Municipales à Lyon : éliminée, Nathalie Perrin-Gilbert appelle à ne "pas donner une voix à la droite"

Éliminée dès le premier tour des élections municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert prend position à quelques jours du second tour. Ce mardi, la candidate de la liste Lyon avec vous sort du silence et annonce qu’elle ne donnera pas de consigne de vote à ses électeurs, tout en affichant clairement son ancrage à gauche.
Arrivée sous la barre des 5 % au premier tour, la candidate ne peut ni se maintenir ni fusionner. Elle acte donc l’absence de sa liste au second tour.
"Nous ne donnerons pas de consignes de vote à nos électeurs", écrit-elle, justifiant ce choix par une volonté de respecter la liberté de chacun.
"Nous ne sommes pas propriétaires des voix des Lyonnais", insiste-t-elle, affirmant faire confiance aux électeurs pour "faire le meilleur choix pour notre ville".
Si aucune consigne officielle n’est donnée, la candidate fixe toutefois une ligne claire pour ses colistiers : "Ils et elles (…) ne donneront pas une voix aux candidats et candidates de la droite à Lyon".
Une manière de dire de voter pour Grégory Doucet, sans le dire directement.
Au-delà du scrutin lyonnais, Nathalie Perrin-Gilbert entend faire vivre une ligne politique distincte à gauche.
Elle défend "une gauche claire et exigeante, démocratique et républicaine", qu’elle estime avoir incarnée lors du premier tour.
"À Lyon, une autre voie reste possible", conclut-elle, laissant entendre que son mouvement continuera à peser dans le débat local dans les mois à venir, malgré l'absence d'élus au conseil municipal et dans les arrondissements.
Juste avant de lire le dernier paragraphe je croyais lire une liste des méfaits de LFI, tellement c était évident......🤪🤪Signaler Répondre
moi je crois que mes valeurs boussoles sur lesquels je ne veux pas céder sont : le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la transphobie, la xénophobie, l'islamophobie, la haine, la violence, les meurtre, les attentats, la corruption, les génocides, la complicité aux génocides, le nazisme, l'élitisme, l'eugénisme, le détournement de fond public, les emplois fictifs, kadhafi, le populisme du a une ancienne fonction dans l'équipe de Lyon etc.Signaler Répondre
Ce n'est pas une liste exhaustive, vous comprendrez mon choix de voter LFI ou Doucet, plutôt que n'importe quelle partis de droite, c'est assez clair.
Retourne te relaxerSignaler Répondre
cette fois ci, Nathalie, c’est fini. tu n’as pu su rassembler . Au revoir , comme disait Giscard…Signaler Répondre
Cette dame est une femme courageuse !Signaler Répondre
A peine 7 000 voix et ca vient donner conseil !!! même le jeune Dupalais qui démarre fait deux fois plus de voix dans une ville d'extrême gauche.Signaler Répondre
une fois elus ,y vont la rappelerSignaler Répondre
Triste fin de parcours pour cette dame qui n'aura jamais réussi à imprimer son empreinte dans notre ville. Maintenant qu'elle a perdu tous ses mandats, il va falloir qu'elle se trouve un travail. Ça va pas être très facile pour elle...Signaler Répondre
Les listes Coeur Lyonnais sont indiquées comme centriste sur tous les sites d'informations. J' ai vérifié, c'est bien le cas aussi sur Le Monde, un journal de référence me semble t ilSignaler Répondre
Mauvaise perdante elle agit façon kamikaze !Signaler Répondre
La gauche de Doucet aujourd'"hui c'est le LFI donc non pas de lfi à lyon
NPG = Doucet. C'était clair dès le premier jour. Toutes ses gesticulations n'étaient que du cinéma, aucune conviction.Signaler Répondre
J ai un vote suivant ses directives contre un plein ...Signaler Répondre
Pas rancunière la dame .Virée par Doucet elle appelle a voter indirectement pour lui .Quelle promesse en retour. ?Signaler Répondre
Elle ne représente qu'elle même !Signaler Répondre
Au vu de son score .....
Être de droite n est pas une honte, c est un positionnement politique comme être de gauche.Signaler Répondre
L essentiel est de savoir les valeurs défendues avant de faire son choix.
Personnellement, l insulte permanente, la violence verbale et physique, l antisémitisme sont mes valeurs boussoles et sur lesquelles je refuse de céder.
Le choix est simple pour dimanche, tout sauf LFI, question d honneur personnel.
Quel faut-jeton ..Signaler Répondre
Elle plébiscite de fait LFI
Sponsorisé par Wauquiez,Signaler Répondre
En campagne avec Sarselli,
En meeting avec tous les maires de droite du plateau Nord,
Présente des maires Républicains aux mairies d'arrondissement,
Il a quand même, l'odeur, l'apparence et le goût de quelqu'un de droite
Quelle se taise. Elle est liée aux escrolos fachosSignaler Répondre
Elle a pas trop mal pris de s'être fait débarquer comme une merde par Doucet apparemment.Signaler Répondre
aulas n’est pas de droite il est de la société civileSignaler Répondre
Aucune consigne et en même temps elle dit de ne pas voter la droite ,.Elle préfère voter pour le LFI de Doucet ?Signaler Répondre
Une gauche qui préfère s'aligner avec l'extrême donc.Signaler Répondre
Dommage, c'est sans doute l'une des profession de foi qui était parmi les plus intéressante; elle sombre donc dans le tas des partis à combattre.
Qu'est ce qu' on s'en fout de son avis.Signaler Répondre