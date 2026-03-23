Lyon : découvrez la liste des élus de Grégory Doucet et de Jean-Michel Aulas au nouveau conseil municipal

Puisque le score a été très serré entre Grégory Doucet (50,67%) et Jean-Michel Aulas (49,33%) lors du second tour des élections municipales à Lyon, la répartition des sièges au conseil municipal promet du spectacle.

On connaît désormais le nom des 73 nouveaux conseillers municipaux qui se réuniront ce vendredi pour voter pour le nouveau maire de la capitale des Gaules.

Grégory Doucet a obtenu 46 sièges, dont 7 pour les insoumis qui ont annoncé vouloir siéger dans un groupe d'opposition.

Les élus sur la liste de Grégory Doucet

1- Grégory Doucet (maire sortant)

2- Stéphanie Léger (adjointe à l'Education sortante)

3- Augustin Pesche (secrétaire PCF Lyon)

4- Audrey Hénocque (adjointe aux Finances sortante)

5- Antoine Jobert (adjoint au maire du 9e sortant)

6- Anaïs Belouassa-Cherifi (députée LFI)

7- Sylvain Godinot (adjoint au Patrimoine sortant)

8- Sophia Popoff (adjointe au Logement sortante)

9- Philippe Prieto (conseiller municipal PS sortant)

10- Sylvie Tomic (adjointe au Tourisme sortante)

11- Gautier Chapuis (adjoint à l'Environnement sortant)

12- Lisa Gauthier (secrétaire Place Publique Lyon)

13- Albert Levy (ancien magistrat - LFI)

14- Julie Nublat-Faure (adjointe aux Sports sortante)

15- Valentin Lungenstrass (adjoint à la Voirie sortant)

16- Sophie Charrier (tête de liste LFI dans le 7e)

17- Rémy Cadoret (tête de liste dans le 6e)

18- Aline Guitard (adjoint PCF au maire du 4e sortant)

19- Emmanuel Giraud (conseiller municipal délégué PS sortant)

20- Philomène Récamier (co-présidente du groupe Les Ecologistes Ville de Lyon)

21- Laurent Bosetti (adjoint à la Fonction publique sortant)

22- Touria Mahjoubi (adjointe PS au maire du 8e sortante)

23- Christophe Jacquemain

24- Brigitte Lannic

25- Olivier Berzane (maire du 8e sortant)

26- Anne Braibant (maire du 9e sortante)

27- Florestan Groult (chef de file LFI métropolitaines)

28- Camille Pelegriny

29- Rémi Zinck (maire du 4e sortant)

30- Marion Sessiecq (maire du 3e sortante)

31- Bruno Couturier

32- Yasmine Bouagga (maire du 1er sortante)

33- Eric Lambert

34- Pauline Fivel (tête de liste LFI dans le 4e)

35- Boris Miachon-Debard (suppléant PCF de la députée Marie-Charlotte Garin)

36- Audrey Ranchin

37- Grégory Justin

38- Aurélie Maras

39- Pierre Lopez Landier

40-Amalia Sainz-Ruiz (colistière LFI dans le 9e)

41-Laurent Legendre (tête de liste LFI dans le 8e)

42- Céline de Laurens (adjointe à la Santé sortante)

43- Simon Castres Saint-Martin

44- Laurence Boffet (vice-présidente de la Métropole sortante)

45- Anne Meillon

46- Mouttou Raman Sagadevin

47- Adrien Drioli (conseiller municipal délégué sortant)

Parmi les élus de la majorité sortante qui quittent le conseil municipal, on peut citer la députée PS Sandrine Runel, qui avait de toute façon disparu de la liste du second tour lors de l'accord avec LFI.

Les adjoints sortants Mohamed Chihi (Sécurité), Steven Vasselin (Petite Enfance) et Raphaël Michaud (Ville abordable) étaient trop bas sur la liste pour être reconduits. Cela se joue toutefois à rien pour le premier cité, qui était en 51e position.

La maire du 7e Fanny Dubot et le directeur de campagne de Bruno Bernard, Renaud Payre, ne sont pas non plus élus au conseil municipal.

Un groupe Coeur Lyonnais prêt à bloquer le conseil ?

Puisque Grégory Doucet a obtenu 46 sièges, Jean-Michel Aulas en hérite logiquement de 27. De quoi promettre un groupe capable, si les sept insoumis s'alignent et certains socialistes, communistes et Place Publique font de la dissidence, de bloquer des dossiers.

Les élus sur la liste de Jean-Michel Aulas

1- Jean-Michel Aulas

2- Laure Cédat (candidate dans le 1er)

3- Charles-Franck Lévy (conseiller municipal sortant)

4- Charlotte Hoffmann (déléguée territoriale MoDem)

5- Alain Giordano (ancien maire écologiste du 9e)

6- Béatrice de Montille (candidate dans le 3e)

7- Franck Pelissier (ancien directeur médical de l'OL)

8- Sarah Peillon (référente Renaissance Lyon)

9- Pierre Oliver (maire LR du 2e sortant)

10- Laurence Balas (ancienne conseillère municipale LR)

11- Loïc Terrenes (candidat dans le 4e)

12- Barbara Velon (candidate dans le 8e)

13- Emmanuel Hamelin (ancien député, référent départemental Horizons)

14- Anne Delaigle (présidente d'une association de commerçants)

15- Yann Cucherat (ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb)

16- Emilie Desrieux (candidate dans le 7e)

17- Romain Billard (conseiller municipal sortant)

18- Nina Bouffet

19- Thomas Rudigoz (ancien député, candidat dans le 5e)

20- Catherine Voisin-Moulinier

21- Samuel Soulier (candidat dans le 6e)

22- Laïla Khallouk (candidate dans le 9e)

23- Emmanuel Imberton (ancien président de la CCI)

24- Hélène Dabbadie

25- François-Xavier Pénicaud (président du MoDem du Rhône)

26- Laurence Croizier (conseillère municipale sortante)

27- Edouard Hoffmann (SaccageLyon)

Le bras droit de Gabriel Attal, Maxime Cordier, parachuté depuis Paris où il officie comme directeur général de Renaissance, loupe le coche avec sa 31e place.

Anne-Sophie Condemine, l'ex patineur Gwendal Peizerat ou encore l'ancien président des Jeunes avec Macron Ambroise Méjean sont aussi trop loin sur la liste pour intégrer le CM.

A noter que Jean-Michel Aulas a laissé entendre qu'il démissionnerait du conseil municipal pour privilégier l'action à la Métropole plutôt que l'opposition à Lyon. Ce qui permettrait à la 28e de liste, Danielle Attias, d'être élue conseillère municipale.