Sondages municipales à Lyon : Grégory Doucet ne décolle toujours pas, Jean-Michel Aulas intouchable

Le baromètre OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace est un véritable statu quo par rapport à décembre. Un signal fort envoyé à Grégory Doucet, qui aurait pu espérer voir ses efforts payer. Depuis le début de l'année 2026, le maire écologiste multiplie les propositions et a tenu un meeting au Sucre devant 800 personnes.
Pourtant, rien n'y fait, Grégory Doucet ne décolle pas. Testé à 25% d'intentions de vote le mois dernier, il reste scotché à ce niveau en janvier. Le sondage a pourtant été réalisé du 12 au 19 janvier, la semaine durant laquelle il a proposé une brigade anti-incivilités, des votations citoyennes et les 30% de logements sociaux, et a donné son meeting.
On lui prédisait une chute inéluctable, Jean-Michel Aulas se paye le luxe de reprendre son point perdu en décembre. Désormais fort de ses 47% d'intentions de vote, le candidat Coeur Lyonnais semble imperméable aux critiques et aux polémiques.
Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN, garde ses 10% d'intentions de vote, ce qui lui permettrait d'être qualifié pour le second tour. Une hypothèse d'ailleurs testé par OpinionWay et qui sera révélée ce lundi après-midi sur notre site Internet.
Le risque de quadrangulaire s'éloigne puisqu'Anaïs Belouassa-Cherifi paye sa campagne a minima. La candidate LFI poursuit son chemin de croix et perd encore un point en janvier (8%).
Sous la barre des 5%, nécessaire pour fusionner ses listes avec des candidats qualifiés au second tour, Georges Képénékian se maintient à 4% d'intentions de vote tandis que Nathalie Perrin-Gilbert plonge encore pour arriver à 3%. Un score qu'elle partage désormais avec Raphaëlle Mizony du NPA.
Delphine Briday de Lutte Ouvrière ferme la marche avec un score de moins de 1% d'intentions de vote.
Le sondage du second tour des élections municipales de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce lundi à 16h.
Si Doucet n'a que ça pour être soutenu, il doit être très, très inquiet ce matin.Signaler Répondre
vous racontez n'importe quoiSignaler Répondre
La gauche a montré toutes ses qualités, notamment en s'accoquinant avec LFI. Si elle le paye aux prochaines élections, il n'y aurait rien d'étonnant.Signaler Répondre
Quant aux sondages, ils indiquent ce que l'on entend dans la rue, au bureau, dans son voisinage etc, c'est à dire qu'une majorité des lyonnais se déplacera pour rejeter Doucet.
Durant 6 ans, Doucet n'a jamais remis en question sa communication, son sectarisme, son militantisme, pourtant il a très rapidement reçu les signaux du clivage qu'il provoquait. Il est assez pitoyable de le voir, à 2 mois des élections, adapter son discours. De là à espérer, que cela fera basculer les électeurs, c'est trop optimiste de votre part.
Le fait que bruno Bobard ne le mette pas tête de liste en dit long......Signaler Répondre
Même son propre camp n'y croit plus.....
Le club de la loose:Signaler Répondre
George Képénékian, ou trouve t"il cette fameuse énergie ?
Dupalais: avec ses 10% va t'il gagner une médaille en chocolat, ou plutôt une croix de fer en chocolat ?
LFI visent ils le grand chelem avec un conseiller municipal dans chaque arrondissement ?
Doucet va dégager, et il prendra avec lui son drapeau palestinien, sa vertue ostentatoire et ses leçons de morale...Signaler Répondre
Bon alors si ca peut vous rassurer je vous assure qu'Aulas est à des années lumières des idées de Trump, Aulas etait dans sa jeunesse très tres a gauche avec son ami Cohn Bendit, ils ont fait mai 68 ensemble et aujourd'hui il se situe au centre gauche la meme que Collomb..Signaler Répondre
Donc vos délire sur le racisme etc on en est tres loin, clairement ceux de droite qui vont voter Aulas vont etre tres déçu..
Quand à votre délire sur les US, nous sommes déjà les US depuis 1945..
Il suffis de regarder le nombre de MCDO ..
N en déplaise aux wokistes enragés comme vous, Zemmour est destiné à diriger tous les Lyonnais. Vous aurez beau vous teindre les cheveux en violet fluo, le destin français continue !Signaler Répondre
Surtout rester mobilisés . Les sondages ne sont pas les élections . Plus le désaveu des sortants sera net , plus les lyonnais les vrais auront.t gagné !Signaler Répondre
Allez voter !
