"Un choix de responsabilité et d'ambition" : Jean-Michel Aulas justifie le fait de ne pas siéger dans le 9e arrondissement de Lyon

Elu à la Métropole, au conseil municipal de Lyon et dans le 9e arrondissement, Jean-Michel Aulas ne conservera finalement que deux mandats sur trois. L'information avait fuité, mais l'intéressé n'a confirmé publiquement que ce jeudi 2 avril.

Sur son compte LinkedIn, l'ancien président de l'OL confirme délaisser le conseil du 9e arrondissement : "Ma décision de me concentrer sur mes mandats de 1er vice-président de la Métropole de Lyon et de conseiller municipal d’opposition est un choix de responsabilité et d’ambition, pas de recul".

Selon lui, cela permet à Bruno Viret-Lange d'être élu d'opposition à sa place dans le 9e arrondissement. Mais c'est surtout pour mener ses missions auprès de Véronique Sarselli qu'il se dégage du temps.

"Véronique Sarselli elle-même confirme mon rôle d'interlocuteur naturel entre la Ville et la Métropole. C'est dans ce cadre que nous avancerons, avec les femmes et les hommes compétents que nous avons choisis, sans céder à des pressions sur la composition de nos équipes", conclut Jean-Michel Aulas.