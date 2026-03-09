TCL : sortie de crise au PC sécurité après des mois de tensions sur les effectifs, la grève annulée

Après plusieurs mois de tensions autour du manque de personnel, une sortie de crise semble se dessiner au PC sécurité des TCL. Dans un communiqué ce lundi matin, la CGT TCL mode lourd annonce qu’une nouvelle organisation des effectifs a été arrêtée à l’issue d’échanges avec la direction. Ce qui annule de facto la possible grève qui devait débuter le jour-même.

Le syndicat évoque une "issue constructive" après une période marquée par des inquiétudes croissantes parmi les agents chargés de la sécurité du réseau.

Depuis plusieurs mois, les salariés du PC sécurité alertaient sur une organisation du travail devenue insuffisante pour assurer correctement les missions du service.

Selon la CGT, le manque d’effectifs ne permettait plus de garantir à la fois des conditions de travail satisfaisantes pour les agents et le niveau de sécurité attendu sur le réseau de transports lyonnais.

À l’issue des discussions entre représentants des salariés et direction, une organisation cible des effectifs a été retenue pour stabiliser le fonctionnement du PC sécurité.

Elle prévoit désormais 8 superviseurs, 20 opérateurs équivalent temps plein, dont 19 titulaires et la mise en place d’une astreinte hebdomadaire renforcée assurée par les opérateurs et les superviseurs afin de garantir la continuité du service.

Selon la CGT, ce dispositif doit permettre de sécuriser le fonctionnement du centre de supervision et d’assurer un niveau de sûreté conforme aux exigences du réseau.

Une mise en œuvre attendue au printemps

La nouvelle organisation doit encore être présentée pour information et consultation au comité social et économique (CSE) prévu en avril prochain.

Le syndicat estime que cette évolution montre qu’"un dialogue social sérieux, appuyé par la mobilisation des salariés, peut permettre d’aboutir à des solutions responsables".

La CGT indique toutefois qu’elle restera attentive à la mise en œuvre effective de ces mesures, afin que les agents du PC sécurité disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs missions au service des usagers du réseau TCL.