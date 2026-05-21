Lyon : déguisés en policiers, ils braquent une bijouterie de l'avenue des Frères Lumière

Pas de tir, pas de violence, et une fuite réussie. Ce samedi matin, un braquage spectaculaire s'est déroulé dans la bijouterie La Maison de l'Or et des Diamants avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon.

Plusieurs individus, dont certains s'étaient grimés en policiers, ont fait irruption dans la boutique. Le montant de leur butin n'a pas été communiqué. Les malfaiteurs sont parvenus à prendre la fuite.

Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers lyonnais pour tenter d'identifier et de retrouver les auteurs de ce braquage.