Le discours de respect des FDO ne me gêne pas non plus, à partir du moment où l'Etat de droit et l'égalité entre les cultures sont respectés.Signaler Répondre
Arrêter et déporter quelqu'un sous prétexte de sa couleur de peau, de son accent (Plusieurs arrestations sous cet argument aux US), et bientôt de son appartenance sexuelle voire son handicap ? révèlent d'un Etat de droit bafoué et d'une volonté suprémaciste.
On le sait, plus le temps passe, plus l'Histoire perd en mémoire, et certains partis veulent accélerer cela pour faciliter le retour des heures sombres
Une belle brochette de clowns… seul peut être Kepenekian?Signaler Répondre
Vous avez beau répété sans arret les mêmes choses, ca n'arrivera jamais, arrêté de vous fatiguer pour rien..Signaler Répondre
Vas-y pleure, tu pisseras moins ! 😂😂Signaler Répondre
Et oui, le ravage du wokisme et du communautarisme anglo-saxon importes chez nous en sont des preuves.....qu on importe maintenant un discours de fermeté et de respect des forces de l ordre ne me gênent pas, bien qu ils s'agissent de simple bon sens universel dont nous sommes pourvus, il suffit de le vouloirSignaler Répondre
Quand je vois que Doucet se félicite, dans son bilan, d'avoir augmenté le nombre d'agents municipaux de 500 !!!Signaler Répondre
Il y a BEAUCOUP d'économies à faire sur les effectifs et sur les diverses subventions aux associations gauchistes. Et les écolos seront incapables de mener ces réformes.
C est désarmant on ne parle en rien de la vie citoyenne des métiers intra muros de l enfer pour les artisans et des étudiants touristes d une vie de bohèmeSignaler Répondre
J'en ai lu des bêtises, mais des comme ça, jamaisSignaler Répondre
C'est pas LFI qui l'a commandé ? ? non ?Signaler Répondre
Ceux qui ont étouffé Lyon sous le poids de leurs dogmes et leurs injonctions idéologiques : ce sont bien les militants écolos avec leur façon d'imposer leurs dogmes telle une inquisition, les lyonnais ne supportent plus ce sectarisme méprisant, les sondages semblent le confirmer.Signaler Répondre
Au contraire, il y a plus de lien que vous ne pensez. On répète toujours qu'on ne deviendra jamais les US, mais on le devient toujours avec 10 ans de retard. Le racisme décomplexé d'aujourd'hui en est un parfait exemple, que soit dans la population, les médias et les politiques. Le RN au pouvoir ne sera qu'une forme de fascisme, assumée, et en lien evident avec la sphère Maga, puisque la fascination pour celleci a ete plusieurs fois évoquée.Signaler Répondre
Le pire après cette élection c'est que Doucet restera à Lyon en qualité d'adjoint dans l'opposition, à gerber.Signaler Répondre
Encore un sondage commandé et financé par une société d'Aulas ? 😂Signaler Répondre
Doucet-Bernard le duo qui a vacciné la population lyonnaise contre l'écologie à Lyon pour des décennies voire à jamais. L'écologie dogmatique tue.Signaler Répondre
Quel scandale si ce Macrono attaliste de Aulas remporte les élections. On a pas besoin de ce parti de malheur au niveau local il nous faut un Zemmour pour remettre la ville d aplomb pas un Biden comme aulas et la kamala Harris qui est sarcelli.Signaler Répondre
Je regarde ce qui se passe à Lyon quand il s'agit de voter à Lyon et je comprends que Doucet soit aussi bas dans les sondages avec la manière dont il a conduit son mandat de maire de Lyon en restant un militant écolo et rien d'autre.Signaler Répondre
Les gamelles qui empèchent le décollage ? ? trop lourdes ?Signaler Répondre
Le programme d'Aulas a été dévoilé, et ce qui s'annonce sera une catastrophes pour les finances de la ville. Il vaut mieux des écolos plus sobres et réalistes que le pharaon Aulas prêt à tuer notre ville pour ses fantasmesSignaler Répondre
Nous sommes en France iciSignaler Répondre
Aucune comparaison possible avec les US
Pas ls memes idées, pas les mêmes structures politique, pas les mêmes problèmes...
