Municipales à Lyon : éliminée, Nathalie Perrin-Gilbert appelle à ne "pas donner une voix à la droite"

Éliminée dès le premier tour des élections municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert prend position à quelques jours du second tour. Ce mardi, la candidate de la liste Lyon avec vous sort du silence et annonce qu’elle ne donnera pas de consigne de vote à ses électeurs, tout en affichant clairement son ancrage à gauche.

Arrivée sous la barre des 5 % au premier tour, la candidate ne peut ni se maintenir ni fusionner. Elle acte donc l’absence de sa liste au second tour.

"Nous ne donnerons pas de consignes de vote à nos électeurs", écrit-elle, justifiant ce choix par une volonté de respecter la liberté de chacun.

"Nous ne sommes pas propriétaires des voix des Lyonnais", insiste-t-elle, affirmant faire confiance aux électeurs pour "faire le meilleur choix pour notre ville".

Si aucune consigne officielle n’est donnée, la candidate fixe toutefois une ligne claire pour ses colistiers : "Ils et elles (…) ne donneront pas une voix aux candidats et candidates de la droite à Lyon".

Une manière de dire de voter pour Grégory Doucet, sans le dire directement.

Au-delà du scrutin lyonnais, Nathalie Perrin-Gilbert entend faire vivre une ligne politique distincte à gauche.

Elle défend "une gauche claire et exigeante, démocratique et républicaine", qu’elle estime avoir incarnée lors du premier tour.

"À Lyon, une autre voie reste possible", conclut-elle, laissant entendre que son mouvement continuera à peser dans le débat local dans les mois à venir, malgré l'absence d'élus au conseil municipal et dans les arrondissements.