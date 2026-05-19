Transports

Lyon : métro prolongé et funiculaire renforcé pour les Nuits de Fourvière

Lyon : métro prolongé et funiculaire renforcé pour les Nuits de Fourvière

À l’occasion de la 80e édition des Nuits de Fourvière, les TCL annoncent un renforcement de son offre de transport entre fin mai et juillet, avec des métros prolongés certains soirs et une fréquence accrue du funiculaire F1.

Bonne nouvelle pour les festivaliers des Nuits de Fourvière.

À l’occasion de la 80e édition du festival, organisée du 28 mai au 25 juillet 2026 aux Théâtres antiques de Fourvière, le réseau TCL va adapter son fonctionnement afin de faciliter les déplacements des spectateurs en soirée.

Pour accompagner les retours après les spectacles se terminant tardivement, les quatre lignes de métro verront leurs horaires prolongés de 30 minutes lors des représentations s’achevant après 23h40, du dimanche au jeudi. Ce dispositif ne concernera pas les vendredis et samedis, le métro lyonnais circulant déjà jusqu’à 2 heures du matin ces soirs-là.

Les parcs relais connectés au métro resteront ouverts jusqu’au passage des dernières rames.

Parmi les dates concernées figurent notamment les 2, 3, 8, 9, 10, 18, 23, 24 et 25 juin, mais aussi plusieurs soirées en juillet jusqu’au 21 juillet.

Un funiculaire F1 renforcé après les spectacles

Le funiculaire F1 reliant Vieux Lyon à Saint-Just, principal accès aux Théâtres antiques, bénéficiera lui aussi d’un renforcement spécifique. Les TCL annoncent une fréquence portée à un départ toutes les six minutes pendant une demi-heure après chaque représentation.

Pour les spectacles se terminant à 23h55, le service du funiculaire sera également prolongé jusqu’à 00h35.

Les trajets resteront accessibles avec un titre de transport classique du réseau TCL.

Tags :

nuits de fourviere

TCL

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
johnny le 19/05/2026 à 16:29
Ex Précisions a écrit le 19/05/2026 à 15h30

Au fait peu de pannes du métro depuis l'arrivée de Sarselli.
La chance du débutant ?

Euh y as des pannes tous les jours mais bon faut sortir de ta grotte la semaine dernière y as eu que ça cette semaine pas encore mais sa va pas tardé

Signaler Répondre
avatar
faut voir le 19/05/2026 à 15:55
Ex Précisions a écrit le 19/05/2026 à 15h30

Au fait peu de pannes du métro depuis l'arrivée de Sarselli.
La chance du débutant ?

ou un choix éditorial de lyon mag.
tu aurai la réponse si tu sortais de chez toi et que tu voyais la vie par un autre œil que celui de LM

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/05/2026 à 15:30

Au fait peu de pannes du métro depuis l'arrivée de Sarselli.
La chance du débutant ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.