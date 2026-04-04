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"Il ne respecte pas le travail que nous avons réalisé" : en voulant accueillir les JO 2030 à Lyon, Grégory Doucet agace les écologistes

"Il ne respecte pas le travail que nous avons réalisé" : en voulant accueillir les JO 2030 à Lyon, Grégory Doucet agace les écologistes

En annonçant avoir évoqué avec Véronique Sarselli la possibilité d'accueillir des épreuves des Jeux Olympiques d'hiver 2030 à Lyon, Grégory Doucet a agacé dans son propre camp. Le conseiller régional écologiste Pierre Janot tire à boulets rouges sur le maire lyonnais.

Dur, dur d'être le maire de tous les Lyonnais. Auparavant fustigé par une partie des habitants qui lui reprochaient d'être trop militant, mais adulé par son entourage écologiste, Grégory Doucet confronte sa nouvelle image plus ouverte à la dure réalité.

En annonçant avoir évoqué les Jeux Olympiques d'hiver 2030 avec la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli lors de leur premier entretien mardi dernier, le maire écologiste a choqué dans son propre camp. Accueillir des épreuves entre Rhône et Saône, et faire la promotion d'un évènement sportif aux enjeux écologiques importants ? Le conseiller régional Pierre Janot n'a pas compris la sortie de Grégory Doucet et le fait savoir.

Dans une interview au Dauphiné Libéré, l'élu écologiste grenoblois estime que le maire de Lyon joue contre son camp : "En proposant d’organiser les Jeux, M. Doucet ne respecte pas le travail que nous avons réalisé". Selon lui, il aide même les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud à trouver une "solution de sortie" face au problème niçois, à savoir Eric Ciotti qui menace de désengager sa ville de l'évènement mondial.

Pour Pierre Janot, Grégory Doucet s'est perdu avec cette déclaration qui marque "une vraie césure entre 'l’écologie désirée' et 'l’écologie ressentie'".

"Cet incident marque surtout ce qui devra être central dans la définition du projet politique écologiste pour les prochaines échéances. Loin des alliances, l’écologie est-elle capable de s’expliquer, pour éviter de se diluer, quitte à se perdre", pointe encore du doigt le membre de la commission JOP Alpes 2030.

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Grégory Doucet

JO 2030

29 commentaires
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Zeir le 05/04/2026 à 20:14

En voilà un qui va finir chez Aulas

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nanard le 05/04/2026 à 17:51

les JO d'hiver d'Albertville en 1992 ont été un gouffre financier, as grave allez rebelotte

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C'est pas faux le 05/04/2026 à 12:45
Compliqué... a écrit le 04/04/2026 à 15h22

Compliqué d'organiser quoi que ce soit dans une ville dans laquelle on ne peut plus circuler.

Travaux en perspective ?

La preuve que tu as raison, camarade, on a annulé les JO de Paris en 2024.

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D'où c'est ? le 05/04/2026 à 11:18

Le mot "travail" me fait bien rire !

Ces fainéants ne savent même pas ce que ça veut dire, ils ont un poil dans la main et ne savent que profiter du système pour s'en mettre plein les poches.

Parler de "travail" pour ces faignasses, c'est insulter tous ceux qui se lèvent tôt pour gagner durement leur vie, pendant que les pseudos écolos dépensent sans compter l'argent des autres en leur collant de plus en plus d'impôts.

Ces gens sont écoeurants.

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ecolopipo le 05/04/2026 à 08:24

Ça y est, les gauchistes commence à comprendre concrètement c'est qui les Boss

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LoL le 04/04/2026 à 22:09
Nodevmomo a écrit le 04/04/2026 à 20h20

Traitre!
Ces jeux olympiques sont une stupidité! Plus personne ne veut en organiser ( C'est d'ailleurs pour ça que les Alpes les ont obtenus sans aucune difficulté)
Il n'y a plus d'hiver, donc plus de JO. Logique!

il y’a plus d’hiver ? il y a jamais eu autant de neige que cette année depuis bien longtemps ! renseigne toi avant de baver

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fantomas 2025 le 04/04/2026 à 20:32

facile de retourner sa veste !

