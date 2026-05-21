Lyon : déguisés en policiers, ils braquent une bijouterie de l'avenue des Frères Lumière

Pas de tir, pas de violence, et une fuite réussie. Ce samedi matin, un braquage spectaculaire s'est déroulé dans la bijouterie La Maison de l'Or et des Diamants avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon.
Plusieurs individus, dont certains s'étaient grimés en policiers, ont fait irruption dans la boutique. Le montant de leur butin n'a pas été communiqué. Les malfaiteurs sont parvenus à prendre la fuite.
Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers lyonnais pour tenter d'identifier et de retrouver les auteurs de ce braquage.
Bonjour LyonMag, "grimé" ça veut dire fardé, maquillé et pas déguisé. Expliquez-moi comment on se grime en policier ? ils vendent le kit chez Sephora ?!Signaler Répondre
Nan mais quel est le rapport ??? Ça atteint un niveau de réflexion intellectuelle et de maturité qui touche au cas clinique là.Signaler Répondre
Vous êtes tous obnubilés par le Maire ! Comme disait Taubira pour Ciotti, on pourrait croire que vous avez pour lui un "sentiment contrarié".
Bientôt quand il y aura des grêlons qui tomberont, et une rafale de vent, ce sera aussi de sa faute.
Du délire de comptoir PMU
Mais non !!!Signaler Répondre
Dans le fief de la Doucette !!!
Quand on voit l’état de l’avenue des frères Lumière dont la chaussée est défoncée depuis plusieurs années et c’est prévu pour encore des mois, ils avaient tout loisir d’agir tranquillement
Bravo le gaucho
J'habite en banlieue et Lyon ne m'intéresse plus: ville transformée par les bobos-écolos-vélos. Bientôt administrée par les trafics de stupéfiants.Signaler Répondre