lyonnaises et métropolitaines.

Le baromètre OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace est un véritable statu quo par rapport à décembre. Un signal fort envoyé à Grégory Doucet, qui aurait pu espérer voir ses efforts payer. Depuis le début de l'année 2026, le maire écologiste multiplie les propositions et a tenu un meeting au Sucre devant 800 personnes.

Pourtant, rien n'y fait, Grégory Doucet ne décolle pas. Testé à 25% d'intentions de vote le mois dernier, il reste scotché à ce niveau en janvier. Le sondage a pourtant été réalisé du 12 au 19 janvier, la semaine durant laquelle il a proposé une brigade anti-incivilités, des votations citoyennes et les 30% de logements sociaux, et a donné son meeting.

On lui prédisait une chute inéluctable, Jean-Michel Aulas se paye le luxe de reprendre son point perdu en décembre. Désormais fort de ses 47% d'intentions de vote, le candidat Coeur Lyonnais semble imperméable aux critiques et aux polémiques.

Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN, garde ses 10% d'intentions de vote, ce qui lui permettrait d'être qualifié pour le second tour. Une hypothèse d'ailleurs testé par OpinionWay et qui sera révélée ce lundi après-midi sur notre site Internet.

Le risque de quadrangulaire s'éloigne puisqu'Anaïs Belouassa-Cherifi paye sa campagne a minima. La candidate LFI poursuit son chemin de croix et perd encore un point en janvier (8%).

Sous la barre des 5%, nécessaire pour fusionner ses listes avec des candidats qualifiés au second tour, Georges Képénékian se maintient à 4% d'intentions de vote tandis que Nathalie Perrin-Gilbert plonge encore pour arriver à 3%. Un score qu'elle partage désormais avec Raphaëlle Mizony du NPA.

Delphine Briday de Lutte Ouvrière ferme la marche avec un score de moins de 1% d'intentions de vote.

Le sondage du second tour des élections municipales de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce lundi à 16h.

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

Alexandre Dupalais

Anaïs Belouassa-Cherifi

nathalie perrin-gilbert

Georges Képénékian

Soutien ? le 26/01/2026 à 11:10
Black Star a écrit le 26/01/2026 à 08h07

Regardez les infos aux États-Unis. Si vous voulez la même chose votez Aulas...le Trump lyonnais.

Si Doucet n'a que ça pour être soutenu, il doit être très, très inquiet ce matin.

Signaler Répondre
avatar
mendes le 26/01/2026 à 11:09
Egalité a écrit le 26/01/2026 à 10h39

Le discours de respect des FDO ne me gêne pas non plus, à partir du moment où l'Etat de droit et l'égalité entre les cultures sont respectés.
Arrêter et déporter quelqu'un sous prétexte de sa couleur de peau, de son accent (Plusieurs arrestations sous cet argument aux US), et bientôt de son appartenance sexuelle voire son handicap ? révèlent d'un Etat de droit bafoué et d'une volonté suprémaciste.
On le sait, plus le temps passe, plus l'Histoire perd en mémoire, et certains partis veulent accélerer cela pour faciliter le retour des heures sombres

vous racontez n'importe quoi

Signaler Répondre
avatar
Doucet sera rejeté par les électeurs le 26/01/2026 à 11:05
44 degrés à L'ombre a écrit le 26/01/2026 à 08h38

Et le soir du premier tour, les sondages diront "oui, c'est vrai, on s'est un peu trompé " Les lyonnais ne voteront pas à 47% pour un candidat de 76 ans soutenu par Macron et toute la droite lyonnaise. En plus il y a 3 votes, le maire, l'arrondissement. Et la métropole... Tout cela changera pas mal de chose et la gauche est toujours sous estimé dans les sondages. Donc, ce sera beaucoup plus serré... ! Aulas sera peut-être élu avec des arrondissements majoritairement à gauche, une sorte de cohabitation...

