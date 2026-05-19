Lyon : métro prolongé et funiculaire renforcé pour les Nuits de Fourvière

Bonne nouvelle pour les festivaliers des Nuits de Fourvière.

À l’occasion de la 80e édition du festival, organisée du 28 mai au 25 juillet 2026 aux Théâtres antiques de Fourvière, le réseau TCL va adapter son fonctionnement afin de faciliter les déplacements des spectateurs en soirée.

Pour accompagner les retours après les spectacles se terminant tardivement, les quatre lignes de métro verront leurs horaires prolongés de 30 minutes lors des représentations s’achevant après 23h40, du dimanche au jeudi. Ce dispositif ne concernera pas les vendredis et samedis, le métro lyonnais circulant déjà jusqu’à 2 heures du matin ces soirs-là.

Les parcs relais connectés au métro resteront ouverts jusqu’au passage des dernières rames.

Parmi les dates concernées figurent notamment les 2, 3, 8, 9, 10, 18, 23, 24 et 25 juin, mais aussi plusieurs soirées en juillet jusqu’au 21 juillet.

Un funiculaire F1 renforcé après les spectacles

Le funiculaire F1 reliant Vieux Lyon à Saint-Just, principal accès aux Théâtres antiques, bénéficiera lui aussi d’un renforcement spécifique. Les TCL annoncent une fréquence portée à un départ toutes les six minutes pendant une demi-heure après chaque représentation.

Pour les spectacles se terminant à 23h55, le service du funiculaire sera également prolongé jusqu’à 00h35.

Les trajets resteront accessibles avec un titre de transport classique du réseau TCL.