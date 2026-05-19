Le nouveau préfet montre les muscles à Lyon : 93 interpellations, 106 kg de drogue et des armes saisis

Mise à jour à 22h05 : Le dernier bilan provisoire de la préfecture fait état de 93 interpellations, 106 kg de drogues et 7 armes dont 3 armes longues saisis.
Mise à jour à 19h45 : On monte désormais à 74 interpellations.
Mise à jour à 17h00 : en déplacement dans le quartier de la Guillotière aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet, Etienne Guyot a annoncé l'interpellation de 65 personnes au cours de la journée. Les policiers et gendarmes mobilisés ont également mis la main sur 100 kg de drogue et sept armes.
Une vaste opération est en cours dans l'agglomération lyonnaise. 1 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. «J'avais annoncé hier que la lutte contre les narcotrafics et la guerre des territoires était la priorité absolue», affirme le préfet Étienne Guyot#lyon #rhône #sécurité pic.twitter.com/4ZfRVx44LN— Lyon Mag (@lyonmag) May 19, 2026
Article initial : Tous les regards sont tournés vers Lyon. Après le paillassonnage survenu à Décines-Charpieu la semaine dernière, conduisant à un incendie mortel et trois victimes, et alors qu'une fusillade a éclaté dans le 8e arrondissement lundi soir, et qu'un autre sinistre criminel a eu lieu dans le 3e, le préfet Etienne Guyot réagit.
En poste depuis 24h, il va multiplier les déplacements sur le terrain ce mardi.
La préfecture du Rhône annonce que plus de 1000 policiers nationaux et gendarmes sont actuellement déployés pour réaliser 200 opérations de contrôles ciblés dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Reste à connaître le bilan de cette opération XXL, ainsi que son action sur la flambée des règlements de comptes et des guerres de territoire.
Depuis ce matin, 800 #policiers nationaux sont mobilisés #ContreLeNarcotrafic dans le département et sur toute l’agglomération lyonnaise.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 19, 2026
Plusieurs centaines d'opérations en cours. pic.twitter.com/ABalL3EL1P
Tu n'y connais rien, on attend toujours le Kärcher de Sarko, donc il ne l’imite pas.Signaler Répondre
Donc tu préfères qu’on ne fasse rien. Bravo !!!Signaler Répondre
Quelle que soit la prise, on a toujours un ou deux bourricots pour dire que c’est que dalle.
Alors, juste pour nous informer, tu verrais une saisie de combien pour que tu ne dises pas une telle ânerie ? Et surtout avec QUELS moyens on ferait ça ? Parce que 10 000 hommes sur le terrain c'est impossible.
Tu nous l'a déjà dit pour un article sur le même sujet.Signaler Répondre
Vas consulter, tu ne te rends même pas compte que tu radotes !
il est temps de se réveiller, il me semble…fourrer la poussière sous le tapis durant 6 ans commencent à former des menons…!Signaler Répondre
Exact, à quoi servent les muscles si il n’y a pas le cerveau ? Vivement que ces magistrats ideologisés soient remplacés par ChatGPTSignaler Répondre
Qu'entendez-vous par arme ?Signaler Répondre
Arme à feu ? Arme blanche ?
Cela va se passer une fois pour le début de l'investiture ou d'autres opérations vont suivre ?
Toujours dubitative face à ce genre d'annonce qui se veut "spectaculaire".
ce n'est pas la répression policière la solution sinon ca ferait des décennies qu'on serait débarrassé du problème. Les politiques doivent innover mais c'est trop compliqué pour euxSignaler Répondre
Doucet se la joue Sarkozy et sort le Karcher.Signaler Répondre
de craindre d 'echouer pour entreprendre..vous etes un defaitiste ...peut etre ?meme ?un traitre...à croire que vous travaillez pour le camp adverseSignaler Répondre
A Guillotière tu peux acheter des cigarettes malgres la présence de la police ainsi qu'à fumer pour 10 euros minimun.il fait faire attention.Signaler Répondre
Les individus interpellés vont écoper d'au mons 40 minutes de garde à vue ... ça ne plaisante plus !!!Signaler Répondre
1000 FDO pour Juste 100 kilos de stupéfiants et 7 armes.Signaler Répondre
Peut mieux faire avec tout cet effectif.
