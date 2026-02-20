Agnès Marion : "Des liens extrêmement puissants entre la Jeune Garde et tous ces partis qui passent leur vie à faire la morale"

Agnès Marion sera à la marche pour Quentin Deranque ce samedi à Lyon. "Je fréquente la paroisse où il allait également, donc j'ai pu le croiser à l'occasion. J'ai entendu parler d'un garçon qui était bon, qui était serviable, qui était érudit, qui avait envie d'apprendre, de fréquenter les grands auteurs qui lisaient Saint-Augustin. Je crois qu'il a le visage que l'on a vu dans la presse qui illustre une âme haute, une belle âme et je crois que c'est l'image qu'il faut garder de ce garçon, loin des caricatures qu'on fait de lui", indique la secrétaire générale du mouvement de Marion Maréchal.

La marche a été maintenue par le ministre de l'Intérieur malgré la demande d'interdiction du maire de Lyon : "En entendant Grégory Doucet, vraiment je me suis dit que c'était incroyable qu'il ait cette sévérité sur cet hommage là, alors qu'en fait on ne l'a jamais vu vraiment s'opposer aux manifestations qui ont été très régulières et qui ont mis Lyon à feu et à sang très régulièrement tout au long de son mandat", tacle Agnès Marion.

"Cet épisode a permis de révéler tous les liens extrêmement puissants entre la Jeune Garde et tous ces partis qui se veulent institutionnels et qui passent leur vie par ailleurs à faire la morale en expliquant qu'ils sont le camp du bien. Qu'ils condamnent déjà la Jeune Garde pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une milice armée qui a semé la mort dans les rues de Lyon", poursuit-elle, s'en prenant directement au député LFI Raphaël Arnault : "Il faut qu'il démissionne de son mandat. Je pense qu'il n'est plus digne de sa fonction".