La gauche a montré toutes ses qualités, notamment en s'accoquinant avec LFI. Si elle le paye aux prochaines élections, il n'y aurait rien d'étonnant.
Quant aux sondages, ils indiquent ce que l'on entend dans la rue, au bureau, dans son voisinage etc, c'est à dire qu'une majorité des lyonnais se déplacera pour rejeter Doucet.
Durant 6 ans, Doucet n'a jamais remis en question sa communication, son sectarisme, son militantisme, pourtant il a très rapidement reçu les signaux du clivage qu'il provoquait. Il est assez pitoyable de le voir, à 2 mois des élections, adapter son discours. De là à espérer, que cela fera basculer les électeurs, c'est trop optimiste de votre part.

Signaler Répondre
avatar
Révélateur le 26/01/2026 à 10:54

Le fait que bruno Bobard ne le mette pas tête de liste en dit long......
Même son propre camp n'y croit plus.....

Signaler Répondre
avatar
Général Salin le 26/01/2026 à 10:52

Le club de la loose:
George Képénékian, ou trouve t"il cette fameuse énergie ?
Dupalais: avec ses 10% va t'il gagner une médaille en chocolat, ou plutôt une croix de fer en chocolat ?
LFI visent ils le grand chelem avec un conseiller municipal dans chaque arrondissement ?

Signaler Répondre
avatar
Autocat le 26/01/2026 à 10:48

Doucet va dégager, et il prendra avec lui son drapeau palestinien, sa vertue ostentatoire et ses leçons de morale...

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 26/01/2026 à 10:44
69007LYON a écrit le 26/01/2026 à 10h17

Et oui, le ravage du wokisme et du communautarisme anglo-saxon importes chez nous en sont des preuves.....qu on importe maintenant un discours de fermeté et de respect des forces de l ordre ne me gênent pas, bien qu ils s'agissent de simple bon sens universel dont nous sommes pourvus, il suffit de le vouloir

Bon alors si ca peut vous rassurer je vous assure qu'Aulas est à des années lumières des idées de Trump, Aulas etait dans sa jeunesse très tres a gauche avec son ami Cohn Bendit, ils ont fait mai 68 ensemble et aujourd'hui il se situe au centre gauche la meme que Collomb..

Donc vos délire sur le racisme etc on en est tres loin, clairement ceux de droite qui vont voter Aulas vont etre tres déçu..
Quand à votre délire sur les US, nous sommes déjà les US depuis 1945..
Il suffis de regarder le nombre de MCDO ..

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 26/01/2026 à 10:42
C'est moi a écrit le 26/01/2026 à 10h33

Vous avez beau répété sans arret les mêmes choses, ca n'arrivera jamais, arrêté de vous fatiguer pour rien..

N en déplaise aux wokistes enragés comme vous, Zemmour est destiné à diriger tous les Lyonnais. Vous aurez beau vous teindre les cheveux en violet fluo, le destin français continue !

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 26/01/2026 à 10:39
Lyontoujours a écrit le 26/01/2026 à 07h37

Amis lyonnais, ne nous laissons pas voler notre ville chérie. En 2026, pas d abstention, a pied, a cheval, en voiture, en marchant, en rampant, a dos d âne, allons voter. Que la victoire soit nette, elle n' en sera que plus belle. Nous reparerons Lyon, tranquilles et déterminés, dans le respect de tous, a la Lyonnaise quoi..!
JMA ❤️❤️❤️

Surtout rester mobilisés . Les sondages ne sont pas les élections . Plus le désaveu des sortants sera net , plus les lyonnais les vrais auront.t gagné !
Allez voter !

Signaler Répondre
avatar
Egalité le 26/01/2026 à 10:39
69007LYON a écrit le 26/01/2026 à 10h17

Et oui, le ravage du wokisme et du communautarisme anglo-saxon importes chez nous en sont des preuves.....qu on importe maintenant un discours de fermeté et de respect des forces de l ordre ne me gênent pas, bien qu ils s'agissent de simple bon sens universel dont nous sommes pourvus, il suffit de le vouloir

Le discours de respect des FDO ne me gêne pas non plus, à partir du moment où l'Etat de droit et l'égalité entre les cultures sont respectés.
Arrêter et déporter quelqu'un sous prétexte de sa couleur de peau, de son accent (Plusieurs arrestations sous cet argument aux US), et bientôt de son appartenance sexuelle voire son handicap ? révèlent d'un Etat de droit bafoué et d'une volonté suprémaciste.
On le sait, plus le temps passe, plus l'Histoire perd en mémoire, et certains partis veulent accélerer cela pour faciliter le retour des heures sombres

Signaler Répondre
avatar
clown le 26/01/2026 à 10:36

Une belle brochette de clowns… seul peut être Kepenekian?

