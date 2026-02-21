Métropolitaines : Yves-Marie Uhlrich claque la porte et lance une liste dissidente, un duel entre maires d'Ecully à venir

La campagne pour les élections métropolitaines se tend dans le Val de Saône. Yves-Marie Uhlrich, conseiller métropolitain et ancien maire d’Écully (2001-2020), a annoncé son départ du groupe Grand Cœur Lyonnais et son intention de porter un projet autonome sur sa circonscription.

L’élu métropolitain affirme vouloir se consacrer pleinement au territoire du Val de Saône, qu’il estime insuffisamment défendu dans les "luttes pour les places entre les différentes forces partisanes de la droite et du centre". Il évoque également des "tentations diffuses" de rapprochement avec "la droite la plus réactionnaire" et critique une "surenchère de projets plus fantasques les uns que les autres".

Yves-Marie Uhlrich assure que sa "seule ligne directrice" reste la défense des habitants du Val de Saône, plaidant pour "de nouveaux projets, du développement économique, des infrastructures de mobilité, plus de solidarité" ainsi que la sécurité et la préservation du cadre de vie. Il appelle les électeurs à choisir un "vrai projet de territoire" dépassant les "divisions partisanes".

Sa liste, déposée en préfecture, est également portée par la maire de Dardilly, Rose-France Fournillon.

Horizons retire son soutien

La réaction n’a pas tardé. Les référents régionaux et départementaux du parti Horizons, Alexandre Vincendet et Emmanuel Hamelin, ont pris acte de la démission de l’ancien maire d’Écully du groupe Grand Cœur Lyonnais.

Dans leur communiqué, ils déplorent une stratégie du "fait accompli" et estiment que la constitution d’une liste dissidente dans le Val de Saône affaiblit "la large alliance" construite autour de Jean-Michel Aulas pour conquérir la Métropole.

Horizons annonce en conséquence le retrait de la responsabilité de référent du parti à Yves-Marie Uhlrich à Écully et dans le Val de Saône. Le mouvement précise que la liste portée par l’ancien maire "ne peut ni se prévaloir du parti Horizons, ni porter ses couleurs, ni revendiquer ses valeurs".

Si les référents du parti d'Edouard Philippe ne le disent pas clairement, cette défection est bien sûr aussi une question de place éligible sur la liste pro-Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas.

Yves-Marie Uhlrich va donc s'opposer à son successeur écullois, puisque le maire actuel Sébastien Michel est la tête de liste de Grand Coeur Lyonnais dans le Val de Saône.