Les juges de la chambre de la presse ont rendu leur décision, deux mois après avoir étudié le dossier et entendu les différentes parties. Pour rappel, Jean-Michel Aulas, désormais candidat à la Ville de Lyon, et son fils Alexandre avaient porté plainte après la publication d’un dossier sur l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport pour jets privés aux États-Unis.

Pour la partie civile, l’article incriminé portait atteinte à la réputation de la famille Aulas et laissait entendre une interprétation jugée infondée du montage financier.

Mais la justice a donné raison ce mardi aux journalistes de Rue 89 Lyon. Selon la chambre de la presse, l’article "ne contient pas d’allégations diffamatoires".

Le clan Aulas devra donc verser 3369 euros au média lyonnais.

Pour Pierre Lemerle, directeur de la publication de Rue89Lyon, c'est "un message envoyé par la justice. (...) Forcément, on est très contents aujourd'hui".

Quid d'un possible appel de Jean-Michel Aulas et de son fils ? Leur avocat n'est pas resté pour répondre aux questions des journalistes. "Je pense qu'à leur place, je n'irai pas forcément plus loin parce qu'il y a eu assez d'écho autour de cette affaire", a conclu Pierre Lemerle.