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Nodevmomo le 04/04/2026 à 20:20

Traitre!
Ces jeux olympiques sont une stupidité! Plus personne ne veut en organiser ( C'est d'ailleurs pour ça que les Alpes les ont obtenus sans aucune difficulté)
Il n'y a plus d'hiver, donc plus de JO. Logique!

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la place des terreaux le 04/04/2026 à 20:08

chronique d'un parti ordinaire

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GAD le 04/04/2026 à 19:50

Et bientôt le Tour de France et la Patrouille du même nom ?

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Anti Secte le 04/04/2026 à 18:50

Les sectaires contre les intégristes : marrants ces fondamentalistes écolos.

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Adino le 04/04/2026 à 18:42

On rigole
Ça fait plaisir de le voir en galère dans son propre camps. A force de manger à tous les râteliers

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Et très clairement le 04/04/2026 à 18:15

Et tres clairement Doucet s en ballec de ce que pense les ecolos, ou les lfi ou les...
Il vient de sauver sa place à ras les miches.
C est maintenant un homme libre ,avec moins de pouvoir certes , mais complètement libéré,
Alors les ouins ouins qui ont voté pour lui et qui attendent une contre partie se mettent le doigt dans l oeil !
Cette époque du premier mandat est révolue et Doucet n a plus d ascenseurs a renvoyer.
Alors ses amis ont intérêt a être très très très gentil.
Pleurer, menacer n y changera rien.
...vous allez voir que Doucet va devenir un bon Maire!

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Calahann le 04/04/2026 à 17:57
Que tu réfléchisse un peu plus ! a écrit le 04/04/2026 à 17h40

A Paris après une votation citoyenne, les trottinettes en libre accès ont été supprimées.

La mairie de Paris a décidée de supprimer les trottinettes en libre service pour 2 raisons évidentes :
1- Les infractions routières étaient vraiment trop nombreuses ;
2 - l' AP-HP ( Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ) a fait un signalement concernant les accidents liés aux comportement en trottinettes. Rien que les chirurgiens orthopédistes parisiens ont signalés une augmentation significative de + de 7% des fractures osseuses liées à l'utilisation des trottinettes.

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Que tu réfléchisse un peu plus ! le 04/04/2026 à 17:40
Que le groupe réfléchisse un peu plus a écrit le 04/04/2026 à 16h27

Doucet fait bien ce qu'il peut vu que quand il a suivi le groupe ça l'a surtout pénalisé, alors certes il a dit des choses dont on se serait bien passé, mais son image a surtout été pourrie par le travail de la Métropole... 90% des gens ne comprennent pas les compétences de la mairie centrale (à peu près rien) et de la métropole (à peu près tout). Résultat de la fabuleuse méthode du groupe écolo à la métropole = des travaux à n'en pas finir, mal pensés, démarrés tous en même temps quasiment (et qui ne sont toujours pas terminés !!) pour ne même pas atteindre les 260km de pistes cyclables annoncés (puisqu'ils en ont abandonné 34% !). Et ils ont eu 6 ans pour ça !!! A Paris sur la même période le plan vélo c'est 450km et ça a été bien moins douloureux chez eux.

A Paris après une votation citoyenne, les trottinettes en libre accès ont été supprimées.

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Farce libre ! le 04/04/2026 à 17:37
Vas y Janot ! a écrit le 04/04/2026 à 16h38

Tu es bien rigolo !! Il est dingue ce mec sorti de nulle part !

"une vraie césure entre 'l’écologie désirée' et 'l’écologie ressentie'" Le khmer avec un conseil municipal à moitié dans l'oppositin , découvre qu'il est n'est plus majoritaire. De plus avec son budget 4 fois inferieur de ceux de la métropole et de la région, toutes deux à droite !