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 26/01/2026 à 10:33
Lyon avec Zemmour vite ! a écrit le 26/01/2026 à 09h41

Quel scandale si ce Macrono attaliste de Aulas remporte les élections. On a pas besoin de ce parti de malheur au niveau local il nous faut un Zemmour pour remettre la ville d aplomb pas un Biden comme aulas et la kamala Harris qui est sarcelli.

Vous avez beau répété sans arret les mêmes choses, ca n'arrivera jamais, arrêté de vous fatiguer pour rien..

Signaler Répondre
avatar
Ouin ouin ouin le 26/01/2026 à 10:28
LFI 69 a écrit le 26/01/2026 à 09h46

Encore un sondage commandé et financé par une société d'Aulas ? 😂

Vas-y pleure, tu pisseras moins ! 😂😂

Signaler Répondre
avatar
69007LYON le 26/01/2026 à 10:17
Oh que si a écrit le 26/01/2026 à 09h49

Au contraire, il y a plus de lien que vous ne pensez. On répète toujours qu'on ne deviendra jamais les US, mais on le devient toujours avec 10 ans de retard. Le racisme décomplexé d'aujourd'hui en est un parfait exemple, que soit dans la population, les médias et les politiques. Le RN au pouvoir ne sera qu'une forme de fascisme, assumée, et en lien evident avec la sphère Maga, puisque la fascination pour celleci a ete plusieurs fois évoquée.

Et oui, le ravage du wokisme et du communautarisme anglo-saxon importes chez nous en sont des preuves.....qu on importe maintenant un discours de fermeté et de respect des forces de l ordre ne me gênent pas, bien qu ils s'agissent de simple bon sens universel dont nous sommes pourvus, il suffit de le vouloir

Signaler Répondre
avatar
les écolos sont de mauvais gestionnaires le 26/01/2026 à 10:14
SuperTonton a écrit le 26/01/2026 à 09h34

Le programme d'Aulas a été dévoilé, et ce qui s'annonce sera une catastrophes pour les finances de la ville. Il vaut mieux des écolos plus sobres et réalistes que le pharaon Aulas prêt à tuer notre ville pour ses fantasmes

Quand je vois que Doucet se félicite, dans son bilan, d'avoir augmenté le nombre d'agents municipaux de 500 !!!

Il y a BEAUCOUP d'économies à faire sur les effectifs et sur les diverses subventions aux associations gauchistes. Et les écolos seront incapables de mener ces réformes.

Signaler Répondre
avatar
caillou le 26/01/2026 à 10:13

C est désarmant on ne parle en rien de la vie citoyenne des métiers intra muros de l enfer pour les artisans et des étudiants touristes d une vie de bohème

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 26/01/2026 à 09:59
LFI 69 a écrit le 26/01/2026 à 09h46

Encore un sondage commandé et financé par une société d'Aulas ? 😂

J'en ai lu des bêtises, mais des comme ça, jamais

Signaler Répondre
avatar
ah bon le 26/01/2026 à 09:52
LFI 69 a écrit le 26/01/2026 à 09h46

Encore un sondage commandé et financé par une société d'Aulas ? 😂

C'est pas LFI qui l'a commandé ? ? non ?

Signaler Répondre
avatar
Paille / Poutre le 26/01/2026 à 09:50
SuperTonton a écrit le 26/01/2026 à 09h34

Le programme d'Aulas a été dévoilé, et ce qui s'annonce sera une catastrophes pour les finances de la ville. Il vaut mieux des écolos plus sobres et réalistes que le pharaon Aulas prêt à tuer notre ville pour ses fantasmes

Ceux qui ont étouffé Lyon sous le poids de leurs dogmes et leurs injonctions idéologiques : ce sont bien les militants écolos avec leur façon d'imposer leurs dogmes telle une inquisition, les lyonnais ne supportent plus ce sectarisme méprisant, les sondages semblent le confirmer.