Alors arrête de vous gaver de médias gauchistes qui ne font que de la politique à 2 balles et concentrez vous sur les problèmes des Français et des Lyonnais
Doucet a voulu et mis une purge aux lyonnais comme il l'avait affirmé en petit comité. Et bien voilà maintenant c'est la population lyonnaise qui va lui mettre une purge à cet être malfaisant, rdv dans les urnes.Signaler Répondre
Doucet pourrait aller allumer des cierges à Fourvière pour espérer un retournement de situation, mais avec son intransigeance sur le respect total de la laïcité cela pourrait être mal vu de son clan intégriste de l'écologie politique. 🤪🤪 🤪Signaler Répondre
Si on comprend le sens de votre commentaire, en disant "Même au plus profond...", vous considérez que les élus de la savane africaine sont forcément et systématiquement très nuls. Je n'ose pas tirer le fil intellectuel de votre raisonnement, j'ai peur d'avoir la nausée.Signaler Répondre
Trump ? La liberté ?Signaler Répondre
Par pitié regardez ce qu'il se passe aux US, la liberté n'est plus qu'un lointain souvenir. A moins que vous ne vous souciez de la liberté que pour une catégorie d'êtres humains et pas les autres (si vous les considérez comme êtres humains et non animaux).
Si Aulas qui a hissé l'OL haut met le holà aux écolos et qu'ils prennent l'eau..il sera le nouvel hôte de l'hôtel aux Terreaux.. !Signaler Répondre
Personne ne vous demande d'accorder une confiance aveugle aux sondages.Signaler Répondre
De tout temps, ils n'ont représenté qu'une tendance. Et cela a toujours été fait sur un échantillon, ce n'est pas nouveau.
Doudou va bientôt offrir une voiture électrique à toutes les personnes qui vont voter pour lui dans ses promesses de campagne tellement il est en PLSSignaler Répondre
Quelqu’un peut dire à ducet que il n’a aucune chance ! Et qu’il est le maire plus détesté dans l’histoire de Lyon. Et que pour sa santé c’est préférable qu’il aille ! Lyon n’accepte plus jamais son deuxième mandat, même s’il reste, il sera viré par la forceSignaler Répondre
Toujours voir le verre à moitié plein, j y ai croisé aussi des militants Aulas.......avec bonheur et sourire👍👍.Signaler Répondre
Ne jamais sous estimé une tortue 🐢 avec des chaussons confortable.Signaler Répondre
Le maire d'une ville et le président d'un état (de plusieurs dans le cas présent) n'ont rien à voir. Votre argumentation est totalement bidonSignaler Répondre
Par contre on ne vous entends pas pour les nombreuses fusillades dans la métropole...Signaler Répondre
Cela est très bien et rien d'étonnant. Ceci traduit bien le mécontentement des Lyonnais de la politique menée par Doucet et ses sbires excrologistes hors sol qui n'ont jamais écoutés les acteurs professionnels du marché et les ressentis des Lyonnais eux mêmes. Au revoir et merci pour tout le poisson les escrologistes.Signaler Répondre
Quel rapport entre Donald Trump et Jean-Michel Aulas ? Aucun, exceptée la libertéSignaler Répondre
Je retire ce que j ai dit ! C est écrit en tout petits ! 600 personnes ! Ca change tout : on peut avoir une confiance aveugleSignaler Répondre
Mme Irma est de retour 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Vous plaisantez Doucet à faire pire que Macron ! Aulas va gagner haut la main c’est le meilleur candidat pour redonner une vie à lyonSignaler Répondre
Où se trouve les informations concernant le sondage ? Panel, marge d erreur... ? Déjà que les sondages a la présidentielle sont de vastes blagues alors sur une municipale...Signaler Répondre
Mais bien sur, et la marmotte...Signaler Répondre
Allez faites nous rire, dites nous pourquoi. Que va t'il se passer en cas d'élection de JMA ?
Et si le comparer à Trump ne fonctionne pas, essayez avec Hitler, Pol Pot ou les méchants ET de Mars Attack.
Il faudra juste se déplacer pour aller voter !Signaler Répondre
Et le soir du premier tour, les sondages diront "oui, c'est vrai, on s'est un peu trompé " Les lyonnais ne voteront pas à 47% pour un candidat de 76 ans soutenu par Macron et toute la droite lyonnaise. En plus il y a 3 votes, le maire, l'arrondissement. Et la métropole... Tout cela changera pas mal de chose et la gauche est toujours sous estimé dans les sondages. Donc, ce sera beaucoup plus serré... ! Aulas sera peut-être élu avec des arrondissements majoritairement à gauche, une sorte de cohabitation...Signaler Répondre
Mais oui bien évidemment Aulas va être élu maire et la ville de Lyon va attaquer l'Iran et reprendre le Groenland...Signaler Répondre
C'est pathéticomique ce que vous écrivez..
Si Aulas devient maire on retrouvera le Lyon de Gérard Colomb avec des pistes cyclables en plus..