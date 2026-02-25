Sondage Métropole de Lyon : le premier tour, une formalité pour Véronique Sarselli ?

Avec 39% d'intentions de vote dans notre sondage OpinionWay réalisé du 9 au 13 février, Véronique Sarselli obtient son meilleur score depuis le début de nos sondages pour les métropolitaines. La victoire tend les bras à la candidate car ses poursuivants ne décollent pas.
L'effet Grand Coeur Lyonnais ne s'épuise pas. Depuis qu'elle a scellé son alliance avec Jean-Michel Aulas, Véronique Sarselli n'en finit pas de progresser dans les sondages. Son gain de 3 points en janvier lui permettait de compenser la percée de Bruno Bernard. Et février lui sourit encore, avec un point pris quand le président écologiste sortant de la Métropole de Lyon fait du surplace.
Pourtant, la campagne de Véronique Sarselli ressemble un peu à celle de François-Noël Buffet en 2020 : assez peu d'annonces, une confiance accordée essentiellement aux maires de l'Ouest lyonnais et un agenda très chargé de maire combiné à celui d'universitaire qui empiète sur sa disponibilité en tant que candidate.
Les écologistes lui prédisaient un effondrement suite à sa prestation qu'ils jugeaient "ratée" lors du débat de Tribune de Lyon. Force est de constater que personne ne l'a visiblement vue. Ou ne lui en a tenu rigueur.
Immobilisme de Bruno Bernard
Bruno Bernard, malgré sa bonne campagne, reste cloué à 25% d'intentions de vote, sans parvenir à revenir aux 27% d'octobre. Avec respectivement 19% et 10% d'intentions de vote, Tiffany Joncour (RN) et Florestan Groult (LFI) peuvent prétendre à une quadrangulaire au second tour. Il apparaissait probable que le vice-président insoumis de la Métropole de Lyon rejoigne Bruno Bernard au second tour, mais la mort de Quentin Deranque a peut-être rendu cette certitude obsolète.
Réalisé avant la fin du dépôt des listes en préfecture du Rhône, le sondage comprend encore la candidature de Nathalie Perrin-Gilbert. Or, contrairement à ce qu'elle promettait, la première ne sera finalement présente que dans les six circonscriptions lyonnaises. Les autres candidats testés, y compris Olivier Minoux (Lutte Ouvrière), auront bien des listes dans les 14 circonscriptions du Rhône.
Reconquête! avec Olivier Roche n'est pas testé, le questionnaire ayant été fait après l'annonce d’Éric Zemmour de la présence de son parti. Ils seront pourtant présents dans 12 circonscriptions sur 14, on peut imaginer qu'ils grappilleront quelques pourcentages au RN ou même à Véronique Sarselli. Sans que cela ne bouleverse l'issue des élections.
Le sondage du second tour des élections métropolitaines de Lyon sera dévoilé sur notre site internet ce jeudi à 6h.
Et pourtant Lyon garde en mémoire l alliance évidente des verts et assassins de LFI.Signaler Répondre
Votons en masse pour le duo SARSELLI/AULAS pour sauver Lyon et sa métropole.
Lyon toujours capitale de la résistance...
,❤️❤️❤️❤️
Bernard à appliquer une politique pour 10 pour cents des lyonnais .. les cyclistes le reste et automobilistes ont été punit sévèrement ! Bernard doit comprendre qu’il va quitter le navire et que Mme Sarselli devra reconstruire ces erreursSignaler Répondre
Pourvu que les verts dégagent...c'est tout ce que je demande . Pour notre bien être.Signaler Répondre
Il y a une semaine On nous annonçait un “suicide politique”de LFI et de la gaucheSignaler Répondre
Après le débat d’hier le cap est simple Condamner la violence, faire confiance à la justice, refuser la panique médiatique, rester cohérent : ça ne fait pas s’effondrer
La France a marre de Macron et l’extrême droite n’est plus un alternatif
Aulas aura lu ses fiches du début à la fin. Le même niveau d’amateurisme que Marine Le Pen perdue dans ses feuilles face à Macron en 2017. Quel naufrageSignaler Répondre
C’est d’ailleurs pour cela que sur les listes de la Métropole on retrouve essentiellement des candidats affiliés à des partis de droite. Ça doit être la nouvelle définition de « société civile »
Après le titre d’hier sur l’anniversaire aujourd’hui une formalité internet n’oublie rien Jospin a fini sa carrière avec bcp de confiance
On en connait des beaux parleurs, mais on voit dans quel état sont le pays et les villes dirigées par des socialo écolo ayatollahs...Signaler Répondre
Principale urgence: virer ceux qui ont mis la ville et la Métropole dans cet état.Signaler Répondre
Un tunnel se fait par dessous": Jean-Michel Aulas affirme que son projet de construire un tunnel ne causera "pas de travaux apparents" On a officiellement trouvé la phrase la plus débile de la campagne des municipaleSignaler Répondre
Quelqu'un peut dire à Aulas qu'il raconte n'importe quoi?
Voilà avec qui madame sarselli fait alliance au secours que chacun reste dans job sans programme cette alliance va faire réuni Lyon
Il est toujours permis de rêver...Signaler Répondre
Curieuse de voir les sondages après le débat et la minable prestation d’AulasSignaler Répondre
Mon Dieu, ce fût un vrai naufrage
LR voulait s’afficher avec Aulas comme une star pendant les campagnes électorales sauf ils ont pas compris que Aulas est leur candidat
La Métropole de Lyon a de très bonnes résultats la gauche va gagner les deux élections
Vous êtes un électeur vert sans doute et c'est votre droit.Mais ce sondage exprime un trop fort rejet des verts, pour vous laissez un espoir.Je pense que ce rejet des verts sera plus fort dans les urnes que dans le sondageSignaler Répondre
Cette dame est très bien.Signaler Répondre
Elle sera la Présidente de la Métropole.
Les gens ne veulent plus du tout des verts. C'est terminé
En plus, les verts devraient se réjouir qu'une femme soit Présidente de la Métropole
J'aimerais bien voir le report de voix au second tour, car je ne vois pas où Sarselli peut récupérer ? Peut être que certains ne voteront pas au second tour.Signaler Répondre
Ou alors une partie du RN du premier tour, par peur de revoir Bruno Bernard repassé.
Il serait aussi intéressant d'avoir un découpage par circonscription. Si le RN fait 19% alors que sur Lyon, tu as 9-10, c'est que ça doit voter fort à coté.
Val de Rhone, Porte du Sud, Rhone Amont, et Coteaux et Lones peuvent être a majorité RN dans une triangulaire.
Quand on sait que Villeurbanne et Lyon Sud sont déjà acquis pour les Écolos, Sarselli peut avoir un bon score en étant plutôt bien placé partout, mais pas avec de vrai majorité au final.
Rien est fait à mon avis.
très bien cette dame j'ai eu l'occasion de la rencontrer et d'échanger avec elle durant une manifestation contre la ZFE. BB c'est une caricature, je l'ai croisé une fois du côté de la Métropole, je l'ai apostrophe certes un peu vertement, mais le voir se réfugier au milieu du groupe de femmes qui l'accompagnait m'a fais rire, un pleutre.. Enfin après les élections il retournera s'occuper de sa ou de ses entreprises, fils de bourgeois ça veut jouer peuple en étant degueuniller voire dégueulasse.Signaler Répondre
1/4 fait encore confiance à nanard ?Signaler Répondre
Les réseaux sociaux font vraiment du mal dans la tête des gens ou ils sont devenus masochistes...