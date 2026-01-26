Sondages municipales à Lyon : Grégory Doucet ne décolle toujours pas, Jean-Michel Aulas intouchable

Le baromètre OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace est un véritable statu quo par rapport à décembre. Un signal fort envoyé à Grégory Doucet, qui aurait pu espérer voir ses efforts payer. Depuis le début de l'année 2026, le maire écologiste multiplie les propositions et a tenu un meeting au Sucre devant 800 personnes.

Pourtant, rien n'y fait, Grégory Doucet ne décolle pas. Testé à 25% d'intentions de vote le mois dernier, il reste scotché à ce niveau en janvier. Le sondage a pourtant été réalisé du 12 au 19 janvier, la semaine durant laquelle il a proposé une brigade anti-incivilités, des votations citoyennes et les 30% de logements sociaux, et a donné son meeting.

On lui prédisait une chute inéluctable, Jean-Michel Aulas se paye le luxe de reprendre son point perdu en décembre. Désormais fort de ses 47% d'intentions de vote, le candidat Coeur Lyonnais semble imperméable aux critiques et aux polémiques.

Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN, garde ses 10% d'intentions de vote, ce qui lui permettrait d'être qualifié pour le second tour. Une hypothèse d'ailleurs testé par OpinionWay et qui sera révélée ce lundi après-midi sur notre site Internet.

Le risque de quadrangulaire s'éloigne puisqu'Anaïs Belouassa-Cherifi paye sa campagne a minima. La candidate LFI poursuit son chemin de croix et perd encore un point en janvier (8%).

Sous la barre des 5%, nécessaire pour fusionner ses listes avec des candidats qualifiés au second tour, Georges Képénékian se maintient à 4% d'intentions de vote tandis que Nathalie Perrin-Gilbert plonge encore pour arriver à 3%. Un score qu'elle partage désormais avec Raphaëlle Mizony du NPA.

Delphine Briday de Lutte Ouvrière ferme la marche avec un score de moins de 1% d'intentions de vote.

Le sondage du second tour des élections municipales de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce lundi à 16h.