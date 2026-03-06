Jugé pour des viols, dont un à Lyon, Tariq Ramadan est apte à comparaitre

Judiciaire

Alors que son procès s’est ouvert ce lundi devant la cour criminelle départementale de Paris, Tariq Ramadan a été jugé apte à comparaitre.

L’islamologue, jugé pour viols, ne s’était pas présenté devant la justice à l’ouverture de son procès, invoquant une hospitalisation en Suisse. Une expertise rendue publique ce vendredi indique que l’accusé "peut comparaitre devant la cour criminelle". 

Tariq Raman est jugé pour avoir violé trois femmes, dans des hôtels, entre 2009 et 2016. Pour rappel, l’un de ces viols s’est déroulé dans une chambre d’hôtel de la Cite Internationale à Lyon en 2009.

Sami69 le 06/03/2026 à 16:32

Il est innocent comme tout ces politicards

Alors elle est où ? le 06/03/2026 à 16:10

Un commentaire Rina ?

Ex Précisions le 06/03/2026 à 16:07

Toujours les excuses j'peux pas j'ai piscine...
En taule !

J’ai envie de dire le 06/03/2026 à 15:57

Que son absence au procès n’a rien d’étonnant