Signaler Répondre
avatar
Oh que si le 26/01/2026 à 09:49
Bof a écrit le 26/01/2026 à 09h32

Nous sommes en France ici
Aucune comparaison possible avec les US
Pas ls memes idées, pas les mêmes structures politique, pas les mêmes problèmes...
Alors arrête de vous gaver de médias gauchistes qui ne font que de la politique à 2 balles et concentrez vous sur les problèmes des Français et des Lyonnais

Au contraire, il y a plus de lien que vous ne pensez. On répète toujours qu'on ne deviendra jamais les US, mais on le devient toujours avec 10 ans de retard. Le racisme décomplexé d'aujourd'hui en est un parfait exemple, que soit dans la population, les médias et les politiques. Le RN au pouvoir ne sera qu'une forme de fascisme, assumée, et en lien evident avec la sphère Maga, puisque la fascination pour celleci a ete plusieurs fois évoquée.

Signaler Répondre
avatar
Benoît 16 le 26/01/2026 à 09:48

Le pire après cette élection c'est que Doucet restera à Lyon en qualité d'adjoint dans l'opposition, à gerber.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 26/01/2026 à 09:46

Encore un sondage commandé et financé par une société d'Aulas ? 😂

Signaler Répondre
avatar
L'aube blanche le 26/01/2026 à 09:46

Doucet-Bernard le duo qui a vacciné la population lyonnaise contre l'écologie à Lyon pour des décennies voire à jamais. L'écologie dogmatique tue.

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite ! le 26/01/2026 à 09:41

Quel scandale si ce Macrono attaliste de Aulas remporte les élections. On a pas besoin de ce parti de malheur au niveau local il nous faut un Zemmour pour remettre la ville d aplomb pas un Biden comme aulas et la kamala Harris qui est sarcelli.

Signaler Répondre
avatar
Militant avant d'être maire de Lyon le 26/01/2026 à 09:40
Mitt a écrit le 26/01/2026 à 09h20

Trump ? La liberté ?
Par pitié regardez ce qu'il se passe aux US, la liberté n'est plus qu'un lointain souvenir. A moins que vous ne vous souciez de la liberté que pour une catégorie d'êtres humains et pas les autres (si vous les considérez comme êtres humains et non animaux).

Je regarde ce qui se passe à Lyon quand il s'agit de voter à Lyon et je comprends que Doucet soit aussi bas dans les sondages avec la manière dont il a conduit son mandat de maire de Lyon en restant un militant écolo et rien d'autre.

Signaler Répondre
avatar
sans doute le 26/01/2026 à 09:39

Les gamelles qui empèchent le décollage ? ? trop lourdes ?

Signaler Répondre
avatar
SuperTonton le 26/01/2026 à 09:34

Le programme d'Aulas a été dévoilé, et ce qui s'annonce sera une catastrophes pour les finances de la ville. Il vaut mieux des écolos plus sobres et réalistes que le pharaon Aulas prêt à tuer notre ville pour ses fantasmes

Signaler Répondre
avatar
Bof le 26/01/2026 à 09:32
Mitt a écrit le 26/01/2026 à 09h20

Trump ? La liberté ?
Par pitié regardez ce qu'il se passe aux US, la liberté n'est plus qu'un lointain souvenir. A moins que vous ne vous souciez de la liberté que pour une catégorie d'êtres humains et pas les autres (si vous les considérez comme êtres humains et non animaux).

Nous sommes en France ici
Aucune comparaison possible avec les US
Pas ls memes idées, pas les mêmes structures politique, pas les mêmes problèmes...
Alors arrête de vous gaver de médias gauchistes qui ne font que de la politique à 2 balles et concentrez vous sur les problèmes des Français et des Lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 26/01/2026 à 09:26

Doucet a voulu et mis une purge aux lyonnais comme il l'avait affirmé en petit comité. Et bien voilà maintenant c'est la population lyonnaise qui va lui mettre une purge à cet être malfaisant, rdv dans les urnes.

