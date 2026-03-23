Lyon : découvrez la liste des élus de Grégory Doucet et de Jean-Michel Aulas au nouveau conseil municipal

Puisque le score a été très serré entre Grégory Doucet (50,67%) et Jean-Michel Aulas (49,33%) lors du second tour des élections municipales à Lyon, la répartition des sièges au conseil municipal promet du spectacle.
On connaît désormais le nom des 73 nouveaux conseillers municipaux qui se réuniront ce vendredi pour voter pour le nouveau maire de la capitale des Gaules.
Grégory Doucet a obtenu 46 sièges, dont 7 pour les insoumis qui ont annoncé vouloir siéger dans un groupe d'opposition.
Les élus sur la liste de Grégory Doucet
1- Grégory Doucet (maire sortant)
2- Stéphanie Léger (adjointe à l'Education sortante)
3- Augustin Pesche (secrétaire PCF Lyon)
4- Audrey Hénocque (adjointe aux Finances sortante)
5- Antoine Jobert (adjoint au maire du 9e sortant)
6- Anaïs Belouassa-Cherifi (députée LFI)
7- Sylvain Godinot (adjoint au Patrimoine sortant)
8- Sophia Popoff (adjointe au Logement sortante)
9- Philippe Prieto (conseiller municipal PS sortant)
10- Sylvie Tomic (adjointe au Tourisme sortante)
11- Gautier Chapuis (adjoint à l'Environnement sortant)
12- Lisa Gauthier (secrétaire Place Publique Lyon)
13- Albert Levy (ancien magistrat - LFI)
14- Julie Nublat-Faure (adjointe aux Sports sortante)
15- Valentin Lungenstrass (adjoint à la Voirie sortant)
16- Sophie Charrier (tête de liste LFI dans le 7e)
17- Rémy Cadoret (tête de liste dans le 6e)
18- Aline Guitard (adjoint PCF au maire du 4e sortant)
19- Emmanuel Giraud (conseiller municipal délégué PS sortant)
20- Philomène Récamier (co-présidente du groupe Les Ecologistes Ville de Lyon)
21- Laurent Bosetti (adjoint à la Fonction publique sortant)
22- Touria Mahjoubi (adjointe PS au maire du 8e sortante)
23- Christophe Jacquemain
24- Brigitte Lannic
25- Olivier Berzane (maire du 8e sortant)
26- Anne Braibant (maire du 9e sortante)
27- Florestan Groult (chef de file LFI métropolitaines)
28- Camille Pelegriny
29- Rémi Zinck (maire du 4e sortant)
30- Marion Sessiecq (maire du 3e sortante)
31- Bruno Couturier
32- Yasmine Bouagga (maire du 1er sortante)
33- Eric Lambert
34- Pauline Fivel (tête de liste LFI dans le 4e)
35- Boris Miachon-Debard (suppléant PCF de la députée Marie-Charlotte Garin)
36- Audrey Ranchin
37- Grégory Justin
38- Aurélie Maras
39- Pierre Lopez Landier
40-Amalia Sainz-Ruiz (colistière LFI dans le 9e)
41-Laurent Legendre (tête de liste LFI dans le 8e)
42- Céline de Laurens (adjointe à la Santé sortante)
43- Simon Castres Saint-Martin
44- Laurence Boffet (vice-présidente de la Métropole sortante)
45- Anne Meillon
46- Mouttou Raman Sagadevin
47- Adrien Drioli (conseiller municipal délégué sortant)
Parmi les élus de la majorité sortante qui quittent le conseil municipal, on peut citer la députée PS Sandrine Runel, qui avait de toute façon disparu de la liste du second tour lors de l'accord avec LFI.
Les adjoints sortants Mohamed Chihi (Sécurité), Steven Vasselin (Petite Enfance) et Raphaël Michaud (Ville abordable) étaient trop bas sur la liste pour être reconduits. Cela se joue toutefois à rien pour le premier cité, qui était en 51e position.
La maire du 7e Fanny Dubot et le directeur de campagne de Bruno Bernard, Renaud Payre, ne sont pas non plus élus au conseil municipal.
Un groupe Coeur Lyonnais prêt à bloquer le conseil ?
Puisque Grégory Doucet a obtenu 46 sièges, Jean-Michel Aulas en hérite logiquement de 27. De quoi promettre un groupe capable, si les sept insoumis s'alignent et certains socialistes, communistes et Place Publique font de la dissidence, de bloquer des dossiers.
Les élus sur la liste de Jean-Michel Aulas
1- Jean-Michel Aulas
2- Laure Cédat (candidate dans le 1er)
3- Charles-Franck Lévy (conseiller municipal sortant)
4- Charlotte Hoffmann (déléguée territoriale MoDem)
5- Alain Giordano (ancien maire écologiste du 9e)
6- Béatrice de Montille (candidate dans le 3e)
7- Franck Pelissier (ancien directeur médical de l'OL)
8- Sarah Peillon (référente Renaissance Lyon)
9- Pierre Oliver (maire LR du 2e sortant)
10- Laurence Balas (ancienne conseillère municipale LR)
11- Loïc Terrenes (candidat dans le 4e)
12- Barbara Velon (candidate dans le 8e)
13- Emmanuel Hamelin (ancien député, référent départemental Horizons)
14- Anne Delaigle (présidente d'une association de commerçants)
15- Yann Cucherat (ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb)
16- Emilie Desrieux (candidate dans le 7e)
17- Romain Billard (conseiller municipal sortant)
18- Nina Bouffet
19- Thomas Rudigoz (ancien député, candidat dans le 5e)
20- Catherine Voisin-Moulinier
21- Samuel Soulier (candidat dans le 6e)
22- Laïla Khallouk (candidate dans le 9e)
23- Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI)
24- Hélène Dabbadie
25- François-Xavier Pénicaud (président du MoDem du Rhône)
26- Laurence Croizier (conseillère municipale sortante)
27- Edouard Hoffmann (SaccageLyon)
Le bras droit de Gabriel Attal, Maxime Cordier, parachuté depuis Paris où il officie comme directeur général de Renaissance, loupe le coche avec sa 31e place.