Juste le temps de se débarrasser de ces drogues, que voilà plusieurs centaines de kilos sont en route pour Lugdunum 😂😂😂
C'est peine perdue en vrai !
Parfaitement.Signaler Répondre
On se rapproche des élections, beaucoup serrent les fesses, donc ils vont s'agiter de plus en plus pendant 11 mois.
Oui mais répéter la propagande médiatique et politique c'est occulter les pays producteurs notamment le Maroc.Signaler Répondre
Moins de production c'est baisser l'offre et par conséquence augmenter les prix.
Prix plus élevé moins de clients moins de dealers.
Mon pauvre, tu aurais dû rester chez toi devant la tvSignaler Répondre
pas de deal pas de client, ça marche aussiSignaler Répondre
Vous avez effectivement raison sans trop y croire :Signaler Répondre
-La quinzaine d arrestation ce matin
-Les dizaines et dizaines de kilos de drogues saisis
Tout cela semble dérisoire mais pas pour les personnes qui vont finir au zonzon ou qui devront "rembourser" les kilos de drogue disparus .
Oui , les narcos ont peur et en plus certains vont parler ...l insécurité prédomine.
Mais comme la justice 'laxiste ne suit pas.Signaler Répondre
Feuille de paille.
Quel commentaires vont , nous trouver lSignaler Répondre
les gens deLFI??? le même refrain, la police TUE
Au-delà du trafic et des règlements de compte, qui touchent souvent des personnes déjà impliquées dans ces milieux, le vrai sujet pour beaucoup de citoyens, c’est la délinquance et les incivilités du quotidien. Agressions, vols, menaces, harcèlement, nuisances : ce sont ces faits répétés qui dégradent concrètement la vie des gens. Le plus triste, c’est que beaucoup ont le sentiment que rien n’est réellement fait. Je ne connais presque personne qui n’ait pas, dans son entourage, quelqu’un qui se soit déjà fait agresser ou voler. Ce sentiment d’abandon est profondément inquiétant.Signaler Répondre
Journée de repos pour les CHOUFS 🤣😂Signaler Répondre
Il est vraiment urgent de se réveiller et de ne pas donner des coups de batons dans l'eau comme d'habitude !Signaler Répondre
LoooollllSignaler Répondre
Des résultats durables, c'est ça que l'on veut.
Et les dealers au bagne.
la télé était elle présente ? Si oui , tous les dealers étaient au courant. 1000 personnes mobilisées, forcément des fuites .Signaler Répondre
Sortez les matraques, les gourdins, les taser et flashball n'y allez pas à doses homéopathiques, la bastonnade bien administrée est curative pour les affections aiguës et chroniques notamment pour les récidives pathologiques .Signaler Répondre
Encore une opération place nette XXL ?Signaler Répondre
"paillassonnage", nouveau mot pour le Robert ;-)Signaler Répondre
Quand j'étais môme c'était des déjections dans un papier journal où ils mettaient le feu et sonnaient à la porte. La personne ouvrait et éteignait avec le pied... Au moins pas trop de risque de propagation de l'incendie.
Je n'ai croisé aucun policier durant la matinée contrairement à d'habitude, ils ont tous dû être réquisitionnés, résultat plus personne en cas de problème.
Les narcotrafiquants doivent avoir très peur.Signaler Répondre
Même les juges LFIstes se gaussent.
Y vont resté jusqu'à quand mdrSignaler Répondre
Pas de client pas de dealSignaler Répondre
CQFD
Avec la moitié des effectifs déployés plutôt en civils à des endroits stratégiques ils pourraient obtenir de sérieux résultats.Signaler Répondre
On dirait un sketch des inconnus sur la chasse de la galinette cendré 🤣😂😂
Il faut arrêter de passer de la pommade sur le peuple,ils nous prennent pour des idiots ou quoi ce préfet je vais l'appeler la Fée Carabosse d'un coup de baguette magique plouf le problème est résolu.Signaler Répondre
Ce qu'il faut Messieurs les politiques c'est être tous les jours sur le terrain! Et virez tout ces juges de gauches!Signaler Répondre
Ah j'oubliai de vraies peines dissuasives, et pas une visite au Louvre 😉
BravoSignaler Répondre
Une douzaine d'heures de calme relatif...Signaler Répondre
Et ils sortent d'où tous ces policiers ???Signaler Répondre
Il les a fabriqués cette nuit ??? Mdr