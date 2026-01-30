Condamnée en première instance à 25 ans de prison pour la mort d’une fillette de 11 mois, l’employée de la crèche People & Baby a écopé cette fois de 30 ans de prison, conformément aux réquisitions du parquet.

Myriam Jaouen, âgée de 27 ans au moment des faits, a été reconnue coupable de meurtre sur la jeune Lisa, décédée après avoir ingéré un déboucheur contenant de la soude caustique.

"J'ai fait ça pour la faire taire mais pas pour la tuer", avait redit l’accusée lors du procès en appel.

Myriam Jaouen a dix jours pour se pourvoir en cassation.