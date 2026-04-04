"Il ne respecte pas le travail que nous avons réalisé" : en voulant accueillir les JO 2030 à Lyon, Grégory Doucet agace les écologistes

Dur, dur d'être le maire de tous les Lyonnais. Auparavant fustigé par une partie des habitants qui lui reprochaient d'être trop militant, mais adulé par son entourage écologiste, Grégory Doucet confronte sa nouvelle image plus ouverte à la dure réalité.

En annonçant avoir évoqué les Jeux Olympiques d'hiver 2030 avec la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli lors de leur premier entretien mardi dernier, le maire écologiste a choqué dans son propre camp. Accueillir des épreuves entre Rhône et Saône, et faire la promotion d'un évènement sportif aux enjeux écologiques importants ? Le conseiller régional Pierre Janot n'a pas compris la sortie de Grégory Doucet et le fait savoir.

Dans une interview au Dauphiné Libéré, l'élu écologiste grenoblois estime que le maire de Lyon joue contre son camp : "En proposant d’organiser les Jeux, M. Doucet ne respecte pas le travail que nous avons réalisé". Selon lui, il aide même les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud à trouver une "solution de sortie" face au problème niçois, à savoir Eric Ciotti qui menace de désengager sa ville de l'évènement mondial.

Pour Pierre Janot, Grégory Doucet s'est perdu avec cette déclaration qui marque "une vraie césure entre 'l’écologie désirée' et 'l’écologie ressentie'".

"Cet incident marque surtout ce qui devra être central dans la définition du projet politique écologiste pour les prochaines échéances. Loin des alliances, l’écologie est-elle capable de s’expliquer, pour éviter de se diluer, quitte à se perdre", pointe encore du doigt le membre de la commission JOP Alpes 2030.