Anne-Sophie Condemine, l'ex patineur Gwendal Peizerat ou encore l'ancien président des Jeunes avec Macron Ambroise Méjean sont aussi trop loin sur la liste pour intégrer le CM.
A noter que Jean-Michel Aulas a laissé entendre qu'il démissionnerait du conseil municipal pour privilégier l'action à la Métropole plutôt que l'opposition à Lyon. Ce qui permettrait à la 28e de liste, Danielle Attias, d'être élue conseillère municipale.
Ceux qui étaient informés ou qui avaient pris la peine de se renseigner ont toujours su que la Métropole était le gros morceau .Signaler Répondre
Trop d'électeurs ont une culture civique déplorable, donc sont prêts à gober toutes les vessies qu'on leur fait prendre pour des lanternes .
ba non , ca été clairement dit. je te conseil de refaire une rechercheSignaler Répondre
Doucet n'avait pas promis qu'il n'y aurait aucun changement sur sa liste suite à l'alliance honteuse ?Signaler Répondre
Parce qu'il y a 9 lfistes qui vont siéger !
De plus , qui annonce aux électeurs écolos du 7eme qu'ils font parti des cocus de l'élection ?
Voilà, comme annoncé par beaucoup, du mensonge et de la manipulation escrologiste !
Étonnant de retrouver en si bonne position ssur la listede Doucet le monsieur de LFI qui a flingue Bernard a la Metropole.((enfin en partie seulement)Signaler Répondre
Un hasard ou une petite entente entre...?
Vous voyez un peu ce qui vous arrange. Ville de Lyon et métropole sont co-dépendantes, elles sont été conçues dans cet objectif.Signaler Répondre
La métropole n'a pas grand pouvoir non plus si les villes, qui délivrent les permis d'aménager et de construire, s'oppose à tous ses projets, notamment ceux liés aux aménagements. Elle définit le gros du budget, mais difficile de se passer du soutien de Lyon / Villeurbanne / Vaulx-en-Velin si on veut voir la moindre opération métropolitaine aboutir.
La réalité c'est que la métropole a toujours été du même bord que la mairie de Lyon, la situation est donc aujourd'hui complètement inédite. Donc soit ils apprennent à s'entendre, ce qui n'est pas impossible les politiques ne sont pas aussi butés qu'un lecteur moyen Lyon Mag, soit on va vers 7 ans de blocage perpétuel.
DOUDOU pourra cirer les pompes à Aulas ,ou faire le beau contre un sucre.Signaler Répondre
Effectivement ce n'est pas important.
LFI à dû quand même "attendre" la 6ème position. J'attends maintenant le vote des délégations. M. le Maire, avant , nous n'étions simplement pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez mon mépris. Mais cela vous est égal. Vous êtes resté maire. C'est ça qui compte, non ?Signaler Répondre
Là vous parlez de Lyon pas des résultats de la métropole faut pas confondre ce que peuvent faire les uns et ce que peuvent décider les autres.Signaler Répondre
Des girouettes d'ou vous sortez ça. Mais le fait que gagner la métropole est 100 fois plus important que de gagner seulement la ville de Lyon. Le maire de Lyon n'a que très peu de pouvoirs, celui de la métropole est le maitre. Ca vous dérange peut être mais il en est ainsi, Doucet n'aura plus qu'un pouvoir vraiment très limité. Donc acte, Aulas a gagné bien plus que Doucet ne vous en déplaise. Si vous n'êtes pas convaincu (en 1 mot) vous trouverez bien le détail des pouvoirs respectifs sur le net, allez un peu de lecture ne vous fera pas de mal.Signaler Répondre
Archi faux !Signaler Répondre
Gérard Colomb avait préparé son retour à Lyon et concocté cette métropole pour avoir les pleins pouvoirs
Tous le savaient
A commencer par Bruno Bernard qui a tout tenté - il a même à la dernière minute magouillé avec les voix LFI pour se maintenir - et qui est tout de même parvenu à se parachuter à Villeurbanne !!!
Tous savaient que la Métropole est décisionnaire sur bien des points
Alors n’invoquez pas un changement de stratégie ; Aulas a gagné malgré l’alliance de la honte de Doucet et il aura le dernier mot ne vous en déplaise
au faite les élections à Lyon sont 9 élections le résultat en pourcentage sa veut rien dire pour la métropole on parle de nombre de sièges et non de pourcentageSignaler Répondre
Il y a du LFI de partout ils vont bouffer la pastèque, adieu Lyon...Signaler Répondre
Maintenant que la droite a perdue la ville de Lyon et gagnée la Métropole de Lyon, ils viennent tous te dire que c’était finalement plus important … la Métropole 😂 des girouettes permanentes.Signaler Répondre
Les 1er, 3eme, 4eme, 7eme, 8eme et 9eme arrondissements de la Ville de Lyon à gauche ! Les 2eme, 5eme et 6eme à droite.Signaler Répondre