Transports

"Un dégagement de fumée" : le métro A perturbé ce mardi matin à Lyon

"Un dégagement de fumée" : le métro A perturbé ce mardi matin à Lyon
"Un dégagement de fumée" : le métro A perturbé ce mardi matin à Lyon - LyonMag

Début de matinée compliqué pour les usagers des TCL.

Depuis 8h30 ce mardi, la ligne A du métro est perturbée. Elle circule uniquement de Charpennes Charles Hernu à Perrache. Les stations de République Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie ne sont plus desservies. "Un dégagement de fumée a eu lieu sur la ligne", annoncent les TCL.

Selon des témoins sur place ayant contacté notre rédaction, un bruit semblable à une explosion a été entendu du côté de la station République Villeurbanne avant l’évacuation des voyageurs.

La circulation doit reprendre normalement à 10h30. Des bus relais ont été mis en place.

Tags :

metro

TCL

1 commentaire
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KAKOU69 le 31/03/2026 à 09:20

Bernard doit bien rigolé . Alors Sarselli pas mieux ...!! Comme quoi ...!!!

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