Sondage Métropole de Lyon : le premier tour, une formalité pour Véronique Sarselli ?

Avec 39% d'intentions de vote dans notre sondage OpinionWay réalisé du 9 au 13 février, Véronique Sarselli obtient son meilleur score depuis le début de nos sondages pour les métropolitaines. La victoire tend les bras à la candidate car ses poursuivants ne décollent pas.

L'effet Grand Coeur Lyonnais ne s'épuise pas. Depuis qu'elle a scellé son alliance avec Jean-Michel Aulas, Véronique Sarselli n'en finit pas de progresser dans les sondages. Son gain de 3 points en janvier lui permettait de compenser la percée de Bruno Bernard. Et février lui sourit encore, avec un point pris quand le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon fait du surplace.

Pourtant, la campagne de Véronique Sarselli ressemble un peu à celle de François-Noël Buffet en 2020 : assez peu d'annonces, une confiance accordée essentiellement aux maires de l'Ouest lyonnais et un agenda très chargé de maire combiné à celui d'universitaire qui empiète sur sa disponibilité en tant que candidate.

Les écologistes lui prédisaient un effondrement suite à sa prestation qu'ils jugeaient "ratée" lors du débat de Tribune de Lyon. Force est de constater que personne ne l'a visiblement vue. Ou ne lui en a tenu rigueur.

Immobilisme de Bruno Bernard

Bruno Bernard, malgré sa bonne campagne, reste cloué à 25% d'intentions de vote, sans parvenir à revenir aux 27% d'octobre. Avec respectivement 19% et 10% d'intentions de vote, Tiffany Joncour (RN) et Florestan Groult (LFI) peuvent prétendre à une quadrangulaire au second tour. Il apparaissait probable que le vice-président insoumis de la Métropole de Lyon rejoigne Bruno Bernard au second tour, mais la mort de Quentin Deranque a peut-être rendu cette certitude obsolète.

Réalisé avant la fin du dépôt des listes en préfecture du Rhône, le sondage comprend encore la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert. Or, contrairement à ce qu'elle promettait, la première ne sera finalement présente que dans les six circonscriptions lyonnaises. Les autres candidats testés, y compris Olivier Minoux (Lutte Ouvrière), auront bien des listes dans les 14 circonscriptions du Rhône.

Reconquête! avec Olivier Roche n'est pas testé, le questionnaire ayant été fait après l'annonce d’Éric Zemmour de la présence de son parti. Ils seront pourtant présents dans 12 circonscriptions sur 14, on peut imaginer qu'ils grappilleront quelques pourcentages au RN ou même à Véronique Sarselli. Sans que cela ne bouleverse l'issue des élections.

Le sondage du second tour des élections métropolitaines de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce jeudi à 6h.