"Un choix de responsabilité et d'ambition" : Jean-Michel Aulas justifie le fait de ne pas siéger dans le 9e arrondissement de Lyon

Elu à la Métropole, au conseil municipal de Lyon et dans le 9e arrondissement, Jean-Michel Aulas ne conservera finalement que deux mandats sur trois. L'information avait fuité, mais l'intéressé n'a confirmé publiquement que ce jeudi 2 avril.
Sur son compte LinkedIn, l'ancien président de l'OL confirme délaisser le conseil du 9e arrondissement : "Ma décision de me concentrer sur mes mandats de 1er vice-président de la Métropole de Lyon et de conseiller municipal d’opposition est un choix de responsabilité et d’ambition, pas de recul".
Selon lui, cela permet à Bruno Viret-Lange d'être élu d'opposition à sa place dans le 9e arrondissement. Mais c'est surtout pour mener ses missions auprès de Véronique Sarselli qu'il se dégage du temps.
"Véronique Sarselli elle-même confirme mon rôle d'interlocuteur naturel entre la Ville et la Métropole. C'est dans ce cadre que nous avancerons, avec les femmes et les hommes compétents que nous avons choisis, sans céder à des pressions sur la composition de nos équipes", conclut Jean-Michel Aulas.
On peut aussi en conclure que tu conclus n'importe quoi, que tu juges de la politique par le petit bout de la lorgnette, ignorant et fier de toi ...Signaler Répondre
Franchement, il devrait démissionner de tous ces mandats. Chaque sortie durant sa campagne a été catastrophique. Il est vrai qu'il a mal été conseillé. Quand à sa prise de parole lors du premier conseil de métropole.. au secours. Il est temps de raccrocher les crampons et de se rendre à l'évidence. M. Aulas, arrêtez de vous ridiculiser et profitez de la vie, vous l'avez bien mérité.Signaler Répondre
qu iil retourne jouer aux boules place des lices ... c 'est sa place ! pas en politique ce guignolSignaler Répondre
Oui, je te confirme, pour y travailler, que Cegid est bien situé à Vaise, rue des Docks. Cependant, un déménagement vers un autre arrondissement est prévu depuis plusieurs années.Signaler Répondre
Cela renforce l’impression qu’il se désintéresse du 9ᵉ arrondissement, comme si ce n’était plus sa priorité.
J’ai aussi le sentiment que son objectif est surtout d’être élu pour accéder au pouvoir à la Métropole et mener ses projets, sans réel engagement sur la durée pour le territoire.
ahaha ! il refuse le seul mandat qui n’est pas rémunéré. Il se moque vraiment du monde jusqu’au bout !Signaler Répondre
Ôtez-moi d’un doute : quand il a créé la CEGID, ce n’était pas dans le 9ème ?Signaler Répondre
La CEGID est toujours à Vaise….
Et le fameux métro n'a aucun intérêt pour les lyonnais au nom de qui vous vous permettez de parler. Seulement pour une poignée des habitants vivant aux alentours de Lyon dans la périphérie bourgeoise et roulant en SUV.Signaler Répondre
Votre commentaire aussi est méprisant et démontre que vous n'êtes pas lyonnais vivant dans un arrondissement. La proximité se fait à l'échelle de l'arrondissement, donc ce n'est pas un rôle de pot de fleurs.Signaler Répondre
Je n’apprécie pas vraiment Aulas, mais il est quand même étonnant que PAS UN de vous, les marioles, n'a vu qu'il choisissait de renoncer à un mandat, ce qui question non cumul est plutôt intéressant, non ?Signaler Répondre
Je ne peux donc qu'en conclure que vous êtes tous pour les cumulards. Et vous osez donner des leçons en politique ? Comme disait Oncle Fernand, "c'est à ça qu'on les reconnaît."
vous allez être déçuSignaler Répondre
c’est plus utile pour les Lyonnais de lancer une ligne de métro que de faire le pot de fleur au conseil d’arrondissementSignaler Répondre
Habitant du 9e, je suis choqué du mépris que révèle ce comportement de monsieur Aulas pour notre arrondissement et ses concitoyens.Signaler Répondre
Finalement, cela confirme qu'il n'a aucun intérêt pour Lyon, sauf celui de faire son futur métro....
dans 2 mois il va se retirer de la politique Aulas a été obliger de se présenter Macron et wauguiez et l’extrême droite penser faire gagner Aulas dans 2 mois il sera aux usa avec la FFF et après il va se retirerSignaler Répondre
On comprend pourquoi il a opté à la métropole pour la commission "grand travaux" et "mobilité" - Je subodore que sous peu, il aura un successeur à ce poste, mais que avant , il aura fait la liaison métro jusqu'à la porte de ses salles de spectacles, construite sur un terrain qui appartenait aux contribuables et qu'il a généreusement payés 40 euros le m2Signaler Répondre
Quelle bêtise ...Signaler Répondre
A 80 balais on ne peut pas tout faire, et la politique c'est sans compter toutes ses affaires à côté.Signaler Répondre
quand va t on supprimer ces maires et ces élus pour les arrondissement, ils ne servent à rien, uniquement à placer ses amis pour des indemnités la métropole et la mairie principale suffit largement pour gérer Toulouse qui a moins de populations que Lyon n a qu une mairieSignaler Répondre
Qu'est ce que tu connais à la vie des séniors ? Par contre, vous parlez de lui comme un vieux mais jamais d'Albert Lévy au conseil municipal du 3ème ou qui s'y était présenté et qui a presque le même âge. Chez vous, on a le goût de la sélection.Signaler Répondre
C'est normal qu'il siège pas. Vu son âge, il doit avoir des troubles cognitifs.Signaler Répondre
Le neuvième ? Trop populo, trop plouc, pour notre star locale qui ne rêve que de grandeur, lolSignaler Répondre
"mon rôle d'interlocuteur naturel entre la Ville et la Métropole" t'as perdu les élections, on ne veux pas de toiSignaler Répondre
Il a bien raison : à son âge, il faut savoir choisir ses combats, on n'a plus l'énergie de tout faire !Signaler Répondre