Signaler Répondre
avatar
Vermifuge69 le 26/01/2026 à 09:26

Doucet pourrait aller allumer des cierges à Fourvière pour espérer un retournement de situation, mais avec son intransigeance sur le respect total de la laïcité cela pourrait être mal vu de son clan intégriste de l'écologie politique. 🤪🤪 🤪

Signaler Répondre
avatar
Mitt le 26/01/2026 à 09:22
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 26/01/2026 à 08h15

M.Jean-Michel Aulas sera élu Maire de Lyon, cela ne fera aucun doute.
Avec ses conneries quotidiennes, l'écervelé écolo de doucet s'est grillé tout seul (une sorte de hara-kiri), et foutu un gigantesque merdier dans Lyon. C'est la même chose avec les autres incompétents qu'est le duo bagnon bernard.
Lyon et son agglomération ; les pires élus du.....monde. Même au plus profond de la savane africaine, ça n'existe pas....

Si on comprend le sens de votre commentaire, en disant "Même au plus profond...", vous considérez que les élus de la savane africaine sont forcément et systématiquement très nuls. Je n'ose pas tirer le fil intellectuel de votre raisonnement, j'ai peur d'avoir la nausée.

Signaler Répondre
avatar
Mitt le 26/01/2026 à 09:20
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 26/01/2026 à 08h50

Quel rapport entre Donald Trump et Jean-Michel Aulas ? Aucun, exceptée la liberté

Trump ? La liberté ?
Par pitié regardez ce qu'il se passe aux US, la liberté n'est plus qu'un lointain souvenir. A moins que vous ne vous souciez de la liberté que pour une catégorie d'êtres humains et pas les autres (si vous les considérez comme êtres humains et non animaux).

Signaler Répondre
avatar
Grand gognand le 26/01/2026 à 09:18

Si Aulas qui a hissé l'OL haut met le holà aux écolos et qu'ils prennent l'eau..il sera le nouvel hôte de l'hôtel aux Terreaux.. !

Signaler Répondre
avatar
Encore et toujours le 26/01/2026 à 09:13
Correction a écrit le 26/01/2026 à 08h47

Je retire ce que j ai dit ! C est écrit en tout petits ! 600 personnes ! Ca change tout : on peut avoir une confiance aveugle

Personne ne vous demande d'accorder une confiance aveugle aux sondages.
De tout temps, ils n'ont représenté qu'une tendance. Et cela a toujours été fait sur un échantillon, ce n'est pas nouveau.

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 26/01/2026 à 09:10

Doudou va bientôt offrir une voiture électrique à toutes les personnes qui vont voter pour lui dans ses promesses de campagne tellement il est en PLS

Signaler Répondre
avatar
D.K le 26/01/2026 à 09:08

Quelqu’un peut dire à ducet que il n’a aucune chance ! Et qu’il est le maire plus détesté dans l’histoire de Lyon. Et que pour sa santé c’est préférable qu’il aille ! Lyon n’accepte plus jamais son deuxième mandat, même s’il reste, il sera viré par la force

Signaler Répondre
avatar
Cxrousseestla le 26/01/2026 à 09:00
HardRockeuse a écrit le 26/01/2026 à 08h03

samedi matin au marché de la croix rousse un nombre importants de militants verts qui tentent de nous fourguer leur prospectus…… 👎🏻

Toujours voir le verre à moitié plein, j y ai croisé aussi des militants Aulas.......avec bonheur et sourire👍👍.

Signaler Répondre
avatar
LAFONTAINE le 26/01/2026 à 09:00

Ne jamais sous estimé une tortue 🐢 avec des chaussons confortable.

Signaler Répondre
avatar
?????? le 26/01/2026 à 08:59
Black Star a écrit le 26/01/2026 à 08h07

Regardez les infos aux États-Unis. Si vous voulez la même chose votez Aulas...le Trump lyonnais.

Le maire d'une ville et le président d'un état (de plusieurs dans le cas présent) n'ont rien à voir. Votre argumentation est totalement bidon

Signaler Répondre
avatar
Watt le 26/01/2026 à 08:58
Black Star a écrit le 26/01/2026 à 08h07

Regardez les infos aux États-Unis. Si vous voulez la même chose votez Aulas...le Trump lyonnais.

Par contre on ne vous entends pas pour les nombreuses fusillades dans la métropole...

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 26/01/2026 à 08:53

Cela est très bien et rien d'étonnant. Ceci traduit bien le mécontentement des Lyonnais de la politique menée par Doucet et ses sbires excrologistes hors sol qui n'ont jamais écoutés les acteurs professionnels du marché et les ressentis des Lyonnais eux mêmes. Au revoir et merci pour tout le poisson les escrologistes.

