Samedi 21 Février 2026 à 11h40
Réactions, photos, vidéos : suivez en direct la marche pour Quentin Deranque à Lyon
Ce samedi 21 février, une marche en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste lynché dans le 7e arrondissement de Lyon par des membres de l'ultra-gauche se déroule dans les rues de la capitale des Gaules. Suivez l'évènement au coeur du rassemblement avec LyonMag.
le maire de Lyon fait tout pour provoquer des incidents et des réactions.. il est inquiet car ses « partenaires privilégiés » de La Nouvelle Garde sont en prison … et il ne peut pas compter sur eux pour «faire passer ses idées » pour emmerder les lyonnais comme il le dit … il déclare qu il redit toute sa confiance à son adjoint qui déclarait que « la jeune garde est un partenaire privilégiés » pour la municipalité écologistes et faire le coups de gants coqués quand le maire le juste utile … pathétique le maire aux méthodes violentes et musclées avec la jeune garde pour les coups de poingsSignaler Répondre
Je suis allé voir l'article sur votre lien.Signaler Répondre
Foutaise lorsqu'il est écrit que les amis de Quentin étaient casqués..je ne vois pas un seul casque sur les photos...
Et je vois aussi des mains nues, pas des mains avec des gants coqués..
Mais c'est vrai que les gauchistes sont les rois de la désinformation et de la manipulation.
Donc fermez la.
Ce n'est pas une fausse information.Signaler Répondre
D'ailleurs même LyonMag a annoncé qui était l'organisatrice de cette manifestation (voir l'article de vendredi 20/02 à 14h30 . "Hommage à Quentin à Lyon : la préfecture encadre strictement la manifestation" ..
Après pour connaître le pedigree de cette dame c'est très simple à l'heure du numérique.
la rima hassan elle en pense quoi et elle sera peut être là par respect mais cela ça m'étonnerait car lfi n'est pas un bon parti politique diviser pour mieux régner.Signaler Répondre
aucun respect pour un mort ! arrêtez de récupérer et donner des infos fausses qui attisent la violence .Signaler Répondre
Quand on vient cagoulé, casqué, parfois équipé de béquilles ou d’objets détournés, on ne peut pas prétendre être là pour un débat d’idées. On vient dans une logique d’affrontement. Il faut arrêter de faire comme si c’était une manifestation pacifique ordinaire.Signaler Répondre
Un peu de retenue des deux côtés serait le bienvenu.Signaler Répondre
La complaisance des médias et de la gauche vis à vis de l’extrème gauche qui parlent des dangers de l’extrème droite. Rappelons que c’est Quentin qui a été assassiné par les amis de Melenchon pour ses opinions politiques. N’inversons pas les choses..Signaler Répondre
macron qui dit "Il n'y a pas de place pour les milices, d'où qu'elles viennent. Il faut être totalement intraitable".Signaler Répondre
Il a bien laissé faire pendant 9 ans, il faut qu'il arrête de parler jusqu'à mi 2027 et ses allocutions prévues les faire par McKinsey comme il en a l'habitude...
Pour le prendre aux mots, donc il va dissoudre (il sait faire) les voltigeurs qu'il a réhabilité ???
La légende de "Saint Quentin le gentil néonazi qui préférait le débat des idées"Signaler Répondre
https://contre-attaque.net/2026/02/16/revelations-de-nouvelles-images-et-un-temoignage-revelent-quune-embuscade-a-bien-ete-tendue-le-12-fevrier-par-des-fascistes-lyonnais/
ça doit être le cinquantième article article de LyonMag dans la semaine pleurant la mort de Saint Quentin le gentil néonazi..Signaler Répondre
ça va finir par se voir que LyonMag n'est pas neutre politiquement dans le traitement de ce fait divers..
https://www.streetpress.com/sujet/1771517300-lyon-organisatrice-marche-pour-quentin-deranque-mariee-neonazi-violent-eliot-bertin
Oh, le pauvre Quentin qui était là pacifiquement !! Je pleure des larmes de crocodiles,tout autant que le jeune modérateur qui va me censurer!!Signaler Répondre