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C est bien en chanson..... le 04/04/2026 à 17:20
Vas y Janot ! a écrit le 04/04/2026 à 16h38

Tu es bien rigolo !! Il est dingue ce mec sorti de nulle part !

Vas y Janot, t es rigolo,
T es écolo donc un charlot,
Même si t as rien à dire car ici nous sommes a Lyon,
Ton avis, tes obsessions ce n' est pas notre opinion ...🎶🎵🎶
Vas y ...........

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Pour une fois le 04/04/2026 à 17:10

Pour une fois que je trouvais à Doucet un positionnement équilibré et juste...

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Vas y Janot ! le 04/04/2026 à 16:38

Tu es bien rigolo !! Il est dingue ce mec sorti de nulle part !

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Que le groupe réfléchisse un peu plus le 04/04/2026 à 16:27

Doucet fait bien ce qu'il peut vu que quand il a suivi le groupe ça l'a surtout pénalisé, alors certes il a dit des choses dont on se serait bien passé, mais son image a surtout été pourrie par le travail de la Métropole... 90% des gens ne comprennent pas les compétences de la mairie centrale (à peu près rien) et de la métropole (à peu près tout). Résultat de la fabuleuse méthode du groupe écolo à la métropole = des travaux à n'en pas finir, mal pensés, démarrés tous en même temps quasiment (et qui ne sont toujours pas terminés !!) pour ne même pas atteindre les 260km de pistes cyclables annoncés (puisqu'ils en ont abandonné 34% !). Et ils ont eu 6 ans pour ça !!! A Paris sur la même période le plan vélo c'est 450km et ça a été bien moins douloureux chez eux.

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johnny le 04/04/2026 à 16:06

En même temps organisez un deux trois sport a Lyon où rien marche deux jours de suites et ou plus aucune place pour stationné

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Myrelingues le 04/04/2026 à 16:03

Cet élu grenoblois n'a rien compris : il s'agit seulement d'accueillir quelques épreuves dans l'une des deux grandes patinoires.

Et en quoi accueillir ces évènements serait plus préjudiciable que d'autres évènements importants qui a lieu régulièrement à Lyon ?

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lolotoooôooo le 04/04/2026 à 16:00

Les écolos qui parlent de leur travail ......

LOL

La plupart n'ont jamais travaillé de leur vie .....

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Ultra-minoritaires le 04/04/2026 à 15:55

Les écolos sont ultra-minoritaires, en atteste leurs résultats aux différentes élections, le nombre de députés, le nombre de Maires...Un peu d'humilité de leur part, ferait le plus grand bien à tous.

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maire de rien le 04/04/2026 à 15:40

il doit dégager celui là, c'est impossible autrement la seule issue c'est son éviction complète totale et urgente

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Compliqué... le 04/04/2026 à 15:22

Compliqué d'organiser quoi que ce soit dans une ville dans laquelle on ne peut plus circuler.

Travaux en perspective ?

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Victor H le 04/04/2026 à 15:17

Il agace ses copains,
Il s'est allié avec LFI
Doudou l'enfant rebelle? Il nous fait sa crise d'ado ?

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Anti verts de Grenoble le 04/04/2026 à 15:11

Janot c'est le type même de l'écologie sectaire puissance 10 (pire que Doucet c'est dire ...), la négation de tout ce qui peut faire la fierté de la France, les ténèbres (on ne fait rien car tout pollue). Le type mêle qui prend l'écologie par le petit bout de la lorgnette mais qui est bien content d'utiliser un smartphone hyper polluant et peu éthique, de commander sur Amazon, d'utiliser Google comme moteur de recherche, présent sur Facebook et qui de fait pollue numériquement
Pathétique en somme....

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ma le 04/04/2026 à 15:05

Jadot 0,2%

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