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 26/01/2026 à 08:50
Black Star a écrit le 26/01/2026 à 08h07

Regardez les infos aux États-Unis. Si vous voulez la même chose votez Aulas...le Trump lyonnais.

Quel rapport entre Donald Trump et Jean-Michel Aulas ? Aucun, exceptée la liberté

Signaler Répondre
avatar
Correction le 26/01/2026 à 08:47

Je retire ce que j ai dit ! C est écrit en tout petits ! 600 personnes ! Ca change tout : on peut avoir une confiance aveugle

Signaler Répondre
avatar
Lol lol lol le 26/01/2026 à 08:46
44 degrés à L'ombre a écrit le 26/01/2026 à 08h38

Et le soir du premier tour, les sondages diront "oui, c'est vrai, on s'est un peu trompé " Les lyonnais ne voteront pas à 47% pour un candidat de 76 ans soutenu par Macron et toute la droite lyonnaise. En plus il y a 3 votes, le maire, l'arrondissement. Et la métropole... Tout cela changera pas mal de chose et la gauche est toujours sous estimé dans les sondages. Donc, ce sera beaucoup plus serré... ! Aulas sera peut-être élu avec des arrondissements majoritairement à gauche, une sorte de cohabitation...

Mme Irma est de retour 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Clarendsj le 26/01/2026 à 08:45
44 degrés à L'ombre a écrit le 26/01/2026 à 08h38

Et le soir du premier tour, les sondages diront "oui, c'est vrai, on s'est un peu trompé " Les lyonnais ne voteront pas à 47% pour un candidat de 76 ans soutenu par Macron et toute la droite lyonnaise. En plus il y a 3 votes, le maire, l'arrondissement. Et la métropole... Tout cela changera pas mal de chose et la gauche est toujours sous estimé dans les sondages. Donc, ce sera beaucoup plus serré... ! Aulas sera peut-être élu avec des arrondissements majoritairement à gauche, une sorte de cohabitation...

Vous plaisantez Doucet à faire pire que Macron ! Aulas va gagner haut la main c’est le meilleur candidat pour redonner une vie à lyon

Signaler Répondre
avatar
Informations le 26/01/2026 à 08:44

Où se trouve les informations concernant le sondage ? Panel, marge d erreur... ? Déjà que les sondages a la présidentielle sont de vastes blagues alors sur une municipale...

Signaler Répondre
avatar
Mais bien sur le 26/01/2026 à 08:41
Black Star a écrit le 26/01/2026 à 08h07

Regardez les infos aux États-Unis. Si vous voulez la même chose votez Aulas...le Trump lyonnais.

Mais bien sur, et la marmotte...
Allez faites nous rire, dites nous pourquoi. Que va t'il se passer en cas d'élection de JMA ?

Et si le comparer à Trump ne fonctionne pas, essayez avec Hitler, Pol Pot ou les méchants ET de Mars Attack.

Signaler Répondre
avatar
gloubi le 26/01/2026 à 08:40

Il faudra juste se déplacer pour aller voter !

Signaler Répondre
avatar
44 degrés à L'ombre le 26/01/2026 à 08:38

Et le soir du premier tour, les sondages diront "oui, c'est vrai, on s'est un peu trompé " Les lyonnais ne voteront pas à 47% pour un candidat de 76 ans soutenu par Macron et toute la droite lyonnaise. En plus il y a 3 votes, le maire, l'arrondissement. Et la métropole... Tout cela changera pas mal de chose et la gauche est toujours sous estimé dans les sondages. Donc, ce sera beaucoup plus serré... ! Aulas sera peut-être élu avec des arrondissements majoritairement à gauche, une sorte de cohabitation...

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 26/01/2026 à 08:34
Black Star a écrit le 26/01/2026 à 08h07

Regardez les infos aux États-Unis. Si vous voulez la même chose votez Aulas...le Trump lyonnais.

Mais oui bien évidemment Aulas va être élu maire et la ville de Lyon va attaquer l'Iran et reprendre le Groenland...
C'est pathéticomique ce que vous écrivez..
Si Aulas devient maire on retrouvera le Lyon de Gérard Colomb avec des pistes cyclables en plus..

Signaler Répondre

