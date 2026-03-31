Depuis 8h30 ce mardi, la ligne A du métro est perturbée. Elle circule uniquement de Charpennes Charles Hernu à Perrache. Les stations de République Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie ne sont plus desservies. "Un dégagement de fumée a eu lieu sur la ligne", annoncent les TCL.

Selon des témoins sur place ayant contacté notre rédaction, un bruit semblable à une explosion a été entendu du côté de la station République Villeurbanne avant l’évacuation des voyageurs.

La circulation doit reprendre normalement à 10h30. Des bus relais ont été mis en place.