Les juges de la chambre de la presse ont rendu leur décision, deux mois après avoir étudié le dossier et entendu les différentes parties. Pour rappel, Jean-Michel Aulas, désormais candidat à la Ville de Lyon, et son fils Alexandre avaient porté plainte après la publication d’un dossier sur l’investissement de la holding Holnest dans un aéroport pour jets privés aux États-Unis.
Pour la partie civile, l’article incriminé portait atteinte à la réputation de la famille Aulas et laissait entendre une interprétation jugée infondée du montage financier.
Mais la justice a donné raison ce mardi aux journalistes de Rue 89 Lyon. Selon la chambre de la presse, l’article "ne contient pas d’allégations diffamatoires".
Le clan Aulas devra donc verser 3369 euros au média lyonnais.
Pour Pierre Lemerle, directeur de la publication de Rue89Lyon, c'est "un message envoyé par la justice. (...) Forcément, on est très contents aujourd'hui".
Quid d'un possible appel de Jean-Michel Aulas et de son fils ? Leur avocat n'est pas resté pour répondre aux questions des journalistes. "Je pense qu'à leur place, je n'irai pas forcément plus loin parce qu'il y a eu assez d'écho autour de cette affaire", a conclu Pierre Lemerle.
Aulas va reporter les elections et ca en genne plus d’un !Signaler Répondre
La confirmation que les juges sont de gauche et n'ont aucune impartialité. l’article ne contient pas d’allégations diffamatoires mais simplement des contre vérité, alors pour ça on est pas condamné, car si les articles étaient réels de vérité, le parquet financier se serait emparé de l'affaire et M Aulas serait poursuivi comme d'autres affaires avec médiapart avec certains politiques. C'est risible ce média gauchiste soi-disant indépendant.Signaler Répondre
vu ce qu'il en reste ...Signaler Répondre
Perdre contre rue 89, médiocre minime media gaucho, c est presque une reconnaissance de sa propre qualité . Bref, perdre la c est anecdotique, l essentiel c'est de gagner en mars....❤️❤️❤️Signaler Répondre
il peut faire appelSignaler Répondre
IL Y AURA SANS DOUTE UNE CELLULE " affaires judiciaires" si il est élu Maire de LyonSignaler Répondre
Avec une justice de gauche tout est possible pour donner tord au candidat de la droite.Signaler Répondre
Attendons de voir le procès intenté par Gregory Doucet.
L'issue sera meilleure pour lui.
Il peut dormir tranquille avec une justice couleur rose.
Mais le vrai jugement sera les 15 et 22 mars dans les urnes.
Voilà le vrai tribunal.,..........
Exactement comme GD et BB avec Lyon People...Signaler Répondre
Un macroniste même s'il ne le dit pas donc on sait à quoi s'attendre, on a vu pour le grand stade.Signaler Répondre
Il faudra choisir entre la peste et le choléra comme malheureusement à toutes les élections de nos jours...
Ce procès permet justement de clarifier les choses : AULAS FAIT BIEN DE L'ÉVASION FISCALE. Ceci n'est plus de la diffamation.Signaler Répondre
Ne confondez pas optimisation et évasion, l'une est légale et l'autre non.Signaler Répondre
Il est de bon ton dans l opposition de M Aulas de dire qu il roule derriere Macron: Il n en est rien .Signaler Répondre
Aulas roule pour lui et pour Lyon et Macron comme Wauquiez sont des suiveurs ni plus ni moins .
Et cela , tout le monde le sait .
Pas trop de surprise avec des juges de gauche.Signaler Répondre
Donc l'évasion/optimisation fiscale est tout à fait possible, intéressant pour comprendre comment ils comptent gérer les finances de LyonSignaler Répondre
merci de financer la presse indépendante.Signaler Répondre
il va falloir s’habituer aux procès avec JMASignaler Répondre
il adore faire des procès aux journalistes qui ne lui sont pas favorables
Monsieur Aulas, ne vous en déplaise, en France, les journalistes sont indépendants !!!!!Signaler Répondre
Votre mentor et ses alliés, islamo gauchistes et LR, mettent toute leur énergie, pour contrôler et censurer les journalistes et les médias qui ne diffusent pas la propagande macroniste !!
Mais, vous n'arriverez pas museler les Français, qui ne veulent pas être sous le diktat macroniste !!
Tout juste, vous pourrez en manipuler quelqu'uns, avec des cabinets de communication !!
Mais en définitive, vu le chaos ambiant, dont est responsable la macronie, les Lyonnais dans leur grande majorité ne voteront pas pour vous et votre liste de candidats !!!!
Bravo à Rue89 !!!
Bonne journéeSignaler Répondre