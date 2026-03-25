"Donnez-nous franchement votre avis" : Génération Aulas règle ses comptes avec Roman Abreu dans une newsletter lunaire

Chez Coeur Lyonnais, on n'a pas attendu longtemps pour régler ses comptes après la campagne perdue des élections municipales lyonnaises.

Ce mardi 24 mars après-midi, la newsletter de Jean-Michel Aulas est parvenue chez ses soutiens et militants, intitulée "Donnez nous franchement votre avis". Signé par Génération Aulas, le texte est ironique et place une cible dans le dos de Roman Abreu, le communicant de l'agence 2017 qui a piloté la campagne de l'ancien président de l'OL.

"Le prestataire parisien, représenté par l'excellent Roman Abreu, a besoin d'avoir un maximum de retours (positif ou négatif) et ce depuis le début de la campagne afin de s’améliorer pour ses futurs contrats", tacle Génération Aulas, se disant - toujours ironiquement - "surpris" du résultat de dimanche dernier : "Nous pensions que notre ligne progressiste et décalée pouvait permettre de dépasser le clivage gauche/droite à Lyon, ville humaniste".

Et de terminer en divulguant le numéro de téléphone et l'adresse-mail de Roman Abreu, incitant les soutiens de Jean-Michel Aulas à "lui faire des retours en direct" sur ses annonces, sa stratégie, ou encore "l'aspect relationnel avec les cadres de la campagne".

Reste à savoir qui se cache derrière cette newsletter cinglante, dont l'ironie n'a pas été comprise par tous nos confrères.