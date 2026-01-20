Transports en commun : Bruno Bernard réplique aux projets de métros, l'écologiste veut faire mieux avec l'existant

Alors que Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas ont annoncé lundi vouloir abandonner le TEOL pour relancer le métro E, et envisager de prolonger une ligne jusqu'à Décines et l'aéroport Saint-Exupéry, Bruno Bernard prend le contre-pied.

Ce mardi, le président sortant de la Métropole de Lyon et du Sytral présente une feuille de route structurée autour de trois axes : fiabilité du réseau TCL existant, développement de nouvelles lignes et élargissement de l’accès aux transports.

Premier pilier mis en avant : la modernisation du réseau actuel, jugée prioritaire face à la saturation observée sur plusieurs lignes. La majorité sortante annonce un plan d’investissement de 1,4 milliard d’euros d’ici 2035 pour le métro, visant notamment l’allongement des rames, l’automatisation complète de certaines lignes et l’amélioration de la fiabilité des infrastructures.

Bruno Bernard envisage une hausse significative des capacités sur les lignes A, B et D, avec des rames passant à quatre voitures, ainsi qu’un renforcement des fréquences 24h/24 le week-end. Sans oublier davantage de tramways pour les lignes les plus sollicitées, comme T3 et T4. Sur le réseau de bus, l’accent serait mis sur les dessertes en soirée et le week-end, notamment dans les secteurs périphériques moins bien connectés au réseau structurant.

Sécurité et accessibilité comme marqueurs politiques

La question de la sécurité, devenue centrale dans le débat public lyonnais, occuperait une place plus importante en cas de second mandat. La majorité écologiste revendique un renforcement de la présence humaine sur le réseau, avec une augmentation annoncée de 50% des effectifs de contrôle et d’intervention, ainsi que le maintien d’un dispositif de vidéoprotection déjà étendu.

Sur l’accessibilité, l’objectif affiché est d’atteindre 100% d’arrêts accessibles sur le réseau urbain, grâce au renouvellement de 75 ascenseurs et 76 escaliers mécaniques d’ici 2035. Une ambition qui répond aux critiques régulièrement formulées par les associations d’usagers et de personnes à mobilité réduite.

Deuxième axe stratégique : le développement de nouvelles lignes destinées à corriger des "déséquilibres anciens" entre territoires. Le dossier met en avant plusieurs projets structurants : le Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL), estimé à 800 millions d’euros, un futur tramway sur le Plateau Nord (Caluire, Rillieux, Sathonay), ainsi que de nouvelles lignes et prolongements de tramway dans l’Est lyonnais (T8, T9, T10). Sans oublier un projet de tramway T13 entre Lyon Part-Dieu et le plateau nord : Caluire-et-Cuire, Rillieux-La-Pape et Sathonay-Camp.

Troisième priorité : l’élargissement de l’accès aux transports. La majorité sortante met en avant une politique de tarification dite "juste", rappelant que plus de 140 000 usagers bénéficient aujourd’hui de la gratuité totale ou de tarifs solidaires. La gratuité pour les enfants de moins de 11 ans, entrée en vigueur en 2025, est présentée comme une première étape, appelée à être étendue aux enfants mineurs des abonnés dès 2027.